图片版权 Getty Images Image caption 包括休斯敦火箭（红衣）在内的NBA球队都非常重视中国市场，在某些比赛中穿着印有中文名的球衣出场是其中一种推广方式。

美国男子职业篮球联赛（NBA）球队休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯顿火箭）总经理达雷尔·莫雷（Daryl Morey）的推特事件继续发酵，让NBA在华商业合作面临严峻挑战。

中国中央广播电视总台（CCTV）和腾讯（Tencent）周二（10月8日）宣布暂停新赛季的两场NBA中国赛转播，NBA本周四和周六在上海和深圳的两场中国赛面临众多不确定因素。

中国外交部发言人耿爽周二在例行记者会上称，火箭队“跟中方开展交流与合作，却不了解中国的民意，这是行不通的”。

中国是NBA最重要的海外市场。火箭队经理的个人言论让整个NBA在华商业利益面临挑战。

莫雷曾在推文中贴出一张写有“Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（争取自由，与香港一起）”的图片。这是香港持续近四个月示威浪潮的口号之一。

莫雷此后秒删推特，随后道歉，称自己不代表NBA。而火箭队和美国国家篮球协会均发表声明，表示不认同他在推文中所发表的意见。NBA总裁萧华（Adam Silver）在最新的采访中，表示支持言论自由。

萧华表态后，中国中央广播电视总台央视体育频道决定，立即暂停NBA季前赛(中国赛)目前的转播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。称“任何挑战国家主权和社会稳定的言论，不属于言论自由的范畴”。这意味着由莫雷推特时间引发的影响可能已经从火箭相关比赛扩大到了整个NBA。

NBA总裁：向粉丝道歉与支持言论自由不冲突

图片版权 Getty Images Image caption "毫无疑问经济影响已经造成了，那条推文导致相当戏剧性的后果。我看过一些媒体报道表示我们要不支持莫雷，但实际上，我们支持莫雷。"

NBA 总裁萧华周一（10月7日）对日本媒体的采访中表示，NBA在华经济已受影响。但他支持言论自由，支持莫雷。

他说：“毫无疑问经济影响已经造成了，那条推文导致相当戏剧性的后果。我看过一些媒体报道表示我们要不支持莫雷，但实际上，我们支持莫雷。”

“我也支持蔡崇信，我再说一遍，这些都是很复杂的问题，不单单是在社交媒体上，我也不能以让推特上的每个人满意作为我运营 NBA 的标准。”

今年成功收购另一支NBA球队新泽西篮网的阿里巴巴联合创始人蔡崇信则在周一（10月7日）就事件发表英文公开信，指莫雷的言论在破坏NBA球队与他们在中国的球迷的关系，而“中国球迷需要一个解释”。

新泽西篮网是本周在中国进行季前赛的球队之一，其对手是著名球星詹姆斯所在的洛杉矶湖人。

图片版权 Getty Images Image caption 姚明（右）令火箭队在中国大受欢迎。

“支持分离主义，在中国就是敏感问题。不仅政府敏感，人民对此也非常敏感，”蔡崇信在公开信中表示。

“被很多西方媒体误会乃至忽视的，是中国14亿人民对于主权领土完整的重视，这一议题是没有商榷余地的。”

萧华也表示：“关注这件事的人会发现我们正在解决这个复杂问题，但事实上，向中国粉丝道歉与支持言论自由并不冲突。”

他说：“包括言论自由在内的这些价值观从联盟成立之初就存在。我接受中国中国政府以及中国企业对这些言论反感的权利，至少从我长期运营 NBA 的经验来看，这确实需要花时间来解决问题。我意识到言轮确实很重要，毫无疑问，我们在中国有相当大的影响力，我们在香港也有很大影响力。”

影响向整个NBA延伸

中央广播电视总台周二（10月8日）日发表声明称，央视体育频道决定，立即暂停NBA季前赛(中国赛)目前的转播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。并对萧华的言论予以强烈不满和反对。“我们认为，任何挑战国家主权和社会稳定的言论，不属于言论自由的范畴。”

作为中国独家网络NBA转播商，腾讯宣布自10月6日起暂停火箭队的比赛直播和资讯报道。2015年，腾讯以5亿美元买下NBA 5年独家数字媒体转播权；腾讯本月刚与NBA续约，以15亿美元的天价购得未来五年独家数字媒体转播权。NBA在中国的商业扩张原本处于又一段扩张的黄金期。

NBA季前赛于2004年正式进入中国。每年十月有两支球队在中国进行季前赛。今年将于10月10日和12日在上海和深圳开赛。但目前NBA陷入尴尬境地，外界担心今年中国国内赛程会遭取消。中国的电视台转播NBA比赛则开始于上世纪80年代。

在中国的社交网站上，有态度激烈的网友甚至呼吁到中国赛赛场抵制NBA。

10月8日凌晨，中国艺人李易峰、周一围、郑云龙等纷纷通过微博表态，称不会出席NBA10月9日和10日的活动。

10月8日，中国的淘宝、京东等网购平台已下架火箭队商品。