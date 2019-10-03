图片版权 Reuters Image caption Veby Mega Indah正在接受紧急救治。

香港印尼语报纸《SUARA》女记者Veby Mega Indah9月29日采访示威活动时遭橡胶子弹击中眼睛，代表律师转述医生说法，称Indah的右眼会永久失明。

Indah的一名家人已到香港的医院探视，她告诉BBC中文，Indah仍在医院接受治疗，问及她是否确定永久失明时，她表示：“希望不会”。

香港记者协会10月3日发表声明称，Indah 女士自2012年开始受雇于香港的印度尼西亚文报章Suara，是记协正式会员。记协称已协助Indah聘用法律顾问，为其通过法律途径提出申诉，并组织义工团协助照顾她。

律师称女记者“永久失明”

根据香港媒体报道，Indah的代表律师韦智达（Michael Vidler)表示，医生经过诊治后告知Indah的右眼将会永久失明，其瞳孔因为外力冲击而破裂，永久损伤的程度还有待Indah接受手术后评估，而“失明”的意思是根据世界卫生组织的定义。

世界卫生组织将失明定义为视敏度，也就是眼睛分辨物体细微结构的最大能力，低于3/60，即视力只有一般人的5%或以下。

港媒报导，韦智达早前曾发声明称，9月29日警员在可能致命的距离内及从楼梯较低角度开枪，只会袭击对象上半身或头部，明显违反常理守则，将提出刑事及民事诉讼，追究警方责任。

香港警察公共关系科总警司谢振中曾向港媒解释，当时防暴警员驱散示威者天桥后，下楼梯撤退至地下时，有警员差点被汽油弹击中，警员向示威者开枪还击，并非针对在场记者。

图片版权 JEROME FAVRE/EPA Image caption 警方9月29日在金钟、夏悫道、湾仔站发射多枚催泪弹。

印尼驻港总领事馆领事职员已派员至医院探望该印尼女记者，有媒体引述为Indah实施现场救治的急救员说法称，领事馆已与她联络，并可能将香港警察告上国际法庭。

不过印尼驻港总领事馆通过邮件向BBC中文表示，从未声明会将港警告上国际法庭，领事馆并指出，Indah要以自己名义向警方提出任何法律诉讼，领事馆会确保她的权利受到保障。

据悉，Indah是中国与印尼的混血，目前在一间在香港发行的印尼语免费报纸《SUARA》担任全职员工。港媒曾在2017年专访过她，文中称Indah是2012年到香港从事新闻工作，

《SUARA》成立于2001年，主要报导香港本地新闻及与印尼劳工有关的新闻，香港“反送中”示威期间进行多次直播，该报社的脸书官方页面有超过11万个追踪，大部分读者为印尼劳工。

记者受伤过程

Indah上周日（9月29日）在香港湾仔示威现场进行脸书直播采访，疑遭警员发射的橡胶子弹伤及右眼，送医急救。

该直播视频中显示，多名防暴警员举枪，现场有多名穿戴黄色背心的传媒记者及举着黑色雨伞的示威者，一名示威者向下丢掷某物品后，Indah就倒地不起，直播视频就变成黑色约两分钟，随后可看到带有防毒面罩及穿着背心的其他媒体同行给予协助。

韦智达律师行代表Indah发出的新闻稿称，“射到Indah的子弹相信是布袋弹或橡胶子弹，有关的弹壳在现场附近被发现……该子弹由大约12米外击中 Indah的保护眼罩，冲击力导致她右眼受伤。”

图片版权 EPA Image caption 10月2日有多名示威者抗议警察暴力。

Indah的家人并未证实Indah是遭受橡胶子弹攻击，并称，医师并未称是橡胶子弹导致眼睛受伤。不过她的家人向BBC中文强调，Indah的瞳孔出现裂缝，医院方正在治疗。

港媒报导，当时Indah意识清楚可以对答，略带疲态，头上有一块瘀青。

非政府组织Migrant Care的主任亚尼斯（Anis Hidayah）表示，香港政府必须为该事件负责任。亚尼斯向《雅加达邮报》说：“印尼政府应通过领事馆对该事件启动调查。”