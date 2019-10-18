赵紫阳低调安葬民间公墓，中国领导人“身后事”仍敏感

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 前中共总书记赵紫阳在逝世14年后，与夫人的骨灰合葬于北京昌平区民间公墓天寿园。

10月18日下午一時，前中共中央总书记赵紫阳在逝世14年后，与夫人的骨灰合葬于北京昌平区民间公墓天寿园。赵家子女在经历多年波折后，终于在父亲百岁冥诞之时，遵循了中国“入土为安”的传统。在此之前，赵的骨灰一直放置在他北京的故居。

BBC中文得到消息，赵家子女在与官方协商后，为顺利举行安葬仪式，做出承诺：仅安排直系后裔参加，以家礼送葬。北京数名原本听到消息，准备低调参与安葬仪式的赵紫阳仰慕者被限制行动，未能成行。

对于没有向关心此事的人士发葬礼通知，赵紫阳的女儿王雁南向BBC中文转达，“非常感激大家的关怀，我们今天是以家礼安葬父母，举行的小仪式是在家庭安宁的氛围中举行。同时也是为了履行我们的诺言。敬请大家谅解。”

图片版权 Getty Images Image caption 赵紫阳在“八九”学运期间因反对武力镇压学生而被罢黜职务，只保留党籍。之后被软禁在家，直至2005年1月17日去世。

赵紫阳1919年生于河南滑县，1980年担任中国国务院总理，1987年任中共中央总书记，是中共第二代主要领导人。他在八十年代主导中国的经济和政治改革，在“八九”学运期间因反对武力镇压学生而被罢黜职务，只保留党籍。之后被软禁在家，直至2005年1月17日去世。

独立学者、前中共中央政治体制改革研讨小组办公室成员吴伟对BBC中文说，“赵入土为安以后，将来再有人纪念他，也就是变了一种形式，换了一个地方而已。但我想，大家对他的怀念之情不会变，对他做过的事情会记在心里。只不过是换了一个地方。”

在海外的张伟国对BBC中文说，赵紫阳的安葬结局“客观上超越了中共的政治文明，超越了中共的党文化，超越了把所有共产党员变成政治工具的局限。实际上也是为共产党内还清醒的有识之士，做了一个示范”。张伟国在80年代任《世界经济导报》驻北京记者，该报对“八九”学运有重要影响。

图片版权 Getty Images Image caption 赵紫阳逝世八周年时，人们到其故居祭奠。

赵紫阳身后事一波三折

在相当一部分人心中，赵紫阳有功于中国的改革开放事业。但对中共来说，赵紫阳犯有重大政治错误，因此他的身后事也成为重要政治问题。

赵紫阳已没有官方职务，但仍是中共党员，去世后并没有按中共传统，埋葬在北京八宝山革命公墓。他的遗体在火化后没有立即安葬。据吴伟分析，当时的政治气氛不允许，安放在哪里都会成为“革命圣地”，触及当局的敏感神经。

吴伟说，对于骨灰存放地，当年如果存放在八宝山，听说当局只允许按照“局级”干部的级别放置在骨灰墙，家属比较为难。当局也未必愿意放在八宝山，因为每逢忌日和清明，赵在哪里，哪里都会成为新闻热点，处理困难。

赵家人希望将赵紫阳的骨灰安葬在民间公墓。但据报，当局多年来以各种理由拒绝请求。于是骨灰一直暂放在北京富强胡同6号故居。

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2013年12月，赵紫阳的遗孀梁伯琪去世，择地安葬再次提上日程。两年后，当局批准自行安葬，但安葬时间仍继续拖延。

尽管逝世多年，赵紫阳的影响力依然存在。每逢他的忌日和传统清明节，即便大批公安驻守戒备，仍有不少赵生前的同事、好友、民运人士等去他的故居拜祭。

“祭奠赵紫阳不是简单的祭奠一位老人，也是祭奠一种情怀，祭奠赵当年所做的事情，特别是涉及到八九年的‘六四’问题”，吴伟说。10月17日赵紫阳百年冥诞时，他再次去赵家祭奠，也受到赵紫阳任总理期间的秘书、前中共中央常委政治秘书鲍彤的委托带去怀念。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 赵紫阳与夫人的骨灰合葬于北京昌平区民间公墓天寿园。

赵紫阳之子赵二军此前对香港电台称，赵紫阳夫妇的墓地距离北京市中心60多公里，占地约40平方米，墓碑重约10吨。设计简单、低调。他表示，当局曾希望在赵紫阳的家乡河南安葬骨灰，以助控制前来拜祭的民众和境外记者。但考虑到赵家的社会关系主要在北京，同时为避免地方政府借墓地赚取旅游收入等，家人最终决定在北京安葬。

张伟国说，“赵晚年大彻大悟，不愿意成为党的工具。他女儿在公布去世噩耗时，第一句话就说，他终于自由了。我相信墓地的选择也贯彻了这个精神，要给赵一个自由。这种结果来之不易，经过这么多年的较量，终于跟官方的控制分离，跟专政机器以及曾经的同僚、在八九年前后背叛他的人做出区割。”

“在中国现实的环境里，这是他的家人能够为他争取到的最低、也是最大限度的自由”，他说。

图片版权 Getty Images Image caption 毛泽东纪念堂

“政治需要”的身后归属

中共领导人逝世后，他们的遗体及骨灰有不同归属。张伟国称，不论受到排斥，还是推崇，只要在党内，都逃不掉“政治需要”的框架。即中共所说的“一切交给党安排”。

中共第一代领导人毛泽东曾在50年代鼓励火化，但在70年代逝世后，当局专门建立了毛泽东纪念堂放置遗体，并开放给后世瞻仰。

吴伟分析，决定修建毛泽东纪念堂在当时是一种政治表达，是在逮捕了毛泽东的遗孀江青之后，为了安抚人心、稳定局面的一种政治需要。

他说，“精英人物或者某一个国家领导人去世以后，保留遗体，并且给后人所谓瞻仰——这种做法只有在共产党国家里存在。这本身就是想让领导人的思想或开创的事业能够千秋万代，永世长存，按中国传统说法就是要把这个'道统'传下去。我觉得这是一种幻想，是一种个人崇拜在领导人死后的延续。”

近年来，有人倡议将毛泽东的遗体火化，进行安葬。吴伟赞同这种处理方式，他说，“世界在变化，人类在发展，社会制度在不断更新。纵然某一个领导人做出了对某一个国家、某一种制度、某一种思想做出了重要贡献，但这种东西随着历史发展，只能留在历史当中，不会永世长存。”

不过，在今年中共建政70周年之际，国家主席习近平和其他领导人来到毛泽东纪念堂，向毛泽东坐像三鞠躬。吴伟说，这也是一种政治宣示，意味着“要继续高举毛泽东旗帜、继承毛泽东的事业，要把红色基因继承下去。”

图片版权 Getty Images Image caption 胡耀邦墓碑

权力斗争失败者的身后归属

中共历史上，有两位在权力斗争中失败的主要领导人，逝世后骨灰没有进入八宝山。一位是80年代中共中央总书记胡耀邦，另一位是第二代中共最高领导人华国锋。

普遍认为，胡耀邦和赵紫阳是中共建政后推动中国民主进程的重要人物。但两人逝世后，待遇完全不同。

胡耀邦的陵园位于江西省共青城。根据中国红色旅游网，陵园海拔40多米，占地1700多亩。从陵园入口到墓碑前，两条墓道设置73级石阶，以象征他73年的人生历程。墓碑形似红旗的一个角，碑重73吨。在胡耀邦逝世90周年和100周年时，官方还为纪念他举行了座谈会。

华国锋逝世后，他的骨灰迁至故乡山西交城县，安放在吕梁英雄广场上的大型陵墓内。

吴伟认为，胡耀邦和华国锋算是中共的“正资产”，尤其是胡耀邦在人们心中的威望很高。官方在他们死后仍然纪念他们，相当于“把正资产盘活”。

“胡耀邦代表共产党的形象，他的爱民情怀和赤子之心，他对中国改革开放的执着，都给中国老百姓留下了极其深刻和良好的印象。大家都在怀念他，而他和后来的六四镇压又没有太直接的关系。但赵紫阳则直接涉及到八九定性，涉及重大历史问题。如果要大规模纪念赵，就要重新评价六四，重新评价他当年的历史功过”，吴伟说。

对于赵紫阳获准安葬是否对重判六四有积极作用，张伟国说，“主要的可能是，把这个（安葬）事情做一个完结。在当前的政治考虑里，看不出有任何为六四平反的余地。”

吴伟也说，允许家人为赵紫阳安葬，跟重新评价六四没有任何关系，而是“官方想通了，无论赵的骨灰安葬了也好，继续安放在故居里也好，都不可阻止人们去怀念他，每逢他的忌日或清明去祭奠他。”