美国众议院通过香港人权民主法案 引北京不满

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者希望美国会通过人权民主法案。

美国众议院投票一致通过《香港人权与民主法案》，要求美国政府每年审视香港的自治情况，按需要调整美国对香港的贸易特别待遇。 法案的通过被视为美国政府回应香港近期示威浪潮的重要一步。

法案的主要发起人、共和党议员史密斯（Chris Smith）说，众议院促请中国和香港政府履行承诺，保护香港的权利和自治权。

中国外交部发言人耿爽周三（10月16日）对法案获得众议院通过感到“强烈愤慨和坚决反对”，他批评香港面临的不是人权和民主问题，而是尽快恢复秩序、维护法治的问题。“美国国会众议院罔顾事实、颠倒黑白，把肆意纵火、打砸商铺、暴力袭警等严重犯罪称之为人权和民主问题，是赤裸裸的双重标准。”

同一天，香港政府也发表声明，对美国众议院通过法案表示遗憾，重申外国议会不应干预香港内部事务。

图片版权 Getty Images Image caption 法案的主要发起人、共和党议员史密斯说，众议院促请中国和香港的领袖履行承诺，保护香港的权利和自治权。

除了《香港人权与民主法案》，众议院还通过了《保护香港法案》，禁止美国公司向香港出口催泪弹等人群管制用品。

这两部法案正式成为法律前，仍然需要参议院通过，最后由总统特朗普签署正式确定。参议院目前仍未决定什么时候开始审议。《经济学人》智库早前分析称，相信这份法案会在今年年底之前成为真正的法律。

香港民主党主席胡志伟接受BBC访问时认为，来自国际社会的压力对解决香港目前的局势有帮助。他指出，香港始终是个国际城市，与多国都有联系，如果国际社会聚焦香港的人权问题，“这会给中国大陆政府施压，令它必须以不同的方式看待问题”。

但中国全国政协委员屠海鸣批评法案是美国牵制中国的“遮羞布”。他在香港亲中报章《大公报》撰文批评，中国崛起的速度太快，令美国十分不安，《香港人权与民主法案》只是美国在香港策划“颜色革命”的一部份。

香港近期的示威浪潮中不少人都要求美国国会尽快通过法案，支持法案的示威者周一（10月14日）更在香港中环区举行集会，期间多人挥舞美国国旗。大会称约13万人出席，警方就说高峰期约2.5万人参加。

1992年通过的《香港政策法》容许美国把香港视作与中国大陆不一样的“非主权实体”，在“一国两制”的前题下，香港享有不一样的待遇，例如被视作“独立关税区”，美国对香港出入口敏感技术以及签证安排较为宽松。

图片版权 Reuters Image caption 支持法案的示威者举行集会，期间多人挥舞美国国旗。

如果《香港人权与民主法案》正式成为法律，美国国务卿每年就要向国会提交报告，审视香港是否仍然有足够的“自治”去享受美国给予的特殊待遇。

另外，如果香港日后就国家安全相关的法例立法，美国总统及国务卿会审视相关法例，是否抵触《中英联合声明》和香港市民及外国居民的人权会否受到限制。