岑子杰：香港“民阵”召集人旺角遭袭流血

图片版权 AFP Image caption 事发于香港时间晚7时许。流传在社交媒体上的照片显示，岑子杰在遇铁槌袭击后上半身染满血迹，伤势严重。

香港最大的泛民组织“民间人权阵线”召集人岑子杰周三（10月16日）晚在旺角遭到不明身份男子袭击，受伤倒地。

事发于香港时间晚7时许。流传在社交媒体上的照片显示，岑子杰在遇铁槌袭击后上半身染满血迹，伤势严重。

“民阵”副召集人陈皓桓说岑在旺角鸦兰里被四至五人袭击。遇袭时有人想救他，但凶手持刀阻吓。凶手在行凶后立即搭车离开。该组织随后在脸书上说，岑已经情况稳定，正在病房休息。

“民阵”对这起事件强烈谴责，并称事件更难免令人联想到是散布政治恐慌，制造寒蝉效应。“民阵”在脸书上写道：“五大诉求，缺一不可，香港人，星期日尖沙咀见”。

这是岑子杰近两个月来第二次遭到袭击。8月底，他在佐敦的一家餐厅内遭两名蒙面男子攻击，所幸未受伤。事发后，警方逮捕三名男子，年龄最小者为15岁。

林郑《施政报告》遭批

当天早些时候，特首林郑月娥以录影片段发表新一份《施政报告》，是香港主权移交以来，行政长官第一次无法在立法会会议厅发表报告。

林郑月娥原定周三到立法会大楼发表《施政报告》讲话，但泛民主派议员在她准备进入会议厅前叫喊“五大诉求、缺一不可”等香港近月示威浪潮中的口号。

林郑月娥最后成功进入会议厅，但泛民主派议员继续叫喊口号，立法会主席梁君彦两度宣布暂停会议，林郑月娥最后透过录影片段发表《施政报告》。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港特首林郑月娥无法在立法会宣读施政报告

中国官方媒体《新华社》早前特别发文，点出香港市民住屋是当地最突出的问题。林郑月娥在报告中花费大量篇幅讲解政府相关的政策，也同时推出一些民生相关的措施。

她同时在《施政报告》再次批评香港近月的示威浪潮，指出社会各界“都共同谴责暴徒的极端行为，支持政府严厉执法”。她也重次呼吁要尽快停止暴力。

林郑在周三下午的记者会被问到为何不回应“五大诉求”，林郑月娥说每个人都希望香港可以走出困局，但不能放弃基本原则，例如特赦被捕人士，是违背法治，而在香港实行普选，亦要按照“一国两制”及《基本法》。

香港《明报》委托中文大学所做的民调显示，超过五成受访者不信任警队，近七成人支持大规模重组警队，有53%的受访者认为，政府在暴力冲突中有最大责任，73.3%认为林郑月娥应该辞职。

林郑月娥回应有关民调时表示，要追究暴力行为的责任，一定是那些“做出极端破坏的暴徒”，珍惜香港的人不认同这种目无法纪的行为。