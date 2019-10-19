香港抗议、中美贸易战、赵紫阳骨灰安葬和本周更多好故事

2019年10月第三周，香港的抗议活动持续，地铁站、银行等成为示威者针对的新目标。同时，香港特首林郑月娥发表新一份《施政报告》。另外，由香港示威引发的全美职业篮球联赛（NBA）与中国之间的对垒战事未平，硝烟再起。在大陆，中国要求数万名记者参加“习思想”在线考试。前中共中央总书记赵紫阳夫妇的骨灰合葬于北京昌平区民间公墓天寿园。中美贸易方面，两国“第一阶段”协议可能继续商定细节。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港抗议者的“装修”和人人自危的“亲中”企业

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者从针对立法会、政府建筑、警署、地铁，转移目标到企业身上。

香港“反送中”抗议暴力升级，示威者从破坏政府部门、立法会与警署，转移到破坏地铁站、银行，以及被指“亲中”的食肆和店铺，“吉野家”、“星巴克”、“元气寿司”、“一芳水果茶”等耳熟能详的品牌，成为抗议者针对的对象。

2. 中国要求数万名记者参加“习思想”在线考试

图片版权 Getty Images Image caption 毛泽东的著作因为通常被印刷成红色封面，而被称为“红宝书”。

11月前，中国数以万计的记者将正式参加一场全国性的在线考试，以测试他们对中共政策的了解度及对习近平主席的忠诚度。不参加考试或没有考过的记者将无法换发新的记者证。

3. 中美“第一阶段”协议：美媒称中国欲继续谈

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美国彭博社周一（10月14日）报道称，在签署特朗普所称“相当实质性的第一阶段协议”前，中方本月欲继续谈判商定细节。

该媒体引述一名知情人士的话称，北京可能派中国的最高谈判代表、国务院副总理刘鹤再次前往华盛顿完成最终的协议内容，让中美两国元首在下月于智利举行的亚太经合组织峰会上签署。另一名知情人士则表示，中方还希望特朗普取消将于12月开始征收的额外关税。

4. NBA与中国碰撞再溅火花 球星詹皇批莫雷“挺港”惹火烧身

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由香港示威引发的NBA与中国之间的一场对垒战事未平硝烟再起。美国职业男篮顶尖球星勒布朗·詹姆斯就“莫雷事件”发声惹来一片批评。

5. 赵紫阳低调安葬民间公墓，中国领导人“身后事”仍敏感

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 赵紫阳与夫人的骨灰合葬于北京昌平区民间公墓天寿园。

10月18日下午1時，前中共中央总书记赵紫阳在逝世14年后，与夫人的骨灰合葬于北京昌平区民间公墓天寿园。赵家子女在经历多年波折后，终于在父亲百岁冥诞之时，遵循了中国“入土为安”的传统。在此之前，赵的骨灰一直放置在他北京的故居。