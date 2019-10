《小丑》电影为何在香港引发共鸣

图片版权 IVAN CHENG Image caption 这张照片在社交媒体流传,被香港网民形容电影与香港局势互相呼应。

(警告:本文内含剧透)

美国电影《小丑》(Joker)讲述一个患有怪笑症、做小丑维生的潦倒男子亚瑟‧佛莱克(Arthur Fleck),因为在车站枪杀来自富裕阶层的乘客,触发全市大规模反政府、反富人示威浪潮,抗议者带着小丑面具蒙面与警察发生冲突。

电影的上映正值香港“反送中”抗议风波,香港网民和观众似乎把电影情节投射在现场当中,对电影作出与西方观众略有不同解读。

以下综合一些香港网民和评论人士的观点,指出电影与香港现况有类似的地方:

电影中的高谭市(Gotham City)被设定为贫富悬殊的地方,香港也面对严峻的贫富悬殊问题,坚尼系数排名经常挤身全球十大。

电影主角是社会边缘人,参选做市长的富翁托马斯‧韦恩(Thomas Wayne)讽刺社会上某些无法改善自己生活的人只是“小丑”。香港行政长官林郑月娥曾经说,示威者并非社会持份者(have no stake in the society),但她事后解释这是“误会”;香港警队有人在执行任务时形容示威者是“曱甴”(蟑螂)。

主角多次与心理医生见面,覆述自己的观点和经历,但心理医生因面临失业而心不在焉,忽视主角的讲话,并重复问主角类似问题,主角忍不住说了一句:“You don't listen, do you?”(你没有听我说,是不是?)。有香港抗议者认为,这句话也是他们想对政府说的话,认为政府漠视示威者的诉求。

电影中的示威者带上小丑面具大肆破坏,香港抗议者带上口罩和眼罩,以应付警察的催泪弹,大肆破坏公共设施和“亲中”商店以及减少事后被捕的风险。香港政府为了防止示威暴力升级,推出《禁止蒙面规例》(又称 “禁蒙面法”)。

图片版权 Warner Bros. Entertainment Inc Image caption 批评者指,这部电影美化暴力,并为极端行为找借口。

“如同道出市民心声”

10月6日晚上7时,香港再次爆发抗议者和警察间激烈暴力冲突,抗议者在旺角大肆破坏地铁站,并在站外放火。

香港记者郑先生在现场拍下一张照片:在一个被纵火后熊熊燃烧的旺角站出口旁有一大幅《小丑》海报。这张照片在社交媒体上广为流传。

“主角犹如冷酷地凝视车站内的熊熊烈火,觉得这种对比很震撼,”郑先生对BBC中文说,“老实说,这张相片在网上热传,实在有点始料不及。我认为主因是市民对这部电影有共鸣与感触。”

他指出,电影中的一些对白,例如“You don't listen, do you?”(你没有听我说,是不是?)、“Is it just me, or is it getting crazier out there?”(是否只是我?还是外面也渐渐变得疯狂?)等句子,“如同道出市民的心声”,令一些人觉得影片亦反映了今日的香港。“曾经看到有网民在看完电影走出戏院时,说自己根本没有走出电影的世界。”

他说:“我想抛出一个问题:市民到底对当今社会有多绝望和愤慨,才会使大家在看完《小丑》电影后产生共鸣?我认为这张照片广泛流传的背后原因,值得三思。”

在香港示威集会的抗议现场,也有零星“反送中”示威者带上小丑面具,以反对香港政府推行《禁蒙面法》。

香港政府和警方多次谴责示威者的暴力行为,并重申所推行的《禁蒙面法》就是为了阻止示威者以匿名身分犯法。

图片版权 AFP Image caption 香港抗议中,有零星示威者带上小丑面具。

电影是否鼓吹暴力抗争?

香港浸会大学电影学院讲师谭以诺对BBC中文表示,如果电影并非在港府推行《禁蒙面法》之时上映,获得的关注可能不同。

他指出,香港电影界对《小丑》应否与香港抗议作联想呈两极看法:一些投入运动的人,会认为感观、情绪和画面很贴近,抗议活动升级,以及政府推出的《禁蒙面法》,都很容易与电影有所呼应;但香港并非所有人都认同“激进行为”,亦不是每一个人都认同暴力。

他个人认为,电影与现实有所分隔,其中,电影的环境设定似乎是在一个有经济问题的社会,一直潜藏反社会情绪,因为小丑的事件而升级;香港的抗议活动是从游行集会开始,在政府不回应其诉求之后,示威者将行动升级至近期的纵火和破坏。简单来说,电影所谈的是经济问题,而非香港的政治问题。

“我们见到香港抗争者,主线不是提经济,而是一些抽象和带有理想主义的理念,讲自由和平等,画面的表象与电影很呼应,但事实上两个重点不一样,”他说。

从电影研究的角度,一部电影如何被解读,视乎个人或城市的背景。

在美国,这部电影成为安全议题,因为七年前,一部蝙蝠侠系列电影《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》(The Dark Knight Rises,另译《黑暗骑士:黎明升起》)在美国科罗拉多州公映时发生一起枪击案,一名男子在人群开枪射杀,导致12人死亡和70人受伤。

图片版权 Warner Bros. Entertainment Inc Image caption 《小丑》讲述的是蝙蝠侠死对头的身世故事。

一些欧美评论文章则把重心放在贫富悬殊状况、经济政策,或是精神病患者面对污名化等问题,特别是戏中参选市长的亿万富翁韦恩,被视为影射现任美国总统特朗普。

中国《环球时报》称,电影的暴力犯罪题材“惹人不舒服”,片中主角的穷困生活、所处的社会环境、遭遇的困难,都可能是“千千万万普通观众每天都能遇到的”,公众对于《小丑》引发现实社会中“模仿犯罪”的担心并非杞人忧天。

对于有评论指,这部电影美化暴力,为极端行为找借口,制作电影的华纳兄弟娱乐公司回应说,“不要搞错:无论是小丑的角色,还是这部电影,都不是对现实世界任何暴力的表扬。”

谭以诺对BBC中文表示,电影是否鼓吹现实的暴力,从开始有电影的时候便开始讨论,但到目前也找不到直接的关系。

“电影是一个艺术品,它可能导致某些影响,但如果因为电影上有暴力、有社会事件和抗争场面,就觉得激化香港人的暴力,这种说法太简单。如果不是特首林郑月娥说了某些话,或是多了某些拘捕事件或《禁蒙面法》,观众可能只会把《小丑》当一部普通电影来看。”