中美贸易谈判前　美国对涉新疆侵权中国官员实施签证限制

图片版权 Getty Images Image caption 近年来不少示威者抗议中国政府损害维吾尔人自由

继对28家中国机构和公司发布贸易禁令后，美国表示将对被指控打压穆斯林的中国官员实施签证限制。

美国商务部周一（10月7日）表示，将新疆公安厅在内的28家机构和公司列入“实体清单”（Entity List），指其涉及在新疆打压当地维吾尔人。被列入的机构和公司若未得到美国政府许可，无法向美国公司购买产品。

美国国务卿蓬佩奥表示，中国政府发起了一场针对维吾尔族等少数族群的“高压运动”。

蓬佩奥在一篇声明中指控，中国政府对维吾尔、哈萨克、吉尔吉斯族和其他少数穆斯林群体有一系列虐待行为。

这些虐待行为包括：“拘留营的大规模拘押；高科技监视；对文化和宗教认同表达进行严厉控制；强迫人们从海外回国，回国后的人通常处于危险境地。”

美国实施的签证限制将影响中国政府和共产党官员以及他们的家人。

“美国呼吁中华人民共和国立即停止对新疆的打压运动，释放所有遭任意拘留的人，不再强迫居住在国外的中国穆斯林少数群体回国面对难测命运。”蓬佩奥的声明称。

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中美两国贸易战仍在进行，但双方已展开新一轮贸易谈判。新华社周二（8日）报道，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿，于10月10日至11日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

中国有何回应？

对于美国向28家中国机构和公司发布贸易禁令，中国外交部发言人耿爽周二（10月8日）在例行记者会上回应称，美国“以所谓人权问题为借口”实施出口限制，严重违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益。

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“新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆根本不存在美方所指称的所谓人权问题，有关指责不过是美方为干涉中国内政蓄意制造的借口。新疆采取的反恐和去极端化举措，目的是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，完全符合中国法律，也符合国际实践。”耿爽说。

还有记者问到新疆“再教育营”的问题，耿爽称，中国在新疆采取的举措是预防性反恐和去极端化措施，“与所谓的人权、宗教没有任何关系”。他还表示，只有一小撮对中国发展抱有偏见的国家才对新疆存有担忧。

新疆目前情况如何？

中国新疆地区居住着数以百万计的维吾尔族穆斯林，近年来中国在新疆展开了一系列安全部署。

人权团体及联合国称，中国在巨大的拘留营中扣押了100多万维吾尔族和其他少数民族人士。他们被迫放弃伊斯兰教信仰，说普通话，学习服从共产党政府。

中国在新疆设立了“再教育营”，中方称其为“职业技能教育培训中心”，称目的是“最大限度保障公民的基本人权免遭恐怖主义和极端主义侵害”。

你的器材不支持播放多媒体材料 走进中国的“思想转化营”

对于中国在新疆的管治，国际社会的指责越来越多。

上周，美国国务卿蓬佩奥在梵蒂冈表示，中国要求其公民不能信上帝只能信仰政府。

今年7月，联合国人权理事会22个成员国联名发出一份声明，批评中国在新疆地区大规模拘押维吾尔族等少数民族。而当时北京严词回应，称这些国家“公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政”。