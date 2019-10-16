香港特首发表《施政报告》受阻 首次改以短片发表

图片版权 EPA Image caption 有泛民主派议员有投影机，把"五大诉求，缺一不可"字样投影到立法会的墙壁上。

香港特首林郑月娥周三（10月16日）以录影片段发表新一份《施政报告》，是香港主权移交以来，行政长官第一次无法在立法会会议厅发表报告。

林郑月娥原定周三到立法会大楼发表《施政报告》讲话，但泛民主派议员在她准备进入会议厅前叫喊“五大诉求、缺一不可”等香港近月示威浪潮中的口号。

林郑月娥最后成功进入会议厅，但泛民主派议员继续叫喊口号，立法会主席梁君彦两度宣布暂停会议。香港政府新闻处最后宣布，林郑月娥将透过录影片段发表《施政报告》。

图片版权 EPA Image caption 立法会大楼外有团体抗议，要求林郑月娥接纳示威者的“五大诉求”。

图片版权 Getty Images Image caption 这是香港主权移交以来，行政长官第一次无法在立法会会议厅发表报告，改以电视讲话形式发表。

香港特首每年都会发表《施政报告》，讲述香港政府未来一年的政策重点。发布日期通常是立法会每年会期的第一次大会。

香港立法会周三的会议暂停之后，泛民主派和建制派议员先后会见记者。其中，民主派议员陈淑庄指出，最新的民意调查显示约70%的受访香港市民要求林郑月娥请辞，质疑对方“凭什么管治香港”。

但建制派议员彦长江批评，《施政报告》牵涉到香港市民未来数年的生活，批评民主派用“非常危险的暴力手段”阻疑议会，建制派予以最强烈谴责，并感到“非常遗憾”。

BBC中文有关往年《施政报告》的报道