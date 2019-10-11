图片版权 AFP Image caption "我们（美国）已经与中国达成了一个相当实质性的第一阶段协议，"特朗普在与中国副总理刘鹤会谈后宣布。

周五（10月11日），中美两国在华盛顿达成了有限的贸易协定。美方将在下周暂停增加关税，中国也将购买大量美国农产品。

这一协定内容涵盖知识产权和货币等多个方面。中国也承诺将购买多达400至500亿美元的美国农产品，并对外国金融服务机构进一步开放。

“我们（美国）已经与中国达成了一个相当实质性的第一阶段协议，”特朗普在与中国副总理刘鹤会谈后宣布，“没有什么能比我们与中国正在进行的还要大的了”。他还说，两国在货币、外汇，和技术转让上的谈判也取得了进展。

特朗普表示，最终的协议文本会在未来的五周内完成。下月，他可能将在智利与中国国家主席习近平会面。

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美国财长姆努钦同时表示，中美两国间的谈判已经“基本完成”。中方首席代表，中国国务院副总理刘鹤说双方进行了“非常好”的谈判。美国各大股指也应声上扬。

特朗普上次会见刘鹤是在今年4月4日第九轮会谈时，当时特朗普乐观地称，协议进展非常好，将在未来四周知道结果。但5月第11轮时，谈判破裂，两国互征更多关税。

但观察人士指出，从目前双方公布的内容来看，谈判结果并未之前外界所预期那么好。一些商业团体此前希望中国会进一步承诺中国经济自由化。

场外：美国施压，中国示好

图片版权 Getty Images Image caption 近年来不少示威者抗议中国政府损害维吾尔人自由。

在谈判场外，美国在向中国施压。本周一，美国商务部将新疆公安厅在内的28家机构和公司列入“实体清单”（Entity List），指其涉及在新疆打压当地维吾尔人。

此后，美国又表示将对被指控打压穆斯林的中国官员实施签证限制。

对此，中国反驳称，“新疆根本不存在美方所指称的所谓人权问题，有关指责不过是美方为干涉中国内政蓄意制造的借口。”

然而，中国在贸易领域，态度则截然不同。临行前，新华社援引刘鹤的话称，“中方此次抱着极大的诚意而来，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。”

“极大的诚意”也在农产品采购上显现。

周四，美国农业部公布数据显示，中国进口商加大了采购美国农产品的力度，其中包括新一轮大豆购买交易和创纪录的周度猪肉进口——截至10月3日当周，美国向中国净出口大豆118万吨，猪肉出口则猛增至14.22万吨，创下单周最高纪录。