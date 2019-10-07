台湾金马奖入围名单公布：56年来政治味与艺术味的牵扯

图片版权 TheDetentionMovie Image caption 台湾近日卖座电影《返校》被金马奖提名12项，是今年最大热门。

有“华语奥斯卡”之称的台湾电影金马奖在10月1日公布第56届入围名单。但中国因政治因素禁止国内电影报名金马奖，使得今年中国电影全数缺席金马奖，引发各界议论。

有评论担忧台湾的金马奖已经“去中国化”，沦为台湾本土电影“自导自演”的奖项。但也有人捍卫金马奖在华语影坛多年的权威，认为今年的入围名单除了缺少明星光环之外，仍然是以艺术价值为依归的重要奖项。

1996年开始接受大陆电影报名参加的金马奖，被外界认为是华人电影界最重要的奖项，近年来因为中国电影崛起，许多中国电影及演员都拿下金马奖大奖，包含贾樟柯、章子怡以及娄烨等电影人都陆续拿下金马奖。

台湾本土金马奖？

第56届金马奖在10月1日公布入围名单。由于中国官方今年8月宣布“暂停”所有中国电影工作者参与本届金马奖竞赛，导致许多中国或中港合作的电影退出竞赛，今年入围名单几乎全是台湾以及少数香港及东南亚电影，颁奖典礼定于11月23日举行。

许多受瞩目的中国影片无法参赛。譬如金马奖常客娄烨执导的《兰心大戏院》、王小帅的新片《地久天长》等等重点中国电影全数缺席。入围的台湾作品包含今年台湾票房冠军《返校》，台湾重要导演钟孟宏、蔡明亮、张作骥与赵德胤都有作品入围。

同时，金马奖影后得主、马来西亚演员李心洁再次入围金马奖影后名单，乐团“五月天”以及日本知名音乐家坂本龙一的音乐作品也入围金马奖。

针对中国电影缺席，金马奖委员会执行长闻天祥告诉媒体说，此次有三种情况，“一种是没报名，一种是报名中途取消，第三种是报名但最后没有入围。”他以1993年陈凯歌的作品《霸王别姬》为例表示，当年因为台湾相关电影法令关系导致该片无法报名金马奖，“但当年的金马奖一样精彩，因为有李安的《喜宴》、侯孝贤的《戏梦人生》竞逐奖项。

然而，同时也有许多评论批评此次入围名单，几乎全数为台湾电影，让金马奖成为“台湾金马奖”，并归咎于去年在金马奖获奖时就台湾认同发言的纪录片导演傅榆。

图片版权 CNA Image caption 台湾导演傅榆（左）拍摄的台湾“太阳花学运”纪录片《我们的青春，在台湾》夺得2018年金马奖最佳纪录片奖。她的获奖致辞被认为涉及“台独”言论，引发了一场风波。

金马奖政治风波

傅榆在去年金马奖以《我们的青春，在台湾》获得最佳纪录片奖。她在金马奖颁奖礼上致辞时说：“我真的很希望有一天，我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。”

此发言在当天典礼引发政治风波：不仅是来自中国的获奖者上台以“中国台湾金马奖”表态，当届评委主席巩俐亦拒绝上台颁奖。

中国网友也在豆瓣批评傅榆的发言，让艺术沾染意识形态。中国国台办在去年11月28日表示，绝不会因为傅榆发言禁止中国影片参加金马奖，国台办代表马晓光当时强调，金马奖是“两岸电影人开展交流的平台，两岸同胞应共同珍惜。”

然而，今年8月中国改变态度，发文禁止中国影片参赛金马奖，导致中国和香港电影放弃或中途退出金马奖竞赛。

图片版权 Weibo Image caption 金马奖颁奖礼上的致辞事件发生后，“巩俐拒绝颁奖”和“中国一点也不能少”迅速占据微博热搜榜。

此外，原已担任本届评审团主席的香港导演杜琪峯，也以“与电影投资方合约所限”为理由，在9月辞去金马奖评审团主席，引发外界哗然。

据此，许多两岸影视圈人士批评傅榆在艺术殿堂谈论敏感议题，伤害了两岸电影交流，甚至有人批评她有政治意图。傅榆后来在接受BBC中文采访时否认自己的发言有任何政治动机，但为其发言伤害到的人表示歉意。

台湾电影界反应

不过，部分电影界人士认为将此次中国电影缺席金马奖归咎于金马奖或傅榆并不公平。

台湾知名影评人罗比对BBC中文称，金马奖本来就不是商业片主导的电影奖项。相反，它一贯鼓励导演及演员不断突破，就艺术成就颁发奖项。罗比说，今年入围的影片比起之前入围得奖的影片，丝毫都不逊色，“只是少了星味”；“唯一可惜的是，失去像《大象席地而坐》这样优秀的中国电影在今年竞赛的机会，但这不是金马奖要负的责任”。

图片版权 Dongchun Films Image caption 胡波《大象席地而坐》遗作，拿下去年最佳影片。

不愿具名的某华语知名片商高层施先生告诉BBC中文，56年前金马奖设立的时候，因为当时的政治背景，本来奖项就有政治味。但近20年来，金马奖努力转型，一切以艺术为主，评审及执行单位都十分严谨，不受干扰。

施先生称，“金马奖是所有华人电影人最想要拿到的奖项，这是多年来的努力维持的局面，所以今年入围的名单还是华语电影界的高水平名单。在现在的两岸情势下，金马奖只是被政治牵扯的其中一个，不只是金马奖，其实还有其他文化交流也被打断或阻止。”

1962年台湾由”国民政府新闻局”举办金马奖，“金马”二个字是取自金门及马祖的前缀。金马两地，是国共内战及冷战时期时，台湾与中国大陆军事对峙的最前线。

金马奖与两岸对立

为了奖励国语影片，金马奖创立初期，更严格规定报名角逐的影片须获得准演执照，内容以国语发音或配音，能配合政策或具深厚伦理教育意义，且申请者须为台湾境内制片公司。

像是1982年由台湾导演王童执导、吴念真参与编剧的台湾版《苦恋》获得金马奖获得最佳摄影奖，是1980年代台湾“反共”主旋律电影。

金马奖过去也不准中国大陆电影参赛，直至1990年初期才有限度开放中国电影人及电影报名。 1996年台湾首次总统直选才全面开放，这也是中国大陆电影首度无任何限制地纳入参赛范围。

当时两岸对立严重，更因为台湾1996年举行首次民主总统选举，中国多次进行飞弹发射及军事演习，试图影响选举结果。时任美国总统克林顿派出舰队到台海巡航，向北京发出警告。

去年金马奖之后，中国官方在今年宣布“暂停”所有中国电影工作者参与本届金马奖，中国或中港合作的电影退出竞赛。施先生同意，对许多演员或电影工作者来说，当然会有寒蝉效应。譬如，有些电影或演员不愿意报名金马奖，或推掉一些表演机会。

施先生说，中国大陆不让电影参赛，伤害的是中国电影的获奖机会。他说：“譬如毕赣的电影，因为金马奖的肯定，引起全球华语电影界的高度重视，新加坡年轻导演陈哲艺在金马奖50周年打败王家卫的《一代宗师》，在50位影帝影后面前拿下最佳影片，就代表了金马奖的公平。”

今年在台湾广受瞩目的电影《返校》的制片李烈向外界表示，当初制作这部电影时便知道这部片无法在中国上映，原因是本片涉及鬼怪及师生恋，无法通过中国大陆的电影审查。据报导，描绘台湾戒严时期历史的《返校》在微博上一律被以“ＸＸ”带过，微博并未说明原因。

你的器材不支持播放多媒体材料 金马奖导演傅榆回忆“台独”致辞风波

闻天祥不愿透露哪些电影“参加又退出竞赛”，他对台媒说：“我当然希望符合所有电影资格的人都来报名”，他又强调金马奖须“保护作品与电影人，现在再追问哪些中国电影撤出竞赛，对金马奖没有好处。”

金马奖的未来

影评人李光爵表示，未来金马奖的情势如何，现在很难判断。但与其说“金马奖去中国化，不如说是中国去金马化”。

闻天祥称，第56届金马奖报名影片总计为588部，是金马奖历届第2高。他表示，中港退赛对“对金马奖没伤害，我们够强大，评价留给外界。”

中国国台办副主任龙明彪今年8月被问及中方禁止参加金马奖是否与蔡英文政府有关，他回答，“当然有这个因素”。但他又强调，中国无意中断两岸电影文化交流，而只是“暂停”。被问及2020年会否让中国电影重新报名金马奖时，他回答：“那以后再说吧。”

综合分析，未来金马奖与中国电影的关系，仍然取决于政治情势的演进。因此，各界对金马奖的关注暂时不会减弱。