香港“禁蒙面法”抗议进入第二天，警方做出实施后首宗拘捕

图片版权 Getty Images Image caption 香港警察在10月6日的示威游行中拘捕多人。

香港“禁蒙面法”实施第二天，反政府游行再度从和平转向暴力，有示威者再度攻击政府部门以及中资企业门店，警方以水炮车和催泪气体驱散，并执行了新法之后的第一次拘捕。

数以万计民众在周日（10月6日）冒雨上街参加游行，并且戴上口罩，以抗议政府在周五宣布的禁止在公众集会或游行中遮盖面部的法律。

警方在当天还使用警棍制服示威者，有报道指他们在拘捕行动之后除去示威者的口罩或面具。

有现场参加游行者向BBC中文表示，反对“禁蒙面法”背后更主要的是要担心以后当局可能启用《紧急法》下的更多严厉条款。

引发争议的“禁蒙面法”是数月来香港政治危机的最新进展。香港民众自6月起反对政府修订逃犯条例、指责警察滥权并进而扩大至抵抗北京中央政府对港加强影响及控制，影响扩大至全社会，且在香港政府宣布撤回逃犯条例修订后仍冲突越演越烈。

“禁蒙面法”在周五宣布后已随即引发大规模暴力事件，半个城市的公共交通一度陷入瘫痪；至周日曾短暂地小规模恢复地铁服务，但在下午出现暴力冲突后再度关闭多条路线。

香港民主派议员向法庭申请司法复核和暂缓实施该法，但于周日游行开始前被法庭拒绝。

图片版权 Reuters Image caption 10月6日香港九龙街头冲突后，马路上满布砖块。

“禁蒙面法”由香港特区行政长官林郑月娥以行政手段宣布实施，该法律制定基于源自英国对香港殖民统治时期《紧急法》，在这座城市有50年未曾实施过。

周日的示威由“禁蒙面法”引发，同时亦有对警察在此前两天先后以真枪打伤两名示威者的抗议。

类似法律在欧美多国均有实施，但香港示威者认为“禁蒙面法”是这个“一国两制”下半自治中国城市公民权利进一步被削弱的又一例证。

“禁蒙面法”后示威者继续蒙面上街

周日的绝大部分示威者用口罩、面具等遮盖面部，BBC记者白洛宾（Robin Brant）在香港现场报道指，他们的目的非常明确：就是要清晰地显示他们对这项紧急法例的反感。

“我们认为这只是它（政府）（在）推另一个恶法，即主要的问题是《紧急法》”，现场一名游行参加者向BBC中文表示，“所以我们更加要站出来，跟政府说我们不会畏惧。”

另有参与者则表示，即使害怕也要站出来。

“如果法例生效后我不戴面具，即证明了政府……现在做的事是有效的，”一名戴着防烟面具的女性示威者向BBC中文表示。

“那我更加就要戴上面罩跟政府说，这条法例是没用的。”

对于“禁蒙面法”引发的暴力，有示威者认为，是法案令暴力升级。

“我是倾向‘和理非’多一点……（但是）最主要因为该法案是不合理的，”一名游行至湾仔的民众说，“它现在阻截了我们说话的权利，所以变相冲突会加剧的。”

据香港《有线新闻》报道，港铁荃湾线荃湾站关闭后，有市民到场后才知道该站暂停服务。一名男子说："弄得现在香港很乱，我们上班是去"揾食"（挣钱），弄得我们现在『揾食』也不能了。"另一名女士说："你不觉得很麻烦么？我觉得很麻烦。我打算去完茶楼吃饭就回家了，不出去了，没有地铁如何出去呢？"

示威者在和平游行期间一路高喊“香港人反抗”等口号——这是自6月以来经常使用的“香港人加油”之后出现的另一个口号。警方最初只是监视和观察游行的进行，但游行数小时后介入。

图片版权 EPA Image caption 多名示威者戴上电影《V杀》中的面具。

有示威者在铜锣湾、湾仔及金钟一带破坏交通灯和挖起行人路上的砖块，警方从行人天桥以及高楼大厦顶层等地方向街道发射催泪气体。有视频片段显示，有在现场推进的警察队伍追捕示威者。

很多商铺在周日提早关门。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @robindbrant Escalation in Kowloon #hongkong - protestors by #china PLA barracks heard audio warning from inside the base, with spotlights shining down and what appeared to be a yellow ‘warning’ flag raised from roof of military compound — Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) 2019年10月6日

周日发生的部分事件：

旺角地铁站一个入口受到示威者攻击，玻璃被打破，且有一个电梯被纵火

有示威者在九龙长沙湾区冲击政府部门大楼

一名蒙面的示威者一度劫去一辆挖掘机，试图在湾仔挖掘地面

一名司机在深水埗被指袭击一名示威者，随后他被示威者拖出车殴打

在湾仔，一名现场的记者被汽油弹击中

图片版权 EPA Image caption 一名受伤的示威者接受急救。

图片版权 Getty Images Image caption 在湾仔，一名现场工作的传媒工作人员（画面后方）被汽油弹击中。

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“我们不知道还有多少机会争取自由，”一名18岁的陈姓示威者在金钟乐礼街一个路障旁边向BBC表示，她戴上了一个医用口罩。

“我不认为这能够对政府的立场有多大影响，但是我希望我们会得到国际的关注，告诉全世界，我们不会忍受这条恶法。”

图片版权 AFP Image caption 示威者在长沙湾冲击政府部门。

另一名19岁的冯姓示威者则表示：“我对示威没有多大信心，因为政府在百万人上街的时候也不理会我们的诉求。”

不过，她表示自己仍会继续参加示威，继续表达自己。

官方的回应

特首林郑月娥在周六声称，政府和执法部门将会采取行动止暴制乱。

“我们不可再容忍暴徒破坏我们这个珍惜的香港，我们一定要令香港早日回复平静，”林郑月娥在周六的电视讲话中说。

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她表示，《禁止蒙面规例》是对蒙面示威“极端暴力”作出的回应，声称“香港的公共安全已受到广泛危害”。

中国驻英国大使刘晓明周六接受BBC“新闻之夜”栏目专访称，我认为《禁止蒙面规例》的出台十分及时而且非常必要。这项禁令目的是为了制止暴力、恢复秩序以及震慑新的暴力行为。

“如果事态发展到特区政府无法控制的地步，我们不会坐视不管。正如林郑特首所说，她的政府不会让事态一直恶化下去。”

香港反对派议员指“禁蒙面法”压制民众言论自由和集会自由，因此违宪，向法庭申请禁制令，但是被高等法院拒绝。

持续升级的暴力

最近数月来，香港警方与示威者之间的冲突越来越激烈，暴力不断升级。

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在周五宣布“禁蒙面法”之后发生的暴力冲突中，有便衣警员被示威者围殴并投掷汽油弹，地铁、车站和包括有中资背景银行在内的多家商铺遭到破坏。

上周二（10月1日），在中共建政70周年当天，一名香港警员在冲突当中近距离开真枪射伤一名18岁示威者。有视频片段显示，当时该名示威者正用棍攻击该名警员。

周五，一名14岁男童在元朗的警民冲突中被真枪射伤腿部。