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2019年10月第二周，NBA火箭队经理的一则推文在中国引发引发巨大争议；香港示威浪潮继续，港府推出《禁蒙面法》后，引发新一轮抗议；美国黑色幽默喜剧《南方公园》踩尽中国敏感神经；中国重启贸易谈判，双方谈判背景发生变化；台湾国庆，蔡英文首次在国庆演讲中谈及香港。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1.NBA休斯敦火箭总经理莫雷推特“支持”香港示威引发中国舆论风暴

图片版权 Getty Images Image caption 姚明（左）令火箭队在中国大受欢迎。

美国NBA休斯敦火箭总经理达莫雷的一条关于香港的推文引发中美关于言论自由和主权底线的舌战。NBA在华的商业伙伴陆续暂停合作，中国艺人站队保饭碗。美国部分议员发声谴责NBA为了经济利益，向中国卑躬屈膝。外企要进入中国市场，并且在中国市场立足，还有哪些政治雷点不能碰？

2.香港警方作出“禁蒙面法”实施后首宗拘捕

图片版权 AFP Image caption 示威者四处纵火。

在刚过去的周末，香港正式实施“禁蒙面法”。警方依法做出第一宗拘捕，但仍旧有不少示威者带口罩和面罩上街抗议。港铁遭大面积破坏后，香港交通大面积受影响。而不少中资银行和商铺成为抗议目标，遭纵火和破坏。

3. 《南方公园》遭遇中国审查后的“假道歉”是怎么回事

图片版权 South Park / Comedy Central Image caption 在《南方公园》的一幕中，兰迪（左边留一字胡者）在中国监狱里制造玩具。

达赖喇嘛、小熊维尼、审查、器官捐献、同性恋……这些都是极易触动中国官方神经的关键词。美国著名电视动画讽刺喜剧《南方公园》“哪壶不开提哪壶”，在最近一期节目中猛提这些关键词而遭到中国的大规模封杀。节目制片人随后发出一份讽刺意味极强的“道歉信”。

4. 中美贸易谈判再启：特朗普说达成“相当实质性的第一阶段协议”

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中美贸易谈判重启，这一次中美双方的国内情况也发生变化。香港示威浪潮已持续四月，《香港人权与民主法案》可能为下一步在金融领域打击特定官员铺平道路。而特朗普在美国国内正面临弹劾调查，被弹劾下台的几率不大，但这对他的执政增加不少麻烦。

特朗普于周五宣布，美国“已经与中国达成了一个相当实质性的第一阶段协议”。但具体内容都有些什么，仍需等候五周。

5.庆祝“双十节”的香港人：支持“反送中”示威“对中共的不服从”

这刚过去的周四，台湾国庆，《中华民国国旗歌》在香港被唱响。一群高举青天白日满地红旗，热爱国民党及民主自由的香港人，清一色支持“反送中”的示威， 源于“对中共的不服从”。台湾总统蔡英文发表国庆谈话并谈到香港，这是国庆演说首次谈到香港。她说，香港“因为一国两制的失败正处于失序边缘”。