维基百科台湾词条背后的编辑权之争

台湾到底是“国家”还是“中国的一个省”？香港示威者是“抗议者”还是“暴徒”？维基百科（Wikipedia）本是向所有人开放编辑和分享知识的网络社区，现在正经历每天被改来改去的编辑之争。

而在幕后维护维基百科运转的“维基人”个人信息被泄露，并遭死亡威胁。维基百科被指已成为“讲好中国故事”的“中国大外宣”的新舆论场。

如果让搜索引擎谷歌和人工智能助理软件Siri定义台湾，他们的英文版本显示，是东亚的一个国家。中文版本会告诉你， 它是位于亚洲东部的岛屿。但今年9月，他们的回答是“隶属于中华人民共和国的一个省份”。

许多搜索引擎、数字助理和电话软件都把维基百科视作核查事实的工具。大约5年前，有相当大数量的新闻教授反对学生记者将维基百科视作核查消息源的工具。但经过多年的发展，维基百科成为普罗大众日常生活不可或缺的信息工具。

但BBC Click节目记者卡尔·米勒（Carl Miller）报道说，维基百科却突然发生了变化。

台湾这一词条的定义，一天之内被改了又改，争夺词条的主导权变成了场拔河。 “今年非常疯狂，”维基百科台湾的董事会成员林洁仪（音译： Jamine Lin）叹息道： “许多关于台湾的维基百科词条被攻击。”

编辑战

任何人都可以在维基百科上编写或编辑条目。在地球上几乎每个国家都有“维基人”，撰写条目和维护站务。它免费向所有人开放，任何人都可以编辑词条，这是数字时代的最大成就。但是在林洁仪和同事们眼中，维基百科正被攻击。

有关台湾的编辑战只是冰山一角。缘起定义问题，“香港抗议”的页面一天内发生了65次修改变化。他们是抗议者还是暴徒？

Image caption 林洁仪（左一）和许多台湾维基人一样，担心维基百科正发生的变化。

尖阁列岛的英文条目称它们是“东亚岛屿”，但今年年初，简体中文页面已被改为“中国的固有领土”。

1989年的天安门广场抗议活动用简体中文进行了更改，将其描述为“平息反革命暴动六四事件”。在英语页面，达赖喇嘛是藏族难民。简体中文则描述他是中国流亡者。

愤怒的意见分歧一直在维基百科上发生着。但对林洁仪来说，情况则不同。

她继续说：“这是由（中国）政府控制的” ，“那太可怕了。”

“社会主义价值观”

BBC Click节目的调查发现，22篇政治敏感的文章被有意向性地修改近1600次。BBC无法验证是谁进行了这些编辑，编辑的原因或它们是否反映了更广泛的民意。但有迹象显示它们不是随机的机器行为。

中国境内的官员和学者都已开始呼吁政府和人民系统纠正他们认为整个维基百科普遍存在的严重的反华偏见。维基百科上有一篇名为《中国对外传播在维基百科平台中的机遇与挑战》的文章，并于今年发表在中国《社会科学杂志》上。

其中，学者甘莅豪和翁彬婷认为：“由于外国媒体的影响，维基百科条目对中国政府有很多偏见”。

他们认为：“中国对外传播亟待鼓励网民参与维基百科平台的编辑活动，积极培养维基平台意见领袖，在遵守国际话语规则的同时讲好中国故事。”

观念转变

另一篇文章则是由中共控制的中国国际出版集团的丁洁撰写。这篇文章辩称：“维基百科关于中国的主要政治言论的内容缺乏系统的整理和维护”。

文章也敦促“在词条中反映我们的声音和观点，以客观、真实地反映中国道路和中国思想对其他国家和历史影响”的重要性。

香港中文大学新闻与传播学院助理教授徐洛文（Lokman Tsui）告诉BBC Click节目：“讲中国故事"这个概念在过去两年获得了极大的关注”。 他们认为，“海外很多对中国的看法确实有误解。”

徐洛文认为，中国的网络控制已经开始越界向外界延伸。这是一个重大的转变。

自成立之初，维基百科就一直面临被破坏的问题。你可以看到所有的修改痕迹，破环行为可以在短时间内被制止，页面可以被锁。该网站被机器人和编辑共同守护。

从一开始人们就尝试操纵维基百科。而其他人则尽力阻止他们。

但维基百科台湾董事会成员林洁仪描述的许多活动并非完全是故意破坏。例如台湾主权之争，则是要在维基百科上把一项有争议的主张置于其它声音之上。还有一些，例如在简体中文中因政治需要对语言进行修剪也很微妙。

香港抗议活动应该被视为“反对”中国吗？应该称这群人是“汉族后代台湾人”还是“汉族的分支——台湾当地人”？

在语言领域里，发生着许多激烈的战斗。

图片版权 Getty Images Image caption 对于香港示威的话题也被来来回回改很多遍。

协调战略？

攻击通常不是针对维基百科的内容，而是针对维基百科人。

林洁仪说：“有人告知我们，因他们持不同意见，他们的个人信息被曝光。”

也有针对台湾“维基百科人”的死亡威胁。在向公众开放的关于维基百科的加密软件Telegram频道上，有一则消息说，“警察将享受你母亲的法医报告”。拥有更大权限的维基百科上的管理者职位选举，也同样明显地划分地缘政治区别。

将网络活动归于国家行为不太可能。这些编辑行为与中国政府之间也没有直接的和已证实的联系。

此前社交媒体“脸书”和“推特”关闭了一些散播“假新闻”的帐号，并称中国政府在背后主导。

与几乎所有其他在线平台相比，维基百科是一个诱人甚至显而易见的目标。

澳大利亚新南威尔士大学数字文化高级讲师希瑟·福特（Heather Ford）说：“我一点不惊讶。”他的研究重点是维基百科的政治编辑。“我很惊讶竟花了这么长时间……毕竟这是查询全世界事实与知识的首要来源。”

当然，每个国家都在乎其声誉。

Image caption 维基百科词条上的细小修改也会改变读者的观念。

伦敦政治经济学院高级访问学者于泽（Shirley Ze Yu）说：“中国是世界第二大经济体，正在做任何其他处于这种地位的国家要做的工作。今天，中国确实欠世界一个自己的故事，一个从中国角度讲的中国故事。我认为这不仅是中国的特权，而且是一种责任。”

台湾本身就陷入与中国的信息战中，有着自己的地缘政治观点，而且在编辑这些误解的人眼中，许多误解可能是真实的。

那么，这是讲中国故事还是网络宣传？

至少在维基百科上，答案取决于你对互联网用途的两种截然不同的想法。有种观点认为，它是有开放知识和源代码，并由志愿者主导的社区哲学。

但是现在它可能会面临另一种力量：那些在地缘政治中努力界定真相的各国在线力量，现在已增长并扩展到了像维基百科这样的地方。而像维基百科这样的地方已经变得太大太重要，以至于他们无法忽视。

BBC已联系中国大使馆发表评论，但未收到回复。