中共建政70周年：国际社会如何解读北京阅兵和群众游行

图片版权 Getty Images

10月1日，中国举办大规模阅兵仪式和群众游行，庆贺中共建政70周年。与此同时，大陆社交媒体掀起一场爱国主义狂欢。国际社会如何观察这场大型庆典？BBC中文为你盘点。

武器装备震慑全球

国际媒体大多聚焦在阅兵式上展示的武器装备以及高科技元素，包括洲际弹道导弹东风41、高超音速弹道导弹东风17、长剑100等。分析一方面将这些武器与美国、俄罗斯等国家的武器相比较，另一方面强调中国争霸全球的雄心。

《美国之音》引述美国国际评估与战略中心亚洲军事事务资深研究员费舍尔（Richard Fisher）称，阅兵式上展示的军事装备更清楚地表明，中国的目标是成为全球军事霸主。他说，东风-41的出现表明，中国完全有能力使其拥有的核弹头数目接近美国与俄罗斯。

费舍尔还认为，阅兵式上展示的东风-17将会对美国的导弹防御体系构成严峻挑战。“如果同时发动弹道导弹和低空超音速导弹袭击，会给导弹防御系统造成巨大压力，也可能是击败导弹防御系统的关键。美国现在的萨德或是爱国者PAC-3中程导弹防御体系能否有效对付这个威胁并不明朗。”

台湾《中央社》引述台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云表示，阅兵式上展示的东风17、长剑100射程都可精准打击，将敌人阻绝在第二岛链之外。巨浪2则不求精准命中，但也会给美国带来核威慑。这三种武器对美军在第二岛链的重要基地关岛造成实质威胁，冲击区域安全。

图片版权 Getty Images

毛、邓遗产之争

国外媒体及学者还关注阅兵仪式后的群众及花车游行，认为其中蕴含的领导人象征可彰显现实中的时代转变，以及习近平的治国理念。中共第一至第五代领导人毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平的巨幅画像依次出现在群众游行中。

《日本经济新闻》（Nikkei Asian Review）中国分社社长高桥哲史（Tetsushi Takahashi）发表评论文章，称习近平在面临挑战时倾向于模仿毛泽东，而不是邓小平。他说，习近平将更多权力集中于自己和中共的权力之上。比如在2018年修宪取消了领导人任期限制，破坏了邓小平集体领导的愿景。

《自由亚洲电台》引述《北京之春》杂志主编胡平的访问，他称今天的中国更多带有邓小平时代的色彩。不过，习近平比前任领导人江泽民和胡锦涛更加强调毛泽东的思想，因此更崇尚毛泽东那种个人独裁式的统治方式。

著名汉学家林培瑞（Perry Link）在《德国之声》中文网发表评论，将习时代与毛时代进行对比。他认为，毛泽东所留下的遗产中，最为主要、也最为具有隐蔽性的是，用工具化的方法看待语言。他担忧习近平是否成功延续这项遗产。

他写道，“在文革期间，毛泽东让中国社会陷入癫狂状态，将中国作为一个注定要成为世界领袖的神奇之地大加赞颂，这也是傲慢的民族自豪感的根基所在”，“现在，带有‘特色’的中国再次注定要成为世界第一，并践行肤浅而虚假的‘爱国主义’”。

图片版权 Getty Images

美国外交关系委员会高级研究员、亚洲项目主任易明（Elizabeth Economy）也认为习近平和毛泽东在某些方面相似。她在探讨美国外交政策的期刊《外交事务》（Foreign Affairs）中写道，和毛泽东一样，习近平也优先考虑加强党建、灌输集体社会主义价值观和铲除异见，始终坚持有“虚无”的国内外威胁存在，并鼓励建立个人崇拜。

两届领导人也有所不同。易明说，习近平虽然继承了毛泽东的象征，但并不是为了回到过去，而是为了推进自己的变革性议程。她说，习近平正在创建重新彰显中共实力的中国模式；在政治和经济领域上逐步消除公私分明，并试图将包括私企在内的外国行动者纳入中共的价值观和制度体系。

另外，习近平还渴望实现毛泽东及其继任者无法做到的事情：淡化台湾和香港与中国大陆之间的政治和物质界限，并为不愿实行自由民主国家树立中国模式的标杆。

图片版权 Getty Images

极权主义的政治宣传

除了领导人及其时代的象征之外，电视转播中见到的近距离特写镜头大多展示模特式长相的军人。加之游行花车多呈现深红深绿等庸俗、艳丽色彩，令观察者在“墙外”吐槽。

中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤之子鲍朴在推特上表示，“极权主义政治宣传的目的是社会动员。它的祭典仪式，从头到尾都是一手导演的，每一个镜头，每一个细节都是预先有目的有计划地精心制作的。连车牌都是假的。”

澳大利亚国立大学学生吴乐宝在其推特上称，本来以为阅兵仪式会做出“纳粹风格的新版《意志的胜利》”，结果却“玩了一场文革cosplay（角色扮演）”。《意志的胜利》是著名政治宣传影片，意在展示德国重返世界大国行列，国家领袖希特勒为德意志带来荣耀。

被誉为“打假斗士”的方舟子在推特上引用爱因斯坦的话反讽，“一个人能以随着军乐旋律在队列中行进为乐，单凭这一点就足以让我鄙视他。他长了大脑只是出于误会，单凭脊髓就足以满足他的需要了。文明的这个罪恶之源应当尽快铲除。由命令而产生的英雄主义，毫无意义的暴行，打着爱国主义的旗号所进行的一切令人作呕的胡闹，所有这些都令我深恶痛绝。”

有网友留言称，阅兵仪式表现了法西斯美学，“用最宏大的场面，整齐划一的列队，一切只为表现民族主义，让每个人感受到作为强大机器里的一颗螺丝钉而自豪。”