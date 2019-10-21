铜锣湾书店林荣基台湾专访：担忧香港 重操书业对抗强权

图片版权 BBC Chinese Image caption 林荣基不讳言："感情还是在香港，我天天都在看手机，关心香港。"

“感情还是在香港，我每天在手机上看‘反送中’新闻。”在台湾生活约6个月的林荣基，人在台湾，心却仍紧系香港。

今年4月，前香港铜锣湾书店店长林荣基因担心香港政府宣布修订《逃犯条例》，可能遭港府送返中国，而决定离开香港到台湾，成为首波因《逃犯条例》修订而流亡台湾的香港人。

林荣基是2015年“铜锣湾书店股东、员工失踪事件”中的其中一人，后来证实他遭到北京当局逮捕。中国指控林荣基等人“非法经营”书店、贩卖有关大陆政治的“禁书”，在遭到羁押8个月后，他于2016年6月返回香港。

带着装著书籍和家当的行李箱，林荣基4月底从香港飞抵台北，计划重开“铜锣湾书店”而开始网络众筹，就在达到募款目标之际，BBC中文赴台北专访林荣基，纪录已花甲之年的他如何在台湾展开新生活。

背井离乡

“香港完蛋了！”站在台北“白色恐怖政治受难者纪念碑”前，林荣基仔细读着字里行间关于人权的叙述，脱口而出这句话。林荣基每天紧盯香港“反送中”示威的进展，感概香港变成他所说的“警察能随便打人”的地方。并担心：“流血事件会不断发生，可能重演台湾的白色恐怖。”

8月底曾有网民拍到有香港“速龙小队”警员进地铁车厢打人。香港警察当时向媒体表示，不同意速龙小队“暴打市民”的说法，但不能确认当时速龙小队在车厢中打的人都是涉案人士。更早前，香港民意研究所8月初公布调查显示58%的受访者认为，警察在最近的警民冲突中过度使用武力。

“白色恐怖政治受难者纪念碑”矗立在台湾总统府前，是台湾政府为纪念1949年至1987年戒严期间，被罗织罪名而入狱或遭杀的人。戒严期间的恐怖气氛被称为“白色恐怖”，纪念碑于2008年完工，目的是提醒坚持民主及人权的重要性。

纪念碑上面写着：“保障人权，追求社会公平正义是民主国家所服膺的普世价值......”碑上的文字对林荣基而言不仅是叙述，而是戳心刺骨。四年前，他正是因为追求这些普世价值而遭捕入狱。

图片版权 BBC Chinese Image caption 香港铜锣湾书店招牌遭人挂黑旗帜。

林荣基是前香港铜锣湾书店创办人，2015年10月至12月，他与其他店员和股东共5人先后失踪，隔年6月林荣基返回香港后向媒体披露了失踪经过。

2016年6月，林荣基曾向BBC中文表示，在被大陆人员囚禁期间，虽然肉体上没有受虐，但精神上的折磨令他难以忍受。并召开记者会表示，大陆官方人员要求他回香港取得载有客人数据的硬盘，并交给他们作为呈堂证供。

林荣基目前仍被中国以“违法经营书籍销售罪”通缉，他担忧《逃犯条例》修订后，可能被引渡回中国，而决定移居台湾。

不过，林荣基曾向BBC中文透露，2018年就计划要在台湾重开“铜锣湾书店”，但因为资金问题才耽搁。

直至今年，或许是因为港府提出修订《逃犯条例》再次点燃林荣基心中想要移居台湾的渴望，促使他做出搬至台湾的决定。

香港政府今年三月因为一宗香港人在台湾杀害女友的案件，提出修改《逃犯条例》，让引渡法律适用中国大陆、澳门和台湾。

不过，香港大学民调显示，66%的人反对修例。其主要原因是对中国大陆司法制度，警察执法和信息公开没有信心，担心被强加“莫须有”罪名移送大陆。该修订计划在6月引起一连串大规模抗议，从相对和平的示威，逐步演变成警民暴力冲突。

流亡台湾

香港“反送中”示威已持续约四个月，看到百万香港人走上街头，林荣基其实很讶异。他说：“以前香港人是不会有反应的，可见中国对香港的管控越来越严。”林荣基很担心香港的未来，那样的担心已近乎恐惧。他害怕下一代没有自由，不能说话，每个人都不安全。

图片版权 BBC Chinese Image caption 香港《逃犯条例》争议引发百万人上街抗议

抵达台湾后，林荣基一直住在新北市的朋友家，但对居住地十分保密，“别给朋友带来麻烦”，他婉拒了我们希望能在他居住地采访的请求。

林荣基透露，离开香港时感到​​胆战心惊。他向BBC中文说：“很担心，怕不能出境。”并补充，之前，主张香港独立的香港民族党前召集人陈浩天离开香港时，遭拒绝出境，就证明他的担忧可能真会发生。

8月29日，陈浩天曾通过社交媒体“脸书”表示，在香港机场出境过海关时被扣留。香港警方随后表示，陈浩天涉嫌“参与暴动”及“袭警”，被有组织罪案及三合会调查科拘捕。

林荣基强调，香港对他来说已经不安全，因此一定得离开。在思考了两个月并与法律团体、专家讨论后，他在四月决定移居台湾。林荣基说：“如果这个国家或地区剥夺你自由生活的权利，导致生存成了问题，你就应该选择离开。”

他向BBC中文说：“打死我都不想回去，因为没有安全保障。现在的香港政府等于是中国大陆所管治的，香港的警察很像大陆的公安，你穿黑衣服他就可能打你。”并表示，依照目前香港的发展，不认为香港未来会变好。

重建台湾的“铜锣湾书店”

BBC中文与林荣基在台北西门町见面，这是他即将重开“铜锣湾书店”的地点，虽然租金比其他区域高，但他认为游客多，很像香港的旺角，是重开书店的好地方。而当他积极地向BBC中文介绍他喜欢的店铺时，不时有香港游客向他说：“加油！”

林荣基9月4日开始透过众筹平台展开网上募资活动，目标是新台币280万（约人民币65万），短短不到24小时就达标，截至10月8日，有2685人赞助，已筹款新台币565万（约人民币130万）。

他是透过台湾一个网路群众募资平台募款，据该募资网站资讯，对于募资事项和申请资格设有相关规定，如提案者必须提供专案说明影片及赞助者的回馈项目等等。

图片版权 BBC Chinese Image caption 林荣基不担心在台湾卖书会惹麻烦，但对于台湾遭到中共势力渗透感到忧心。

林荣基对BBC中文表示，按众筹规定，将会在11月初拿到资金后的半年内重开书店，超过预定筹款目标的资金，则作为邀请各地讲者在书店演说、交流所用。

他说：“大部分都是小额捐款，有大陆、台港、美国和加拿大人，其中有一人捐了新台币100万元”。他期许，这间书店能变成大众共同的场所。

书店众筹网站上，林荣基提及“在香港做不到的事或被禁止的事，将在自由的台湾进行下去。”他对BBC中文说，在台湾开书店不用担心有黑社会人士坐在门口，支联会（香港市民支援爱国民主运动联合会）或房东赶他走，“共产党还没过来，所以这块不用太担心。”

过去，林荣基在香港的“铜锣湾书店”专门销售中国政治禁书，而未来将在台湾采取同样模式，也会卖类似书籍，以及独立出版的书，不过主流书籍也会出现在书店，对开书店他信心十足。。

林荣基一点都不担心在台湾卖书会惹麻烦，但话锋一转却直言，对于台湾可能遭到中共势力渗透，感到忧心。他说：“我们面临中国大陆很大的威胁，将来会怎样不知道，所以希望通过交流，让台湾人更认识中国。”

他希望，未来在书店能举办交流讲座，希望帮助读者或台湾人更了解中国、中国政治及中国对世界的影响。

林荣基最挂心的其实是如何永久、持续地经营独立书店，随着网路时代兴起，书市逐渐没落，台北很多历史悠久的书店都纷纷歇业，像是经营45年的“建弘书局”今年5月就结束营业。另外，开业超过4年的独立书店“侦探书屋”也在去年12月也宣布歇业。

第二人生

香港特首林郑月娥9月初已经正式撤回《逃犯条例》修订，是否代表可以回到香港了呢？林荣基表情严肃，摇着头向BBC中文说：“撤回？你不要搞错，她只是嘴巴说的，是真的撤回吗？我其实不太相信。”

香港行政长官林郑月娥9月4日发表电视讲话，宣布正式撤回《逃犯条例》修订，并表示，在立法会复会后动议撤回修例建议，以“完全释除市民的疑虑”。

10月16日，香港立法会复会， 遭到民主派意愿抗议而数度中断，休会，撤回《逃犯条例》修订的动议预计10月23日大会中提出。

你的器材不支持播放多媒体材料 逃犯条例游行纪录：香港市民在担心甚么？

身形不大、微微驼着身子，不时点烟抽，已到花甲之年的林荣基，今年12月即将63岁了，已到退休年纪，才正要在台湾重新生活。他不讳言：“感情还是在香港，天天都在看手机，关心香港。

现在，他每天吃着台式的自助餐，心里最想念的则是香港的茶餐厅，现在的生活很简单。林荣基说，现在互联网很方便，他会通过社交媒体和香港的朋友联系，平常会跑步运动，但最热爱的还是看书。

图片版权 BBC Chinese Image caption 林荣基想向示威前线的香港人说，如果有天香港被中国收回，言论和离境自由也会被收回，若有选择，你们也可以选择离开香港。

访谈中，林荣基主动提及与自己年纪相差22岁的前女友，他认为分开是对她好，因为年纪相差太大，并不适合。原本态度始终柔软的林荣基，谈及是否会担心家人安危时，他表示，担心是一会事，但如何面对是孩子的问题。他强调，孩子都已经超过30岁，每个人都是独立个体，“做什么决定，跟他们没关系。”

林荣基坦承：“作为父亲，对小孩当然很有感情，我不管他们是否认同我的行为，理解也可以，不理解也跟我没关系。”但他强调：“孩子是认同我的。”

在异地展开新生活，林荣基并不觉得艰难，台港文化相近，热爱阅读的他，认为台湾出版业仍比香港自由开放，书籍种类繁多。他说，“我很幸运。”

说自己“幸运”，或许是因为林荣基接下来有极大机会透过开书店从而留在台湾。

林荣基今年4月25日到台湾时，台湾当局只核准他30天的签证，5月中又核准2个月的签证期限。7月15日他递件申请延长居留。台湾移民署依据“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”规定，同意再度延长林荣基签证3个月至10月25日。

林荣基表示，届时他会先赴德国参加书展，再重新入境台湾，接下来将会由朋友协助，向台湾申请工作签证。

有港台媒体报导，因为“反送终”示威，许多香港人面对香港的政治不稳定而想要移居台湾。也有来台湾求学的中国学生如李家宝，因录制影片批评中国领导人习近平而不敢返回中国，希望留在台湾。

台湾《难民法》从2016年草案初审通过后就没有进展。林荣基说，因为政治及选举等考量，《难民法》短时间内应该不会通过，不过他希望，若香港年轻人因为有“政治庇护”需求而到台湾，台湾政府能从从人道角度给予短期的居留权，读书或生活。

看着手机里的香港“反送中”示威所引发的警民冲突，林荣基在访谈中一再叹气，他想向示威前线的香港人说，如果有天香港被中国收回，言论和离境自由也会被收回。他并提醒，“抗争的时候，要保护好自己和身边的朋友。若有选择，你们也可以选择离开香港”。