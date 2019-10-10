庆祝“双十节”的香港人：支持“反送中”示威的反共情绪
“山川壮丽，物产丰隆……”，中华民国旗帜在香港屯门区的中山公园冉冉升起，约莫一百多人手中挥舞着青天白日满地红旗，高唱《中华民国国旗歌》。
亲台团体每年元旦及双十节都会在该地举行升旗仪式，现场有人着“中山装”、或穿印有国民党和中华民国国徽的衣服参与仪式，并齐唱《中华民国颂》及《梅花》等歌曲。
港媒报导，香港闹区如旺角、将军澳等地，也有中华民国国旗飘扬，是由香港“反送中”示威网民发起。
反共的坚持
这群高举着青天白日满地红旗，热爱国民党及民主自由的香港人，清一色都支持“反送中”的示威， 因为这是一种“对中共的不服从”。
参与升旗仪式、今年62岁谢义方对BBC中文表示：“现在就像走回1960年代的台湾，当年台湾会提‘反共复国’，而我们讲‘共匪’，人家会认为有病，今天我们已经不提共匪这词，反而是年轻人在用。”
他对BBC中文表示，当年自己对共产党的认知，是拿下江山的“共匪”，不过这样称呼中共，香港人会觉得奇怪，疑惑为何使用这个字眼。如今香港街道却四处看得到用黑漆写下的反共标语。
他认为香港政府此次强推的“反逃犯条例”，以及目前采取的对示威者的镇压方式，都是“中共式的手段”。
“这群示威青年比我们当年还激进、勇敢，说出了我们的声音，也证明我们对中共的看法始终没错。”
谢先生批评，中国大陆改革开放后这么多年，国家的意识形态却仍停留在毛泽东的年代。
8月初，香港民意研究所曾公布市民对香港警务处的满意度评分，由6月初的61.0分跌至39.4分，是2012年有记录以来的最低分。在使用武力方面，58%的受访者认为警察在最近警民冲突中过度使用武力。
不过，虽然在反对“中共式的”香港治理方式上有相对共识，但并非所有对“中华民国政府”有情感的香港人，都百分百支持示威青年的暴力行为。
今年71岁的何德錶就向BBC中文表示，不支持抗议升级，他说：“不破坏（商店）是好的，但有一部分可能是卧底。”
何先生认为，“示威应该停止”，因为对生活都不好，对民生影响很大。示威连续几个月，导致香港很多商店关门。
“他们租金不便宜，大家生活也不太好过。”
曾住在“小台湾”的香港人
不同于在屯门区歌颂“中华民国”的香港人，曾住在有“小台湾”之称的调景岭的国民党军人、居民二代，面对“双十节”则相对低调，遑论庆祝。
1949年，共产党打败了国民党，有许多人在政权交替期间逃至香港，大部分散居在九龙，有批人集中居住在港岛难民营。在港英政府的安排下，其中数千人被安置在调景岭集中居住。历史洪流中的这群国民党遗民，在本地显得身份很特殊。
“我家里有小国旗，但不敢拿出来，”居住在厚德邨、今年66岁的侯耀生曾在调景岭住了超过大半辈子。
他向BBC中文说：“我爸爸是当年国民党逃难到香港的人，是乞丐。这段历史我不敢向别人提起的。”
长年研究香港历史的岭南大学副校长刘智鹏教授表示，国共内战时期，很多国民政府的难民或右派人士逃到香港。
他解释，国民党与共产党闹得不愉快，调景岭这批人特别苦的。
“那是个荒岛，水电都没有，港英政府放逐他们，不让他们跟香港主流社会接触。”
1949年至1996年香港主权移交前，当地码头到民房、学校，长年都挂着中华民国国旗。1996年4月至6月间，为拓展邻近的将军澳新市镇，调景岭遭到拆迁，大多数居民被安置到将军澳厚德邨。时过境迁，调景岭及厚德邨已看不到任何国民党或国民政府的影子。
侯耀生向BBC中文说，“反送中”示威使社会撕裂严重，因此他不敢大张旗鼓的表明反共立场。
“在调景岭听不到时代革命，光复香港这样的口号的，”他说。
他担心地说：“现在香港属于中共，说了什么会被怎样也不知道，其他居民也可能不满我们表达亲国民党的言论，更别说挂国旗了。”
不过，如同参与升旗仪式的香港人，侯耀生也非常支持“反送中”示威，甚至称他们为“勇士”。
反共的香港人：“共产党不能信”
昔日香港的“小台湾”调景岭，前台湾总统马英九亦曾在该地短住一段时间，如今调景岭已是高楼大厦、购物商场林立。
双十前夕，国民政府遗民二代蔡良发，因为父亲是国民党员、长年居住该地、加上对本身历史有兴趣，虽然不住调景岭，却很喜欢到该地走走。他说：“可能怀念父亲吧。”
今年61岁的蔡良发，热爱民主、言论自由。 他很担忧香港的未来，也担心台湾的未来。
提及明年的台湾选举，蔡良发并不支持国民党所推派的候选人韩国瑜。 他批评“韩与中国大陆关系紧密，已背离国民党的反共初衷”。
“共产党的话不能信， ”他说。
今年3月，台湾高雄市长韩国瑜访问港澳及大陆，先后与港澳中联办主任见面。
蔡良发从小就被父母、老师教育“国民党是好的、共产党是坏的”。长大后，他也认为国民党是个好的政党，像是抗日战争的策略等，他都认为国民党做了对的决定。
对“双十节”及国民政府的感情仍在，但面对国民党“反共”态度的转变。
他认为，国民党已经和当年完全不同，他们向共产党投降了。“我已经不是国民党的人了。”