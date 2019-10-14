中国要求数万名记者参加“习思想”在线考试

“党的新闻舆论工作的职责和使命是什么？”

如果你选择了“牢牢坚持新闻真实”，手机屏幕上会迅速出现一个错误符号，提示正确答案应当是“牢牢坚持正面宣传为主”。

这是中国官方手机应用“学习强国”里“新闻采编学习”栏目下的一道练习题，中国数以万计的记者们在过去一个月内都在紧锣密鼓地对该题库进行温习。

因为11月前，他们将正式参加一场全国性的在线考试，以测试他们对党的政策及主席习近平的忠诚度。不参加考试或没有考过的记者将无法换发新的记者证。

在线考试

考试的消息在上周五（10月11日）获得了证实。在一份官方发布的名为《关于开展2019年新闻采编人员岗位培训考试的通知》中，中国国家新闻出版署称中国将在全国范围内，进行新闻单位采编人员的岗位培训考试。

这将是中国官方首次要求新闻采编人员参加统一的在线考试。根据通知，考试人员包括全国的通讯社、广播电台、电视台、期刊与报社的人员。

根据要求，考试需要在10月28日至11月10日完成，各媒体可以自行决定考试时间。《南华早报》此前报道称，来自北京14个官方媒体的约一万名记者和编辑，被要求在十月初提前参加“试点考试”。

Image caption 成千上万的中国记者将在11月前参加“学习强国”的在线考试。

“我刚刚考完省里组织的（记者资格）线下考试，现在被通知还要重新再考一遍，”一名江苏省党媒的记者对BBC说。

另一名在中国官方通讯社新华社工作的记者对BBC称，“我们上个月就收到通知说要考试， 所有人都要一起考，资深记者现在都在刷题。”

不过，他对于考试并不担心，“题库都在学习强国里面，刷题就行，考不过也没啥惩罚，好像就再补考。”

BBC记者在“学习强国”平台参加了一次模拟练习，发现考试内容包含多个方面，新闻和传播学常识及法律问题大约占三分之一，更重要的无疑是党的政策和主席习近平对于宣传工作的语录。

图片版权 Getty Images Image caption 中国拥有数量庞大的记者，但有新闻采编资质的媒体都是官方媒体。

尽管是线上的考试，但仍将在考场内进行，并且纪律要求相当严格。官方要求，考场考生座位前后左右距离应在60厘米以上，每场考试将有2人以上的人员监考，并将全程录音录像。

为了保证大多数记者能顺利通过考试，中国官方还要求在考试前，各媒体需要通过邀请专家授课、名记者讲实践经验、汇报学习体会等多种方式进行集中学习，时间不少于24个学时。

“学习强国”是什么？

“学习强国”是一款由中共中央宣传部在今年1月推出的手机应用。红色的图标是毛泽东书写的“学习”二字。这是一个别出心裁的双关语，被广泛解毒为习近平上台后治国理政的思想宣传平台。

起初，全国范围内的党员都被要求下载和定期阅读里面的文章，它一度在2月成为苹果中国区应用商店下载量最大的应用。

如今，被要求下载该应用的人群则更加广泛。公务员、国有企业员工和公立学校教师，甚至一些非党员人士也被要求下载。

图片版权 Study Xi Strong Country

“学习强国”的内容包括对习近平的文字和视频报道、其他时政新闻、国家政策和理论，以及纪录片等文化内容。用户进行阅读、答题和评论，便可获得“学习积分”，这些积分被很多国营单位和学校视为考核的重要指标。

一名目前在香港工作的24岁女士对BBC说，她在高中时期便入了党，尽管目前不在中国内地，但所属的家乡福建的党支部仍经常敦促其使用“学习强国”，为此“感到烦恼”。

“我因为没有学习，一直是0分，不同党支部会定期进行评比，如果分数不好就会被批评嘛，”她说道。

在官方的强力推行下，上线不到4个月的“学习强国”用户数便已经破亿。批评人士指责这款带有强烈意识形态和个人崇拜的应用，是改良版的毛时代的“红宝书”，用于对民众进行意识形态的控制。

图片版权 Getty Images Image caption 毛泽东的著作因为通常被印刷成红色封面，而被称为“红宝书”。

《华盛顿邮报》日前引述美国开放基金会（Open Technology Fund）的一份报告称，“学习强国”还可以使有关部门获得从安卓用户手机中检索信息和照片、浏览联系人和上网历史的权限，但中国官方否认了该指控。

由于有使用这款软件的硬性要求，中国甚至还出现了对于获得该应用积分的作弊行业，刷分的工具被人上传到了国际代码托管平台GitHub上。江西省一名公务员还因涉嫌编写自动刷分程序，而遭到警方刑事拘留。

新闻管控

香港大学“中国媒体研究计划”研究员班志远（David Bandurski）早前对BBC表示，中国官方将“学习强国”与记者证考核结合起来，其根本意义不在于内容。

“这是为了让记者明白，他们的工作首先是为中国共产党及其议程服务。”

长期以来，中国对媒体实行严厉的监管。除了要求所有的新闻类媒体都必须是国营之外，记者证考试也并非自主报名。一般来说，必须在有资质的媒体工作满一年后，方可由单位申请参加资格考试。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年，中国的三大官方媒体中央电视台、中央人民广播电台和中国国际广播电台，合并为中央广播电视总台。

改革开放以来，官方媒体走向市场化改革，很多党媒开始办起了都市报。尽管报禁犹在，但遍地开花的都市报仍在一定程度上实现了针砭时弊。

然而，网络时代的到来让中国当局感到更大的威胁，对于网络媒体的监管不松反严。腾讯、新浪、网易等大型民营网络门户网站，即使拥有庞大的用户数量也不被授予新闻采编资质，它们只能对官方媒体的内容进行转载。

习近平上台后，对于新闻管控更加收紧。2014年，中国网信办下发规定，禁止个人和没有新闻资质的媒体生产时政新闻内容，这意味着仅官方媒体才能在微博和微信等社交平台上发布时政内容。

2016年初，习近平接连视察中央电视台、新华社和人民日报社等三大中央媒体，提出"党媒姓党"的口号，要求媒体“绝对忠诚”。同年6月，全国人大通过了加强互联网信息监管的《网络安全法》。

今年4月，无国界记者（RSF）公布全球新闻自由指数，中国相比去年再下跌1位至第177名，位列全球倒数第4。该组织称，中国是关押记者人数最多的国家，目前至少有60人身处狱中。