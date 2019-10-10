庆祝“双十节”的香港人：支持“反送中”示威的反共情绪

图片版权 BBC News Chinese Image caption 香港人手中挥舞着青天白日满地红旗，高唱《中华民国国旗歌》。

“山川壮丽，物产丰隆……”，中华民国旗帜在香港屯门区的中山公园冉冉升起，约莫一百多人手中挥舞着青天白日满地红旗，高唱《中华民国国旗歌》。

亲台团体每年元旦及双十节都会在该地举行升旗仪式，现场有人着“中山装”、或穿印有国民党和中华民国国徽的衣服参与仪式，并齐唱《中华民国颂》及《梅花》等歌曲。

港媒报导，香港闹区如旺角、将军澳等地，也有中华民国国旗飘扬，是由香港“反送中”示威网民发起。

反共的坚持

这群高举着青天白日满地红旗，热爱国民党及民主自由的香港人，清一色都支持“反送中”的示威， 因为这是一种“对中共的不服从”。

参与升旗仪式、今年62岁谢义方对BBC中文表示：“现在就像走回1960年代的台湾，当年台湾会提‘反共复国’，而我们讲‘共匪’，人家会认为有病，今天我们已经不提共匪这词，反而是年轻人在用。”

图片版权 BBC News Chinese Image caption 62岁谢义方表示：“今天我们已经不提共匪这个词，反而是年轻人在用。”

他对BBC中文表示，当年自己对共产党的认知，是拿下江山的“共匪”，不过这样称呼中共，香港人会觉得奇怪，疑惑为何使用这个字眼。如今香港街道却四处看得到用黑漆写下的反共标语。

他认为香港政府此次强推的“反逃犯条例”，以及目前采取的对示威者的镇压方式，都是“中共式的手段”。

“这群示威青年比我们当年还激进、勇敢，说出了我们的声音，也证明我们对中共的看法始终没错。”

谢先生批评，中国大陆改革开放后这么多年，国家的意识形态却仍停留在毛泽东的年代。

8月初，香港民意研究所曾公布市民对香港警务处的满意度评分，由6月初的61.0分跌至39.4分，是2012年有记录以来的最低分。在使用武力方面，58%的受访者认为警察在最近警民冲突中过度使用武力。

图片版权 AFP Image caption 侯耀生也非常支持“反送中”示威，称他们为“勇士”。

不过，虽然在反对“中共式的”香港治理方式上有相对共识，但并非所有对“中华民国政府”有情感的香港人，都百分百支持示威青年的暴力行为。

今年71岁的何德錶就向BBC中文表示，不支持抗议升级，他说：“不破坏（商店）是好的，但有一部分可能是卧底。”

何先生认为，“示威应该停止”，因为对生活都不好，对民生影响很大。示威连续几个月，导致香港很多商店关门。

“他们租金不便宜，大家生活也不太好过。”

曾住在“小台湾”的香港人

不同于在屯门区歌颂“中华民国”的香港人，曾住在有“小台湾”之称的调景岭的国民党军人、居民二代，面对“双十节”则相对低调，遑论庆祝。

1949年，共产党打败了国民党，有许多人在政权交替期间逃至香港，大部分散居在九龙，有批人集中居住在港岛难民营。在港英政府的安排下，其中数千人被安置在调景岭集中居住。历史洪流中的这群国民党遗民，在本地显得身份很特殊。

“我家里有小国旗，但不敢拿出来，”居住在厚德邨、今年66岁的侯耀生曾在调景岭住了超过大半辈子。

他向BBC中文说：“我爸爸是当年国民党逃难到香港的人，是乞丐。这段历史我不敢向别人提起的。”

图片版权 BBC News Chinese Image caption 当年矗立在山腰上的调景岭的警署，经改建后将改建为展览馆。

长年研究香港历史的岭南大学副校长刘智鹏教授表示，国共内战时期，很多国民政府的难民或右派人士逃到香港。

他解释，国民党与共产党闹得不愉快，调景岭这批人特别苦的。

“那是个荒岛，水电都没有，港英政府放逐他们，不让他们跟香港主流社会接触。”

1949年至1996年香港主权移交前，当地码头到民房、学校，长年都挂着中华民国国旗。1996年4月至6月间，为拓展邻近的将军澳新市镇，调景岭遭到拆迁，大多数居民被安置到将军澳厚德邨。时过境迁，调景岭及厚德邨已看不到任何国民党或国民政府的影子。

侯耀生向BBC中文说，“反送中”示威使社会撕裂严重，因此他不敢大张旗鼓的表明反共立场。

“在调景岭听不到时代革命，光复香港这样的口号的，”他说。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 亲台团体每年元旦及双十节都会在香港屯门区的中山公园举行升旗仪式

他担心地说：“现在香港属于中共，说了什么会被怎样也不知道，其他居民也可能不满我们表达亲国民党的言论，更别说挂国旗了。”

不过，如同参与升旗仪式的香港人，侯耀生也非常支持“反送中”示威，甚至称他们为“勇士”。

反共的香港人：“共产党不能信”

昔日香港的“小台湾”调景岭，前台湾总统马英九亦曾在该地短住一段时间，如今调景岭已是高楼大厦、购物商场林立。

双十前夕，国民政府遗民二代蔡良发，因为父亲是国民党员、长年居住该地、加上对本身历史有兴趣，虽然不住调景岭，却很喜欢到该地走走。他说：“可能怀念父亲吧。”

图片版权 BBC News Chinese Image caption 1996年4月至6月间，调景岭拆迁完毕，绝大多数调景岭居民被安置到厚德村大楼内。

今年61岁的蔡良发，热爱民主、言论自由。 他很担忧香港的未来，也担心台湾的未来。

提及明年的台湾选举，蔡良发并不支持国民党所推派的候选人韩国瑜。 他批评“韩与中国大陆关系紧密，已背离国民党的反共初衷”。

“共产党的话不能信， ”他说。

今年3月，台湾高雄市长韩国瑜访问港澳及大陆，先后与港澳中联办主任见面。

蔡良发从小就被父母、老师教育“国民党是好的、共产党是坏的”。长大后，他也认为国民党是个好的政党，像是抗日战争的策略等，他都认为国民党做了对的决定。

对“双十节”及国民政府的感情仍在，但面对国民党“反共”态度的转变。

他认为，国民党已经和当年完全不同，他们向共产党投降了。“我已经不是国民党的人了。”