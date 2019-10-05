《禁蒙面法》实施首日 香港交通及商铺陷入大面积瘫痪

你的器材不支持播放多媒体材料 香港实施“禁蒙面法”首日：蒙面人还在游行，超市歇业了

香港特区政府周六（10月5日）开始实施《禁蒙面法》。原本在周末熙熙攘攘的香港当天人车稀少，地铁全线停运，多间银行、大型超市和商场歇业。有市民称气氛“如同戒严”。下午开始，多区发生抗议活动，入夜警民冲突再现，破坏持续。

继10月4日多区地铁站、中资银行、店铺等遭到破坏后，香港周六除机场快线以外，其他铁路路线全日暂停，包括轻铁。

汇丰、渣打、中银香港等多间银行宣布部分分行暂停服务，或只能提供有限服务。

包括百佳、屈臣氏在内的大型连锁商户，宣布全港店铺休息一日。不同区的宜家家私下午陆续关门，个人护理产品连锁店万宁下午2点关门，惠康超市和7-11便利店下午5点暂停营业。

30多岁的李小姐对BBC中文称，今日因宗教聚会从九龙来到港岛。有同伴很担心的问她，是否能赶到，交通怎样，是否需要开车接送。聚会也提早结束，害怕无法回家。

她说，“很明显，今天简直就像戒严。”

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蒙面示威仍持续

下午2点半，行政长官林郑月娥发表电视讲话，她形容昨晚发生了“极为恐怖的暴力事件，蒙面暴徒极端的行为令人震惊”，造成的破坏“前所未有，令人发指。”

林郑月娥称，这些行为说明“香港的公共安全已受到广泛危害”，也正是特区政府订立《禁止蒙面规例》的坚实理据。她呼吁大家支持政府“依法制暴，与暴徒割席”。

电视讲话尚未结束，成百上千名戴口罩的市民已经由铜锣湾起步，向中环方向行走，反对实施《禁蒙面法》。沿途高喊“香港人，反抗”、“蒙面无罪、抗争有理”、“解散警队”等口号。

25岁的吴先生从新界搭巴士来到港岛示威。他对BBC中文说，自己之前并未积极参与抗议活动，但昨日见到政府实施《禁蒙面法》感到非常气愤，因此这次专门戴口罩出来抗议。

吴先生说，“逃犯条例的问题还未解决，现在又订立另一条恶法，根本解决不到问题。”

他说，身边确实有朋友因为《禁蒙面法》而害怕同行，但他认为，如果大家都这样想，无法推动社会改变。

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21岁的示威者余小姐也戴口罩从铜锣湾行至中环，她对BBC中文说，政府实施《禁蒙面法》只会令之前反抗的民意升温，令一些原来不上街的人出来抗议。“要让政府知道，我们是不会害怕的。”

她还担心，一旦第一次引用紧急条例，接下来可能衍生更多问题，比如宵禁，或订立23条。

在九龙，有市民下午由尖沙咀出发，沿主干道弥敦道游行示威。有戴口罩的市民在广东道、海防道等地手拖手筑起人链，高喊口号。

入夜，一些市民在上水、旺角、深水埗、黄大仙等多个地区集会。有人破坏中资商店及连锁面包店的闭路电视，还有示威者设置路障，与防暴警察对峙。

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《禁蒙面法》“无助解决暴力”

昨晚在元朗大马路有便衣警察与人争执后被围殴，该警察开枪发射实弹，击中一名14岁少年大腿。该少年被拘捕，目前身体状况稳定。

警方记者会称，开枪“合法合理”，并形容有暴徒向警察投掷汽油弹，在生命“受到严重威胁时”开枪。

港铁10月4日公布，83个重铁车站及42个轻铁车站遭到破坏。被破坏的设施包括，800部出入闸机、500部售票及八达通增值机、400部轻铁八达通处理器、700部闭路电视、12部升降机等。

10月4日当晚受到破坏的还有部分中资银行的分行设施、一些中资店铺等。

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香港市民李小姐反对任何形式的暴力行为，从7月1日示威者破坏立法会开始，就认为政府应该“及时逮捕搞破坏的人”。但她认为，政府实施《禁蒙面法》没有必要，无助解决暴力。

她说，从昨晚发生在不同区的破坏行为已经可以见到，政府实施《禁蒙面法》的举动“未见其利、先见其害”。她反问，“这般人（示威者）根本什么都不怕，怎么会怕你现在立一条不可以蒙面的法例？”

另一位市民吴先生也对BBC中文称，用《禁蒙面法》打击暴力的效果很低。他说，“普通伤人罪可判一年，蒙面也判一年，那为何不继续暴力抗争？”

他不认可暴力行为，但认为“解铃还需系铃人”。