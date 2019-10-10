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第108届中华民国国庆典礼今日（10月10日）在台湾总统府前举行，台湾总统蔡英文以“坚韧之国，前进世界”为主题发表国庆谈话。蔡英文再次以反对“一国两制”为演讲核心，强调台湾无法接受一国两制，这是两大党“不分蓝绿”的基本共识。

台湾政治大学国家发展所助理教授黄兆年分析称，蔡英文的谈话是要让台湾以民主自由为招牌，将台湾推向国际，而海峡对岸的中国大陆领导人习近平则是想以民族主义及中国崛起的政经实力，将世界纳入中国麾下。

国庆演说首次谈到香港

蔡英文在这场简短的演讲中专门提到香港，她说，香港“因为一国两制的失败正处于失序边缘”。

“尽管如此，中国依然以‘一国两制台湾方案’，不断威胁我们，并且采取各种文攻武吓，”蔡英文表示，拒绝一国两制是2300万台湾人民不分党派、不分立场，彼此间最大的共识。

图片版权 AFP Image caption 蔡英文称，一旦接受一国两制，中华民国就没有生存的空间。

“一旦接受一国两制，中华民国就没有生存的空间。”她说。

同时，在外交方面，她专门提到印太战略，称“台湾可以是在印太区域安全上，民主自由的第一道防线”。

“中国崛起跟扩张，以威权体制，结合民族主义和经济力量，挑战自由民主的价值和世界秩序。也因此，处于印太地区战略前缘的台湾，成为守护民主价值的第一道防线。”

蔡英文用香港现实反证一国两制 马英九拒绝鼓掌

BBC中文台湾特约记者 郑仲岚

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蔡英文在演说开头先提到香港现在处于失序边缘，并直指一国两制已经失败。当她说为了捍卫中华民国的生存发展，必须拒绝一国两制，并称这不是挑衅，只是守护国家主权的基本责任时，台北的国庆庆典现场传出热烈掌声——蔡的语气比去年同一场合的发言更为坚定。

致词中段，蔡英文用了柔性的“中华民国台湾”一词来阐述目前台湾政治现状，并疏理台湾的历史脉络，认为台湾人民有韧性面对每个时代的困难，未来也能面对中国以威权体制的“锐实力”压迫时，现场更是欢声雷动。

这场国庆典礼，台湾前总统马英九与国民党现任主席吴敦义也有出席，是现场参加人士中为数极少的国民党政治人物。现任政治人物则有以无党派身份当上台北市长的柯文哲等。柯文哲本人早上先参加了台北市政府自办国庆升旗典礼，国民党会按往例于午后在国父纪念馆自办另一个国庆大会。

马英九与蔡英文在庆典现场的“互动”令人关注，当蔡英文讲到“拒绝一国两制”部分时，马英九没有和台下观众一起鼓掌，但在蔡提及中华民国与推动经济转型部分时则有鼓掌。

蔡英文致词结束后立即与马英九握手致意，但稍后马即离开现场不多停留。先前马曾批评蔡的台湾外交失败，贩卖“亡国感”等。

民主与民族主义的交锋

外界普遍认为，蔡英文此次国庆典礼发言的新意不多，集中在再次表态坚决拒绝一国两制以及强调台湾民主体制在地缘政治中的重要性。

台湾政治大学国家发展所助理教授黄兆年告诉BBC中文，与习近平10月1日的谈话对比，蔡英文的谈话策略是以台湾的民主自由与习近平谈话中的中国民族主义价值作比较。

黄兆年表示，蔡英文的谈话是要让台湾以民主自由为招牌，将台湾推向国际，习近平则是想以民族主义及中国崛起的政经实力，将世界纳入中国麾下。

“现在的两岸关系是一场‘中国的世界’与‘世界的台湾’的激烈拉扯，”他同意，这也折射出，现代政治历史发展上，民主与民族主义的对抗关系。

这场国庆典礼，反对党前正副总统马英九以及吴敦义都有出席。不过，马英九近日才公开批评蔡英文的“亲美抗中”政策，并称蔡英文不接受九二共识，3年多失去7个邦交国，若不改革，未来将成为“断交总统”。同时，蔡英文明年总统选举的对手、国民党总统参选人韩国瑜也在高雄举办国庆升旗典礼，并发言指出蔡英文对中华民国没有忠诚度，反而不断激化两岸关系，操弄选战。