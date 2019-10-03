房价困境下的年轻人：“在香港，我对未来不抱任何希望”

Image caption 香港学生梁雪林（左）和迪基

“我进入大学，想追求更好的生活，但我对未来不抱任何希望，”20岁的香港人迪基（Dicky Cheung）说。

迪基和他的朋友们还是学生，但在他们的友谊和无忧笑容的背后，隐含着对未来的忧虑。

我在香港旺角见到了他们。一边吃着菠菜和鱿鱼，我聆听了一些沮丧的故事。

迪基正在大学学习，想成为一名教师，他希望毕业后能成为家里主要的经济来源。但他认为这不可能，因为从大学毕业后，他不太可能找到一份好工作，还可能找不到任何工作。

“我想改善家里的情况，他们在香港必须勤奋工作，支付高昂的租金，”他对我说，神情有些激动。

“现在我长大了，我也做不到。职位空缺比以前少，我们三年后毕业时，空缺会更少。”

对于18岁的梁雪林（Leung Suet Lam，音译）来说，情况差不多。

“我觉得，毕业后我会和家人一起住，”她说，“自己住一套公寓很难，购房更是不现实的事情。”

“香港的房子也非常小，买一个小公寓要花很多钱，这会限制我对生活的想象力。”

迪基和梁雪林等年轻人面临着巨大的经济挑战：工资没有增长，就业市场竞争日益激烈，房地产价格飙升。

尽管政治抗议的原因十分复杂，与买房或找工作无关，但许多香港年轻人觉得，几十年来香港政府糟糕的政策忽略了他们，这助长了他们对制度的怨恨。

薪水增长率低

想进入香港顶尖大学，竞争非常激烈，即使真的入学并毕业，也难以保证能找到一份好工作，获取一份稳定收入。

而且香港人也要与中国学生在就业市场竞争。

香港理工大学讲师陈伟强说，1990年代，香港的大学毕业生起薪大约是25000港币，现在可能仍仅有28000港币。

Image caption 陈伟强

陈伟强发布了一份最近30年来香港年轻人薪水增速和生活成本的报告。他发现，起薪停滞不前，但房价却上涨了10倍。

“我们的教育项目很陈旧，”陈伟强说，“少数几个权势家庭控制着我们的经济，他们在地产市场大赚一笔。他们不想投资高科技产业或创新的理念。”

“我们的政府口头上支持高科技发展，即使年轻人想进入新行业，也没有很多好的机会。”

买不起的房

黯淡的就业前景意味着，买房之类的事对大多数香港人来说是可望不可及的，只有少数幸运儿例外，比如凯瑞德（Karide Chow）。

凯瑞德是香港一家国际公司的技术人员，她和哥哥向母亲借钱买了一套公寓。

“在香港买房很难，过去这些年房价一直在涨，”她说，“因为价格一直在上涨，所以我们决定今年买房。”

她的公寓花了50多万美元，面积只有25平方米。她与哥哥以及她的男友将一起住，她说因为香港房价高昂，这并不罕见。

根据瑞银全球房地产泡沫指数，香港是全球购房成本最高的地区之一。

2008年以来，香港房价已经翻了一番。根据香港政府统计处数据，2017年香港只有不到一半的家庭拥有自己的住房，这是20年来最低。

香港的公屋本因解决住房问题，但公屋的数量不够。部分问题在于，持有闲置土地的地产发展商没有动力建造公屋。

Image caption 黄远辉

“如果他们（将土地）开发成私人住宅，他们将获得十倍的收益，”香港土地供应专责小组前主席黄远辉说。

“公屋的话，他们的利润会降到大约5倍。在任何国家，土地供应都是政府的责任。”

“我必须说，在过去10到15年，政府并没有足够强力的措施，确保我们达成中期土地供应的目标。”

政府的改善动力

香港是世界上税率最低的城市之一，这让它成为了一个重要的金融中心。

不过，低税率意味着政府必须找到其他方式来资助教育、住房和医疗项目。

政府一直依靠向开发商出售土地来获得收入，这意味着政府没有太大动力腾出土地用于公屋建设。

另外一个问题在于香港立法会的复杂结构，70名立法会议员投票决定如何使用税收。而香港立法会经常被商业团体主导。

香港是一座商业城市，但当商业蓬勃发展时，其他东西被忽略了。缺乏政府规划导致香港出现45年来最大的贫富差距。

现在政府意识到需要解决这些问题，但也许知道得太少太迟了。