NBA激怒中国背后：一句口号揭示对香港示威的不同定性

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美国男子职业篮球联赛（NBA）休斯敦火箭队总经理达雷尔·莫雷（Daryl Morey）有关香港的推文引发争议后，NBA中国赛在上海照常举行，场内座无虚席。另一方面，美国政界人士“一边倒地”支持言论自由，反对NBA向中国低头。

学者对BBC中文表示，莫雷推文由此引发的中国批评，体现了对此次香港抗议活动截然不同的两种定性。而美国政界对香港局势的反应仍然比较谨慎，都只是在“民主”层面支持抗议者。

上周，休斯敦火箭队总经理达莫雷在推特贴出一张写有“Fight For Freedom，Stand With Hong Kong（为自由而战，与香港并肩）”的图片。莫雷此后秒删推特，随后道歉，称自己不代表NBA。NBA总裁萧华（Adam Silver）两度发声明回应此事。

莫雷的言论在中国引发轩然大波。中国中央广播电视总台（CCTV）和腾讯（Tencent）周二（10月8日）宣布暂停新赛季的两场NBA中国赛转播。在社交媒体上，许多网民对NBA也是骂声一片。

上海NBA比赛照常举行

纵然舆论攻势巨大，周四晚（10日），NBA中国赛上海站，湖人队与篮网队的比赛仍然照常进行，现场座无虚席，大批中国球迷到场支持。

据路透社报道，比赛前，观众们在体育馆挥舞着中国国旗，看台上人满为患。球员们在赛场上受到热烈欢迎，整个比赛期间观众们都在欢呼。

“如今大多数人都非常理性，”路透社引述一名观众称，”我们都热爱篮球，但如果NBA球员或官员继续发表错误言论，我们别无选择“，只能抗议 。

图片版权 Getty Images Image caption 周四晚（10日），NBA中国赛上海站，湖人队与篮网队的比赛仍然照常进行，现场座无虚席，大批中国球迷到场支持。

虽然比赛照常举行，但社交媒体上不少中国网民对仍有中国观众前往观看比赛表达了不满。

“昨晚在上海举办的NBA中国赛，现场上座率极佳。说明了为数不少的人，口口声声叫着喊着爱国，却在国家利益，国家尊严和自身利益出现冲突的时候，毅然决然地选择了自身利益。”微博网友“Dream邺”说。

但也有网友认为，球迷去不去看球是个人自由，“球迷花了钱购买球票，去不去看是球迷个人的事，压根没必要上纲上线，更不需要道德绑架。”

特朗普与美国两党人士反应

中美再一次贸易谈判在即，美国不少政界人士对NBA事件发声。

美国总统特朗普周三（10月9日）表示，NBA必须自己解决困境，“他们知道自己在做什么”。他在讲话中批评了金州勇士队教练科尔（Steve Kerr）和圣安东尼奥马刺队教练波波维奇（Gregg Popovich），指他们在讨好中国，却不尊重自己的国家。

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特朗普说，科尔看起来像个小男孩，“他都不敢回答问题，他浑身发抖”。特朗普还说波波维奇也是如此，两人批评美国，但却不愿意说中国的不好。

而美国参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）周二（10月8日）表示，香港民众冒着风险捍卫言论自由、人权和自治。他希望，美国NBA可以学习这份勇气，不要放弃自己的价值观。

美国前国务卿、民主党希拉里也于同日在推特发文支持莫雷：“每个美国人都有权表达对香港民主和人权的支持。不必多说。”

舆论漩涡中的其他美国公司

因香港问题深陷舆论漩涡的并不只有NBA。

中国官方媒体《人民日报》周二发评论点名苹果公司上架一款“为暴徒导航”的应用程式（APP），质问苹果“为暴力乱港之徒大开中门，是有意要做‘帮凶’吗？”这款APP名为HKmap.live，可以用来追踪警察的动向。

苹果周四（10日）下架了这款地图APP，软件开发者在推特上称，苹果指其软件的使用方式危害到执法人员和香港居民。

两种定性与美国的谨慎

圣路易斯华盛顿大学东亚系副教授马钊告诉BBC中文，莫雷的推文和由此引发的来自中国国内的批评，体现了对香港抗议活动截然不同的两种定性。

“莫雷和与他持相同观念的民众，将香港抗议活动定义为以争普选为基本诉求的民主抗议；而中国国内无论是官方还是民间，更多地将抗议活动视为以争取民主为手段，以建立一个对抗中央的特区政府，以实现香港独立为诉求的政治活动。因此在中国国内的语境下，莫雷的推特被视为跨越了中国的政治红线，触碰了中国国家的核心利益。”马钊分析。

图片版权 Getty Images Image caption 周四晚（10日），NBA中国赛上海站，湖人队与篮网队的比赛仍然照常进行，现场座无虚席，大批中国球迷到场支持。

纽约州立大学奥尔巴尼分校政治学教授陈澄则指出，香港示威持续数月，NBA事件成为大陆民众发泄激昂情绪的出口。

陈澄称，近日香港抗议者并未得到他们想要的回应，一部分人因此走向暴力极端；另一方面，时值中国建国70周年前后，大陆原本民族主义情绪已经高涨，“从政府的角度来说，因为种种原因一时无法也不愿对香港的事情直接干预，也只能通过在NBA和苹果这类事情上的强硬呼应激昂的民意。”

而对于美国两党议员一致表示支持言论自由，陈澄认为，美国两党党争不断，遏制中国反而成为两党几乎唯一的共同处，间接成为凝聚美国国内共识的着力点。NBA事件也被推上风口浪尖，成为两党彰显对中强硬的机会。

图片版权 Getty Images Image caption 周四晚（10日），NBA中国赛上海站，湖人队与篮网队的比赛仍然照常进行，现场座无虚席，大批中国球迷到场支持。

她预测，中美关系如无大的转机，类似事件恐怕会一直出现。

马钊则指出，美国政界对香港局势的反应比较谨慎。无论是总统本人、国务卿、还是议员，都只是在“民主”层面支持抗议者，但并没有支持抗议示威活动中出现的暴力倾向，更没有回应“香港独立”的政治诉求。

“这表明美国政界试图避免给中国政府以‘美国政府插手香港事务’的口实；同时，美国政界也不愿意无条件背书香港抗议的所有政治诉求，不希望给香港的抗议者制造一个‘美国保护者’的虚构幻象。”他说，“美国政界的反应基本是在‘支持民主’、‘非暴力’、‘一国两制’（即‘不独立’）、‘和平对话解决争端’的四点框架内。”