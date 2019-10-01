台湾宜兰苏澳大桥倒塌造成多人伤

图片版权 EPA Image caption 宜兰县救援部门指出，当地一辆油罐车驶过后不久，大桥就倒塌。

台湾宜兰县的知名地标南方澳跨港大桥，周二（10月1日）当地时间上午9时发生坍塌意外，倒塌详细原因不明。事故发生时，一辆油罐车正要过桥，当车辆驶抵对岸时，大桥两端突然断裂崩塌，油罐车瞬间下坠，起火燃烧，目前该驾驶员已送医急救。

台湾媒体报导，根据当地警察和消防部门初步清查，至少有三艘渔船被压在桥下，已传出10多人受伤，其中多名是外籍渔工。

当局已派出军人、警消人员、民间救援团体等到现场进行抢救，目前仍有人受困桥下，也在现场设立紧急应变中心，由内政部长徐国勇在场坐镇。

台湾总统蔡英文也在上午受访时表示：“已动用所有力量已动用所有力量搜救，希望能最短时间在最短时间把人救出来，我要求各单位全力把损害降到最低。”

图片版权 EPA Image caption 当局已派出军人、警消人员、民间救援团体等到现场进行抢救。

图片版权 EPA Image caption 油罐车下坠后起火燃烧。

根据苏澳镇公所指出，该跨港大桥是亚洲第一座双叉式单拱桥，全世界只有二座，另一座位在西班牙马德里市。 主桥的型式是单拱顶拱造型，跨距桥长140米，桥宽15米，距海面18米。

苏澳大桥于1996年1月27日开工，1999完工，工程造价新台币2亿5千万（约人民币5746万）。

据媒体报导，这条桥平常都有在维修，供游客、商业及渔业用途，断裂原因正在了解中，已经请相关结构人员、工程人员到现场了解。

南方澳跨港大桥运输功能外，也是宜兰的重要地标，常有游客会在桥上平台看渔船进出、拍照。