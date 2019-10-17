中国地图漏掉台湾 法国迪奥“诚恳”道歉耐人寻味

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法国名牌迪奥（Dior）在中国“触雷”后连夜发声明承认错误，道歉之“诚恳”和深刻跃然纸上。

或许这也不难理解，毕竟，中国是迪奥的重要市场；毕竟，迪奥此次触碰的，在中国看来是最、最敏感的问题之一：“不可分割的一部分”台湾。

中国向来在涉及国家主权、领土完整的问题上态度强硬，对“台独”、“港独”、和东海、南海等议题非常敏感。

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迪奥做错了什么？

16日（星期三），迪奥在浙江一所大学做宣讲会，PPT上使用的中国地图漏掉了台湾。受质疑后，迪奥员工的解释“越描越黑”。

从微博广泛流传的一段视频来看，在场的一名学生向负责宣讲的迪奥工作人员提出质疑，“请问这张地图上为什么没有出现中国台湾？”

该名工作人员回答，可能是图片太小，台湾太小，没有显示。学生立刻反驳，台湾应该不会比海南小！

视频曝光后，中国网民一片哗然，有强烈谴责的、有痛斥无知的、有呼吁把肇事者立刻开除的、也有提倡抵制的。

面对微博上高涨的“中国一点也不能少”的呼声，迪奥上海迅速反应，在当地时间凌晨2：15分通过微博发表道歉。

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迪奥道歉有什么看点？

迪奥声明一发出，很短时间内即进入中国社交媒体搜索排行榜的前几名。截至发稿时，在新浪微博上，#迪奥声明#已累计阅读2.8亿次，讨论1.3万次。与此话题相关的#中国一点也不能少#累计阅读2亿，讨论18万。

迪奥道歉声明的其它看点在于：一是速度快，二是用中文发，三是字里行间流露出的“诚恳”和道歉之深刻也应该可以给人留下印象：

“个别DIOR迪奥员工的错误表述言论绝不代表公司和品牌一如既往的中国立场！”......“对于此次个别员工的错误深表不安，一定引以为戒，杜绝类似错误的再次发生。”......”DIOR迪奥对中国的诚挚热爱之心无可置疑！“

不过，第四个看点恐怕要算，道歉声明其实并没有解释所用地图上到底为什么没有包括台湾。

图片版权 Getty Images Image caption 知名时尚品牌蔻驰Coach因将台湾和香港单独列为国家，在中国引发抗议

外国公司触雷的先例

迪奥并不是第一家因为“不尊重中国领土完整”而触雷的外国公司。

就在今年8月，范思哲、蔻驰、纪梵希也曾因一款体恤衫惹怒中国网民先后向中国表达“诚挚的歉意”，并表示“尊重中国的主权和领土完整”。

中国近年来成为国际奢侈品牌销量增长的主要市场，麦肯锡发布的《中国奢侈品报告2019》显示，2012-2018年期间，中国贡献了全球奢侈品市场超过一半的增幅，到2025年这个比例还将持续升至65%。

在这样的背景下，时尚奢侈品牌对中国市场格外重视，面对敏感政治问题，除了必须选边站队、表明立场，恐怕也鲜有其它选择。

图片版权 Getty Images Image caption 《雪人奇缘》展示中国南海九段线被越南下架

顺应中国的其它“后果”？

不过，在领土问题上顺应中国意愿也有可能让外国公司在其它地区触雷。美国的迪斯尼日前就刚刚遇到这样的问题。

中美合拍的《雪人奇缘》在越南上映后，越南民众立刻注意到，影片中出现了中国主张南海主权的"九段线"地图。

之后越南网民在社交媒体上广泛分享屏幕截图。越南政府迅速下令将电影下架。