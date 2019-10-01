香港抗议首次有示威者中实弹受伤，警方称多处“暴动”

图片版权 AFP Image caption 示威者四处纵火。

十月一日，中共建政70周年，香港示威者不满香港政府不明确回应诉求，在中国大陆庆祝“70周年国庆”之际，有针对性发起主题为“反共”，“没有国庆，只有国殇”的示威。

在香港黄大仙、屯门、沙田等多个区域，示威者和警方以汽油弹和催泪弹交战，多处着火焚烧。示威者针对警方不满达至新高点。

香港警方于傍晚发表通告，指多区有“暴动的行为”， 警告市民切勿外出，以免生命受到威胁。警方日前称，示威者的行为“与恐怖主义行为越来越接近”。

香港最大建制派政党民建联发声明，指责“激进暴力示威者肆意侮辱国旗，疯狂袭击警察，四处纵火烧车，堵塞主要干道，破坏公共设施，对他们目无法纪的疯狂暴力行为予以强烈谴责”。

下午4时许，警察因感到“生命受到严重威胁”，在荃湾近距离使用实弹射中一名18岁学生。成为香港“反送中” 示威发生近四个月来首次抗议者被实弹击中受伤事件。

香港警方随后发表公告，称多区有“暴动的行为”，对一切违法行为予以严厉谴责，并警告市民切勿外出，以免生命受到威胁。

香港医管局表示，截至晚上10时，66人送院，年龄介乎11至75岁，两人情况危殆，两人情况严重。

枪伤经过

图片版权 HKPUSU PRESS COMMITTEE/via REUTERS Image caption 一名18岁学生中枪送院。

周二（1日）下午4时许，香港荃湾大河道附近发生示威者与警察的严重冲突，从媒体片段所见，当时几名警员遭十多名黑衣示威者包围和袭击。

部分警员被迫退至一所大厦的入口，一名警员从旁举起手枪走向黑衣人群，试图制伏，但示威者继续袭击警员。

其中一名男示威者挥动铁棍攻击此名持枪警员，警员近距离对示威者上身部位开枪，示威者倒地。双方冲突未有立刻平息，有示威者继续向警员投掷汽油弹。

现场视频显示，姓曾的伤者能够对围拢过来提供救助的目击者清楚说出自己全名，并说“送我去医院，我的胸口很痛。” 有数名警察在事件发生后，为伤者提供医护协助。

警方称，伤者年龄18岁，左肩受伤，被送往玛嘉烈医院救治，送院的时候“神志清醒”。

BBC中文采访了解到，伤者是荃湾一所中学的学生，一名不愿意透露名字的同学对BBC表示，一直知道伤者是“勇武派”示威者，“但没想到他走得那么前”。并说从片段中看到受伤的同学很痛苦，自己也很不开心，计划发起众筹协助他。

香港警方在傍晚7时许通过视频公告，证实枪击事件。警方发言人称，下午4时左右，大批警方所称的“暴徒”在荃湾大河道“大规模地袭击”警务人员，“警察发出警告，但施袭者继续暴力袭击，现场警务人员生命受到严重威胁，为了拯救自己和同袍的生命，向施袭者开了一枪，一名18岁的男子中枪。”

警方发言人还称，“警方不愿意见到任何人在事件中受伤，实在令人非常痛心，我们在此作出警告，要求暴徒立即停止犯法行为，警方会继续严正执法。”

香港民主派政党公民党通过社交媒体批评，认为警方近距离开实弹是“警暴无底线”，并指警方“全副武装”，不应该称自己受威胁。

英国外相拉布（Dominic Raab，蓝韬文）发表声明说，“尽管不能为暴力行为开脱，但使用实弹的作法不合比例，只会火上加油”。

“暴动的行为”

香港民主派团体“民间人权阵线”原本计划在中共建政70周年在港岛区发起“没有国庆，只有国殇”为题的游行，但遭警方以安全为由反对，民主派人士何俊仁、李卓人、梁国雄和民阵副召集人陈皓恒宣布在不向警方申请下按原游行路线举办游行。

同一时间，香港网民在六区发起抗议。

成千上万的市民身穿黑衣在下午1时左右在铜锣湾游行到中环，他们举起“全民抗共”、“反极权”的标语，高呼“五大诉求，缺一不可”、“光复香港，时代革命”的口号。

警方指这场游行是“未经批准的集结”，属违法行为。

图片版权 EPA Image caption 下午起，大批示威者上街抗议。

图片版权 EPA Image caption 有示威者举起写上“杀人犯的生日？”的横幅。

示威者林小姐自称是支持和平示威的一群，但她看见这么多示威者到前线与警察冲突，她感到自己必须走出来，直至香港政府满足“五大诉求”为止，而成立独立委员会调查警察涉嫌“滥用暴力”最重要。她说，中共建政70周年在她来说不是一个普天同庆的日子，“而是一个很值得相约一起抗争的日子”。

除了发生警员开枪案的荃湾外，香港多个区域也爆发严重的警民冲突，示威者在马路设置路障和纵火，焚烧国旗和破坏庆祝国庆的装饰，向警方投掷杂物和汽油弹，破坏地铁站。香港防暴警察出动多枚催泪弹、橡胶子弹、海绵弹、布袋弹和水炮车等还击。

在屯门，大批黑衣示威者与防暴警察发生冲突，警员制伏示威者时遭袭击，据香港媒体《明报》及无线新闻报道，有示威者向警察淋泼腐蚀性液体，有记者被溅中受伤。香港警方在社交网站刊登多名警员受伤的图片，严厉谴责。

这是自8月5日以来牵涉范围最广的“遍地开花”式冲突。几十个地铁站和几十个商场从上午起陆续关闭，数以百计巴士路线停运，半个城市近乎瘫痪，连接机场的铁路提供有限度服务。

图片版权 AFP Image caption 示威者投掷汽油弹。

图片版权 AFP Image caption 警方出动水炮车。

图片版权 AFP Image caption 警方多次发射催泪弹和橡胶子弹驱散示威者。

图片版权 Reuters Image caption 示威者破坏大围地铁站。