图片版权 Getty Images Image caption 《雪人奇缘》展示了中国南海九段线，而遭越南下令停止放映。

中美合拍动画片《雪人奇缘》的场景中出现的南海地图展示了中国“九段线”，而遭越南当局下令停止放映。

《雪人奇缘》（Abominable，台译《坏坏萌雪怪》，港译《长毛雪宝》）是由美国加州的梦工场动画（DreamWorks）与中国上海的东方梦工厂（Pearl Studio）联合制作，讲述一名中国女孩与大雪怪（Yeti）一起冒险的故事。

今年7、8月，中国“海洋地质八号”勘探船及随行护卫的中方海岸警卫队船只被指进入有争议的南沙群岛万安滩海域。越南外交部指控“中方在越南专属经济海域和大陆架非法进行活动”，指责这些船只侵犯了越南主权，要求中国舰船立即离开，并称“任何妨碍越南在本国水域开展油气勘探工作的行为都违反了国际法”。

针对双方在争议海域的对峙问题，中国外交部回应称，“中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权”，并称“越方自今年5月以来一直在中国万安滩海域开展单方面油气钻探作业，严重侵犯了中方权益”，并呼吁越南“尊重中国对有关海域所拥有的主权和管辖权”。

中国声称拥有南海有争议海域90%的主权，但越南、台湾、文莱、马来西亚和菲律宾在南海都有主权申索。

争议场景是什么？

《雪人奇缘》动画片10月4日在越南各影院上映，剧中角色大部分是黑发的东方脸孔，在知名的影评网站IMDb的评价为7.2/10。

该片导演兼编剧吉尔·卡尔顿（Jill Culton ）曾参与《玩具总动员》及《怪兽电力公司》等经典动画电影的制作。

电影以中国为背景、配音人员大部分也是亚裔。中国城市上海及著名的喜马拉雅山、乐山大佛、扬子江、黄山等皆出现在片中。另外，中国文字和街头民俗文化也在电影中呈现。

吉尔·卡尔顿在本片洛杉矶记者会上向媒体表示，主角成长的城市是以上海为蓝图，而中国元素都是上海的东方梦工厂负责加入，以确保如实呈现中国特色。

其中，电影场景中的地图上，标示了中国主张南海权益的“九段线”，台湾也包括其中，引发越南民众关注。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @miketatarski 'Abominable,' the animated movie produced by Dreamworks & Shanghai-based Pearl Studio, has been pulled from theaters in Vietnam after viewers noticed a map apparently depicting China's 9-dash line in the East Sea. (Screenshot & 'X' via Zing.) pic.twitter.com/S2OUR6xyu2 — Mike Tatarski (@miketatarski) 2019年10月14日

越南下令禁止播映

越南观众很快发现片中出现中国主张南海主权的“九段线”地图，并在社交媒体上广泛分享屏幕截图，引发关注。

越南政府迅速下令将电影下架。据媒体报导，越南电影局长阮秋河（Nguyen Thu Ha）表示，对此事件负责任，并下令各电影院停止放映这部电影。她说：“我们将在（电影）审核工作上更加警惕与谨慎”。

图片版权 Reuters Image caption 《雪人奇缘》在越南的宣传海报已被拆除

越南文化、运动及观光副局长塔光东（Ta Quang Dong）则向当地媒体表示：“我们将吊销（该片执照）”。

自从中国于7月初派遣一艘勘探船及护卫船只在越中存在争议的水域进行能源调查后，中越两国关系一直处于僵持状态。

南海主权争议

南中国海周边的几个国家，对于该南海海域的部分岛屿及海域主权归属及权利的声索产生重叠，长年悬而未决。

你的器材不支持播放多媒体材料 南海争端：菲律宾渔民的生活困境

今年7月，有报导称越南在南海群岛万安滩部署的钻井平台工作时间延长。报导指出，越南在南海争议水域钻探石油招致中国对峙。越南外交部当时说，要在同北京的对峙中捍卫主权。

位于南沙群岛西侧的万安滩目前由越南控制，越南认为拥有那里海域的主权。中国认为万安滩属于中国。万安滩水域有丰富的油气资源。

越南公司证实已经把“白龙5号”（Hakuryu-5）钻井平台的作业时间从7月30日延长到9月15日。

在越南进行钻探行动后，中国指责越南侵犯了中国在万安滩的主权。而且中国派出船只前往有争议水域试图阻止越南的勘探活动。

另外，最近几个月以来，美国军方加强了在南海的“自由航行行动”，美国的做法激怒了北京，不过到目前为止双方还没有发生直接对抗。

美国海军透露，9月13日一艘美国海军驱逐舰已经进入南海驶近中国控制的西沙群岛，在南海有争议海域宣示国际航行自由。

中国人民解放军南部战区司令部发表声明说，美国”韦恩E·迈尔号”导弹驱逐舰未经中国政府允许就进入西沙群岛附近海域。该舰已经受到中国军队监视，并收到要求它离开的警告。