中共建政70周年：北京阅兵贺“国庆”，香港示威者悲“国殇”

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10月1日，中共建政70周年，中国举行规模庞大的阅兵仪式，展示包括洲际弹道导弹等新型武器。这是习近平任内首次国庆阅兵。礼炮齐鸣，国歌齐唱，喜气洋洋的气氛弥漫首都北京及各省市。

然而，在与大陆一河之隔的香港，全城气氛紧张，商业活动停顿，公共交通大幅被中断。市民自发上街以“没有国庆，只有国殇”为主题的示威游行，多区发生警察与示威者的暴力冲突。

冲突期间，至少两名警察举枪，一名18岁男性中实弹受伤。香港医管局表示，截至晚上10时，有66人送院，年龄介乎11至75岁，两人情况危殆，两人严重。

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北京阅兵前领导人亮相

国家主席习近平在阅兵前发表讲话，重点提到坚持“中国共产党领导”、“人民主体地位”、“中国特色社会主义道路”、“‘和平统一、一国两制’的方针”以及“和平发展道路”。

多名中国现任及前任国家领导人出席阅兵仪式。今年93岁的中国前国家主席江泽民在两人搀扶下出现在天安门城楼，阅兵时站立在习近平和中国总理李克强中间。

今年77岁的胡锦涛在卸任后不再染发，一头白发颇为显眼。93岁的江泽民则与其他领导人不同，全程坐着观礼，手拿折扇。胡、江都带墨镜，习近平未带墨镜。

中国外交部发言人耿爽此前表示，没有外国领导人被邀请参加周二的庆祝大会、阅兵和群众游行活动。据朝中社报道，金正恩致电习近平祝贺中华人民共和国国庆。

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展示军事武器

此次接受检阅的人员高达1.5万人，展示了160多架战斗机、轰炸机和其他各式飞机，580辆坦克和其他武器。备受瞩目的洲际弹道导弹东风-41导弹首次亮相。该导弹据报可携带约10枚分导式弹头，射程1.4万公里，目标可达全球。

能够搭载射程600公里的巡航导弹的轰-6N战略轰炸机也首次出现。轰-6N和东风系列战略导弹是中国“核三位一体”的一部分，即拥有陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和战略轰炸机三种核打击能力，可以在受到核打击后仍然发起反击。

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花车游行涉港澳台

阅兵仪式结束后的花车游行中，有10万名群众和70组花车参与，习近平及前中共领导人毛泽东、邓小平、江泽民及胡锦涛的大型画像被游行群众高举穿过长安街。

队伍中还有以“一国两制”为主题的花车，中央摆放两本大型《基本法》雕塑，两边放置代表香港的金紫荆像和代表澳门的金莲花像。在象征台湾的花车上，荧幕不断播出“实现伟大民族复兴，推进祖国和平统一”。

台湾总统蔡英文今日出席公开活动时，有记者问及香港民阵发起的“没有国庆、只有国殇”的游行遭警方拒绝一事，蔡英文表示，台湾是个民主自由国家，对于世界上任何追求民主自由的人民，都会表达支持之意，同样道理，对于人民追求民主自由，任何的执政者也都要仔细地倾听，也要尊重民意。

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香港抗议暴力再加剧

香港行政长官林郑月娥、多名建制派政客、商界代表以及香港警队多名成员出席了阅兵仪式。

在香港，国庆升旗典礼移至湾仔会展中心室内举行。署理行政长官张建宗在典礼上表示，部分激进示威者持续而不断升级的暴力行动，严重破坏社会秩序，冲击香港法治，影响市民安全和正常生活，令本地经济雪上加霜。

京港两地的国庆典礼尚未完毕，许多香港民众已经走上街头，发起抗议。下午1时左右，成千上万的市民身穿黑衣，从港岛铜锣湾起步，向中环方向行进。他们举起“全民抗共”、“反极权”等标语，高喊“五大诉求，缺一不可”、“光复香港，时代革命”等口号。警方指这场游行是“未经批准的集结”，属违法行为。

香港自6月中开始，因《逃犯条例》修订争议引发大规模示威。行政长官林郑月娥在压力下宣布撤回条例，但示威者认为诉求并未满足，要求争取成立独立机构调查示威事件、撤回“暴动”定性警民冲突、释放被捕人士以及落实双普选。香港政府并没有作出更大让步，警民冲突不断。

有示威者在马路纵火，焚烧国旗，破坏庆典装饰，并向警方投掷杂物和汽油弹。警察随后发射催泪弹、橡胶子弹等武器，并动用水炮车驱散人群。有警员在遇袭时开实弹示警。

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两地民众两种心情

北京为此次阅兵进行了严格的安保。几乎大部分二环路以内的地区都处于交通管制状态，每几步就能看到执勤的安保人员，行人和车辆都禁止通行，商铺关门，北京地铁一号线也全线暂停。

北京今日施行严格的交通管制，天安门附近多条道路封锁。有市民在微博上抱怨，一位网友问，“住在天安门附近的居民，是不是不能出家门了？”另一位网友称，“哪儿都不能去，我还是老老实实看直播吧。”

但仍有大量民众在艳阳下聚集，渴望目睹飞机和军车通过。很多人对BBC说，他们并非北京居民，专程从外地赶来，有些人甚至连夜等候。

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在北京市核心区域的建国门附近，聚集了约百名前来观看阅兵的市民。在天津一所大学读书的宋女士从去年就开始期待70周年大阅兵。她兴奋地对BBC说，“我们一晚都没睡，昨晚就在这儿了！之前这条道是封的，凌晨两点坦克过去之后才开放。”

宋女士说，为避开交通管制，她和同伴昨晚乘坐高铁从天津来到北京，然后打车让司机帮忙寻找“突破口”。她说，“我们查了很多管制的路线，也知道可能进不来，但觉得能看到飞机什么的就很开心。”

宋女士表示，中国的高铁、在线支付等技术发展让她对国家“感到非常自豪”，但她也抱怨，国庆阅兵的检查有些严格，希望能开放更多区域让普通民众参与。

另一边厢，在香港，示威者林小姐称自己本来支持和平示威，但她看见这么多示威者到前线与警察冲突，感到必须走出来，直至香港政府满足“五大诉求”为止。

她又说，中共建政70周年对她来说不是一个普天同庆的日子，“而是一个很值得相约一起抗争的日子。”