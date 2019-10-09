图片版权 Reuters Image caption NBA洛杉矶湖人与布鲁克林篮网原本订于10月10日和10月12日在上海表演赛。

中国有句很有名的政治口号：“文艺为政治服务”。外界可能没有料到的是，如今体育也要为政治服务了。

把篮球运动玩得出神入化、引人入胜的美国篮球协会NBA， 被意外地卷入了香港抗议——这个在中国极为敏感的政治漩涡。

与文艺明星们相比，体育界在中国惹出政治麻烦的相对较少。而文艺界的明星，从影星到歌星被中国封杀的例子近年来越来越多。

BBC中文为您盘点10个卷入中国政治的文艺明星们：

图片版权 Getty Images Image caption 理查德·基尔与朱丽·罗伯茨主演的《美丽俏佳人》（Pretty Woman）曾经风靡世界。

1）美国影星理查德·基尔（Richard Gere）

1993年，理查德·基尔在奥斯卡颁奖典礼上向中国领导人邓小平喊话，关注在西藏的人权问题。此后，他被排斥在好莱坞的一些影片之外。

2017年，理查德·基尔向媒体表示，他怀疑这与中国政府的施压和影响力有关。

图片版权 Xinhua Image caption 台湾歌星张惠妹现在经常出现在中国电视节目中，担任唱歌比赛秀的裁判。

2）台湾歌星张惠妹

2000年，风靡海峡两岸和华人世界的台湾歌星张惠妹因为在民进党总统陈水扁的就职典礼上献唱中华民国国歌《三民主义》，被中国全面封杀。

当时中国政府禁止张惠妹在电视、电台和一切媒体和宣传上出现，这一禁令还波及张惠妹与美国可口可乐公司的广告。

Image caption 在台湾被称为“碧玉”的冰岛歌手比约克，在流行音乐界有着非同寻常的地位，甚至被认为是冰岛最广为人知的国际明星。

3）冰岛歌手比约克（Bjork）

2008年3月，冰岛歌手比约克在上海举行的演唱会将近尾声时，献唱《宣布独立》（Declare Independence）一曲时，突然高喊“西藏！西藏”。

此后，中国文化部发言人表示，将调查核实，依法处理，并在以后对外国到中国演出的文艺团组进一步严格把关，以防此类事件再次发生。

图片版权 Getty Images Image caption 西藏流亡精神领袖达赖喇嘛过去多年一直是中国强烈反对的国际人物，与他会面的外国政界人士都被视为对中国不友好。

4）美国歌星嘎嘎小姐（Lady Gaga）

2011年，嘎嘎小姐的一些歌曲因为”粗俗“就曾经上过中国文化部的黑名单。

2016年，嘎嘎小姐与西藏精神领袖达赖喇嘛会面后，又一次惹怒了中国。英国《卫报》报道称，她上了中国的一份很长的黑名单，上面都是中国共产党眼中的“外国敌对势力”。

图片版权 Reuters Image caption 在韩国发展的台湾歌手周子瑜，手持台湾旗帜，引发两岸粉丝完全不同的反应。

5）台湾歌手周子瑜

在韩国发展的16岁台湾歌手周子瑜2016年年初，被卷入了国旗政治风波。

她在韩国的电视节目中挥舞台湾的青天白日旗，遭遇中国方面的抵制。 周子瑜隶属的韩国经纪公司随后发布她的道歉视频，为“伤害中国人民的感情”感到愧疚。

图片版权 Getty Images Image caption 2019年9月17日，香港歌手何韵诗在美国国会听证会上表示，香港抗议的核心问题，始终是两种截然不同的价值观之间的根本冲突。

6）香港歌手何韵诗

2016年6月，中共《环球时报》指控香港歌手何韵诗是“港独”分子和“藏独”分子后，法国化妆品牌兰寇取消了何韵诗的音乐会。

此前，何韵诗曾经在香港“占中运动”期间，公开积极参与抗议示威，被《环球时报》认为她的表现“在香港艺人中是最突出的之一”。

2019年7月，香港“反送中”抗议期间，何韵诗在联合国人权理事会会议上，以香港歌手兼民主活动人士身份出席并发言。

Image caption 针对贾斯汀·比伯被禁止到中国演出，北京市文化局的回应是：不宜引进有不良行为的演艺人员。

7）加拿大歌手贾斯汀·比伯（Justin Bieber）

2017年，加拿大歌手贾斯汀·比伯在亚洲举办巡回演唱会，但却无缘中国大陆。北京文化局的官方网站称“不宜引进有不良行为的演艺人员”。

北京文化局没有具体说明贾斯汀·比伯究竟有何不良行为，尽管他曾在2013年到中国演出，还曾骑在保镖肩头上长城。

外界只能猜测，贾斯汀·比伯在日本时曾去靖国神社，还在社交媒体上晒了一张照片，引起中国网民的不满。

Image caption 法国才子赛日·甘斯布和英国歌手珍·柏金1970年代是西方文化界的“金童玉女”。

8) 英国歌手珍·柏金（Jane Birkin）

珍·柏金在西方的名声有多响，可从法国奢侈品名牌爱马仕（Hermes）为她专门设计手提包略见一斑。作为英国歌手和演员，她曾是法国文化名人赛日·甘斯布（Serge Gainsbourg）的伴侣。

2016年，她原本计划参加在上海举办的纪念甘斯布专场演唱会，但却未能获得中国签证。

中国党媒《人民日报》旗下的《环球时报》当时报道说：柏金被拒签是因为支持“藏独”。“2008年，她曾被拍到背着印有藏独旗帜的包在爱丽舍宫参加法国总统萨尔科齐和非政府组织出席的一场活动。”

图片版权 AFP/Weibo Image caption 在中国政治中，领导人必须保持伟大、光荣、正确的形象。

9）迪斯尼动画明星维尼小熊（Winnie the Pooh)

2018年夏天，一部迪斯尼翻新制作的暑期大片《挚友维尼》（Christopher Robin），未能进入中国市场。

最近几年，小熊维尼多次成为中国网管部门的封杀对象。

早在2013年6月，中国国家主席习近平访问美国，与时任总统奥巴马会面时，两位领导人并肩而行的照片，曾激发网友创意，将习奥形象与迪斯尼动画片中的角色“小熊维尼”与“跳跳虎”相提并论。

不过，这种在外界看来毫无恶意的搞笑趣意之作却成为中国的禁忌。

10) 韩国艺人

2016年，美国和韩国联合部署“萨德”反导弹系统（THAAD）风声正紧之际，中国与韩国之间的政治外交紧张关系影响到了风靡中国娱乐市场的韩国明星们。

来自中国方面的报道称，中国广电总局确实有意限制针对韩国艺人在中国的演艺活动，审批方面的政策将收紧，但准确说法是“调控”，而非“封杀”。

以往，中国的敏感话题通常与3个T有关，也就是台湾（Taiwan）、西藏（Tibet）和天安门64（Tiananmen）。

过去4个月在香港的抗议，使香港问题成为又一个可能“伤害中国人民感情”的雷区。