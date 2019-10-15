NBA与中国碰撞再溅火花 詹皇批莫雷惹火烧身

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由香港示威引发的NBA与中国之间的一场对垒战事未平硝烟再起。美国职业男篮顶尖球星勒布朗·詹姆斯就“莫雷事件”发声惹来一片批评。

月初，NBA休斯敦火箭队（Houston Rockets）总经理达雷尔·莫雷(Daryl Morey)一篇声援香港的推文激起轩然大波。

中国赞助商、球迷因为“感情被伤害”发起全面抵制；NBA联盟第一时间切割、摆脱，中国政府加入谴责……

NBA遭受的后果之严重，被美国媒体CNN称为“最恐怖的噩梦”。

图片版权 Reuters Image caption 莫雷一则推文引发NBA一场“噩梦”

谁是勒布朗·詹姆斯？

勒布朗·詹姆斯（LeBron James）是洛杉矶湖人队的当家球星，绰号“詹皇”。

“詹皇”在美国、中国都是粉丝无数。仅在推特上，他的“关注者”就高达4380万，Instagram上粉丝也超过4000万。

詹姆斯一向比较敢言，过去经常就有关社会公正等话题发声，利用自己的身份和地位推动社会、政治变革。

曾经，福克斯新闻主播Laura Ingraham不满他批评美国总统特朗普，提议詹姆斯“住口、dribble去吧”，（dribble有双关意，一是运球，二是流口水）。詹姆斯回复，他“不仅只是一个运动员”。

詹姆斯也曾参与维权活动，比较著名的一次可能要数2014年一场比赛中，他的体恤衫上印有“我不能呼吸”的字样。这是Eric Garner与纽约警方一名警员对抗后临终前的最后一句话。Garner的故事成为美国“黑人的命也是命”运动的催化剂。

你的器材不支持播放多媒体材料 NBA休斯敦火箭总经理莫雷推特“支持”香港示威引发中国舆论风暴。

詹姆斯说了什么？

10月15日在洛杉矶湖人队季前赛开打前詹姆斯接受了媒体采访。

詹姆斯不久前刚刚结束在中国的赛事返回美国。在中国期间没有接受任何采访，这是他第一次公开讨论莫雷风波。

当被问及莫雷是否应该受到惩罚时，詹姆斯说，他不想陷入与莫雷的“言语纷争”，但他认为莫雷“对情况了解不够就发言”，“那么多人有可能受伤害，不仅仅是经济上的，也包括身体上、感情上、精神上的伤害。”

詹姆斯接着说，“发推、发声、做事都要谨慎。是，我们确实有言论自由，但是伴随言论自由，也有很多负面影响。”

詹姆斯还说，“我只是觉得，如果你被误导了、或者对情况了解不够——我这里说的就是那条推文本身，你跟本无法知道会带来什么后果。”

在被问及NBA在中国的发展前景时，詹姆斯说，只有时间才能给出答案。

引发怎样反应？

詹姆斯发言中引起最多关注的是他“批评”了莫雷。他收获的反应用引火烧身来形容应该并不为过。

采访播出后，社交媒体上立刻响起一片批评声，包括美国政客、媒体、篮球粉丝等在内的一众网民纷纷声讨。

反响诸多恕不列数，仅举如下一个例子：

共和党参议员全国委员会资深顾问会特洛克（Matt Whitlock）的推文一边是詹姆斯曾经引用过的美国民权运动领袖马丁·路德·金的名言：“任何地方的非正义都是对所有地方正义的威胁。对大事沉默时，我们的生命开始终结；”一边是詹姆斯为自己言论辩解的推文，横批很讽刺：“摆一起看最棒”。

詹姆斯怎样解释？

周一晚，詹姆斯连发两则推文为自己辩解。他说，说莫雷“了解不够就发言”指的是莫雷对香港推文可能引发的影响、而不是对香港局势了解不够。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @KingJames My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it. — LeBron James (@KingJames) 2019年10月15日

“我认为，没有考虑推文的后果和影响……需要理解一则推文、一条声明可能给他人带来的影响。可以等一个星期再发。”

詹姆斯还说，他和他的队友也刚刚度过“非常困难的一个星期”。

问题是，这两条推特下的大量留言同样充满了讽刺和批评，不仅仅是文字的，还有各色表情包。网友纷纷指责詹姆斯自私、重钱轻义。

从头到尾看了一遍，迄今仍然没有找到一个“点赞”。

有没有前车之鉴？

图片版权 AFP Image caption 火箭队的哈登也曾因主动道歉遭遇压力

詹姆斯今后是否会考虑借鉴同行的做法呢？

14日，有记者询问刚从日本返回美国的火箭队球星哈登（James Harden）对莫雷事件的看法，哈登的回答是，“现在不想与此事有任何关系”。

此前莫雷事件刚刚爆发时，在日本打季前赛的哈登曾主动道歉说“我们道歉，我们爱中国。”为此，他受到美国舆论相当大的压力。