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一次对外界颇为神秘的会议下周将在北京召开，虽然会上很多细节不会向外界披露，但关注中国局势的人都不应错过这个日程。

这次会议是11月28日至31日期间举行的中共十九届四中全会，多数人提到它时直接称为“四中全会”。

在中国经济增速持续放缓、中美摩擦以及香港示威不断的情况下，中共领导层是否会通过这次机会释放新信号值得关注。

“四中全会”是什么意思？

这次“四中全会”全称叫“中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议”。具体来讲，就是2017年召开的“中共十九大”上选出的中央委员会召开第四次全体会议。中共中央委员会是中国共产党的核心机构，中国常说的“党中央”指的就是这个机构。

参加这次会议的是十九大上选出的中央委员会委员，人数超过200人。他们当中包括中共和中国政府主要部门负责人、各省省长及党委书记以及军队主要负责人。这些委员可以召集召开每五年举行一次的中共党代会，有人事任免权，也可以提名中共最核心的团体——中央政治局常委人选。

这种中央委员会全体会议简称为“中共中央全会”，许多对中共和当代中国重要的决策都是在这些会议上作出的。比如1978年举行的中共十一届三中全会上通过了“改革开放”的决定。

这次会议的特殊时机

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按照规律，每届中央委员会会在五年任期内召开多次中央全会，通常为五年七次，每年至少一次，但这次是个例外。中共中共十九大之后，中共在十九大结束后的第二天召开十九届一中全会，又在2018年“两会”修宪前连续召开二中、三中全会。这次十各种九届四中全会和三中全会之间时间相隔超过一年半，为近年少见。

这一年半间发生了许多让中国头疼的事情。中国与美国的贸易争端升级为贸易战，同时与西方大国外交摩擦不断；中国经济不见景气，今年增长目标为30年来最低水平；香港爆发1997年后最大规模示威，持续超过四月。因此四中全会格外引人关注。

香港浸会大学政治与国际关系学系教授高敬文认为，这种拖延“有些奇怪”。“其中一种可能的原因是习近平感觉到中央委员会内部有人对他修宪、在贸易战中缺乏让步以及他集中权力的方式有不满，”他对BBC中文这样表示。“他们不想展示出这种意见分歧，但现在他们可能达到了某种程度的共识。”

但也有分析人士认为这中间的间隔更多是形式问题。美国智库战略与国际研究中心学者裘德·布兰切特（Jude Blanchette）与邱明达日前撰文指出，由于2018年罕见连续召开二中、三中全会，所以间隔这么久才召开四中全会可能是“日程安排”问题。

四中全会谈什么？

图片版权 EPA Image caption 中国刚刚举行过盛大的阅兵仪式。图为10月1日，习近平画像在天安门广场上出现。

根据中国共产党传统，每次全会通常有相对固定的主题，持续多天。比如一中全会进行党内换届，二中全会进行政府换届，三中全会讨论经济问题，四中全会主题不尽相同，但大多与“党建”有关。

新华社报道称，这次全会将会讨论的主要话题包括完善中国特色社会主义制度、推进“国家治理体系和治理能力现代化”，同时中共中央政治局还会向中央委员会报告工作。

根据习近平此前讲话，国家治理体系和治理能力涉及中国政治、经济、外交、军事等各个方面的制度及管理。

“没人知道这意味着什么，”美国普林斯顿大学助理教授罗里·特鲁克斯（Rory Truex）说。“过去这种会议上往往会有重大事项宣布，比如改革开放，但现在习近平已经打破了一些定律，”他向BBC中文解释称。“眼下他可能更需要将重点放在几年后即将到来的领导层换届，考虑如何解决香港和中美贸易战问题，我觉得可能不会宣布什么重要决策。”

即便如此，他认为这届会议上或许不会讨论香港事务。”部分原因是因为这个问题上分歧很大，而中央委员会是一个较大规模的机构，他们不会希望暴露内部的任何分歧。“

中国政治学者吴强认为，经济和金融政策将是这次全会的重点。他向BBC中文表示，这届会议其实就是“往年的三中全会”。

“从时间上看这个全会应该是往年的三中全会，也就是以经济问题为主的全会，”他说。“这次新华社发布的信息来看，传统经济议题虽然不在其中，但很难避开”，“何况贸易战在过去一年多已经发展到这样一个程度，所以这一次全会很可能是按照以通常四中全会讨论意识形态问题（模式）的同时，同时也讨论经济问题。”

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意义何在

中共刚刚迎来建政70周年纪念日，但今年中国内外对中共的执政带来诸多挑战。习近平在今年9月的一次讲话中至少提到58次“斗争”，更能显示出目前中国面临的艰难形势。

这种情况下，中共十九届四中全会无疑是凝聚内部力量、对外展现信心的一次至关重要的场合。

高敬文指出，习近平必然想要通过这次机会展现他握有控制权，而这种全会最大的意义在于动员北京、各省以及军队的各级领导知悉中共领导层的重要任务，“让大家都有共识，并且支持领导层的决定”。

虽然这是一届中共领导层参加的会议，但香港博源基金会学术委员丁学良表示，这对外界最关注的经济金融政策问题有“决定性”作用。他对BBC中文称，研究中国经济“只能看中国共产党最高层的会议决策”。

与每年3月举行的中国“两会”上向媒体广开大门不同，中共全体会议多为闭门会议，外界只有通过中国官媒消息才能获取部分会议内容。高敬文强调，虽然种种不确定性让外界十分关注这届会议，但外界也要做好失望的准备。“可能会发生很多事情，也可能什么都不会发生，”他说。