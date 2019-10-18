中美贸易战“休兵” 细数两国百年恩怨往来

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最近，美国和中国之间的两件大事，堪称牵动亿万人的心。

一是风声颇紧的贸易战，近来传出“休兵” 的信号。10月11日，美国总统特朗普宣布，中国副总理刘鹤到华盛顿谈判，两国取得“第一阶段”的协议，尽管白纸黑字的书面协议仍然需要几个星期才能敲定，而且双方的口头承诺究竟能不能落实到纸上，也仍然是个未知数。

二是美国众议院10月15日一致通过《香港人权与民主法案》引发中国政府的强烈不满。中国外交部发言人称，美国一些人在民主问题上“极端虚伪”，“用心险恶”，其目的是为了“破坏香港繁荣稳定、牵制中国发展”。

美国政府在贸易问题上的缓和与美国国会在香港政策上的强硬，或许会给人一种错觉，以为美国没有明确统一的态度应对中国的崛起。

中美之间过去一年多的贸易战，真的只是关乎两国的贸易问题，而无关其他吗？

争霸战？

2019年中共建政70周年大庆之前，中国国务院新闻办公室发布了《新时代的中国与世界》白皮书，被外界视为中国外交政策的风向标。

《白皮书》高度赞扬中共建政70年成就的同时，还用相当的篇幅在字里行间有话说给美国听。

白皮书中，美国是世界上最大的发达国家，中国是世界上最大的发展中国家。“中美关系是世界上最重要的双边关系之一”。

不过中国还是警告美国：抛弃冷战思维，适应别国发展强大、不要发生严重战略误判，合作才是唯一正确选择。“中国无意挑战美国，也不想取代美国。”

针对外界批评中国在“一带一路”国家搞“债务陷阱”，中国在白皮书中辩解说：不附加任何政治条件地为广大发展中国家提供资金、技术、人员、智力等方面援助。

另外，白皮书表示中国不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，并承诺永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。

“不称霸”

“不称霸”这个口号，对中国大陆的民众来说，倒并不是近年来中国经济跃居世界第二之后才听到的政治主张。

早在1972年，中国文化大革命中期，经济几乎陷入崩溃的边缘，中国高喊：深挖洞、广积粮、不称霸。如果说当年领导人毛泽东的“不称霸”，更多出于对中国闭关锁国政策所造成的国际孤立状态的担心，是为提升国家御敌能力所出台的政策，那么如今的“不称霸”，则是为了消除“中国威胁论”在国际间所造成的负面影响。

白皮书中有关中国如今的经济能力、科技能力、创新开发能力、军事实力、国际间的影响力等等方面的解释，都是要安抚国际社会：共产党领导的中国已经越来越强大，不过没有什么好担心的。

中美初心

2019年，恰逢中美建交40周年。在习近平与俄罗斯总统普京频繁的互访和热情洋溢的讲话衬托下，中美建交40年的纪念活动显得相当冷清。

中美贸易战的阴影和香港抗议引发的你来我往唇枪舌剑中，两国之间常常出现紧张的气氛。

实际上，中美建交40年，也正是中国经济迅速发展，实现“超英赶美”目标的40年。不过，美国与中国的关系却并非始自1979年美国与中华人民共和国建交。

中国进入美国人的视野，最早可以上溯到19世纪。1776年宣布独立的美国，经过几十年的扩展，到19世纪中叶成为世界舞台上崛起的新大国。

1844年，美国与清政府签订的《中美望厦条约》被认为是中美关系正式开始的标志。这一条约，使美国与当时的世界霸主英国一样获得了同等的在中国通商、外交等方面的权利。

1858年，美国又与清政府签订《中美天津条约》，确保“清朝有何惠政、恩典、利益施及他国及其商民，美国官民一体均沾。对传教习教之人，地方官当一体保护，他人毋得骚扰”。

1868年，双方签署了《中美天津条约续增条约》。这一条约被认为是晚期时期外国与清政府签署的第一份相对平等的条约，也为双方民间往来奠定了基础。

图片版权 Getty Images Image caption 1979年1月，中国领导人邓小平访问美国。中美建交40年，也是中国经济高速发展的40年，实现超英赶美的40年。

根据条约，两国人民可以自由往来居留，美国准许清廷派学生赴美留学，美国中国人可互设学堂，中国劳工可以移民定居美国。

1872年，第一批中国幼童乘船前往美国留学。而现在中国不少著名高校，都是建立在美国传教士当年在中国创办的教会大学基础之上。

清朝著名外交家伍廷芳曾经表示，在所有国家中，中国最信任美国。

然而，中美之间的那段友好关系并没有持续多久。由于美国国内对华工的激烈排斥，美国在1880年修改了《蒲安臣条约》中的移民条款，又在1882年通过了《排华法案》。该法案是美国历史上唯一针对某一族裔的移民排斥法案，直到1943年二战期间才被废除。该法案连同其他歧视性法案禁止华人在美国拥有房产、禁止华人与白人通婚、禁止华人妻子儿女移民美国、禁止华人在政府任职、选举等等。

门户开放

从1899年到1900年，美国提出了有关中国的“门户开放”政策，确保在中国通商的包括美国在内的强国：英国、德国、法国、意大利、日本、俄罗斯“利益均沾、机会平等”的同时，“保持中国的领土与行政完整。”

此后40多年，“门户开放”一直是美国对华政策的最核心部分。

也正是基于这一政策，1937年日本发动“卢沟桥事变”开始侵华战争后，美国才一改以往支持日本的态度，转而支持中国。

图片版权 Getty Images Image caption 美国第28届总统托马斯•伍德罗•威尔逊，曾开启了近代“中美特殊关系”。

1913年，曾经担任过普林斯顿大学校长的托马斯•伍德罗•威尔逊博士（Thomas Woodrow Wilson），成为美国第28届总统。

在他看来，中国“在强有力的西方人手中”会是一个可塑性（plastic)很强的国家；美国作为崛起的太平洋大国，应该助推基督教的平等博爱原则和民主思想在中国扎根结果。威尔逊相信美国在中国的最大利益是保持美国对中国独一无二的道义影响，并以此为中国提供一个民主的样板，实现输出民主的国家理想。

门户开放政策

1913年5月2日，美国承认以袁世凯为临时大总统的中华民国临时政府。1921年召开的华盛顿会议签署有关中国的《九国公约》，再次确定通过“门户开放政策”。

“门户开放”政策的历史作用，中美两国一直有不同的解读。

2018年10月，中美贸易战开始后，美国副总统彭斯曾经有这样一番讲话，引起中国方面的反驳。

彭斯说：“当中国在百年耻辱中遭受屈辱和剥削时，美国拒绝加入而是提倡门户开放政策，让我们能够与中国更自由地通商，同时维护了他们的主权。”

图片版权 Getty Images Image caption 1972年2月，美国总统尼克松访华，为中美1979年建交打下基础，也是其后中国融入世界经济体系的开始。

而在中国方面看来，美国作为“列强之一”所提出的“门户开放”政策，目的只不过是为了维护美国在中国的利益，而并非“正义之师”的高尚行为。

台湾问题

1945年，第二次世界大战结束后，中国陷入内战。有历史学家认为，内战中的国、共对立背后，也是美国和苏联两大政治阵营开始角力的表现。

1949年，中共建立政权，国民党政府败退台湾。1950年，朝鲜战争爆发，中国卷入了持续3年的“抗美援朝”战争。

其后约20年，美国对中国采取了政治上孤立和打击、战略上包围、经济上封锁的全面遏制政策。到1960年代末期，中国与苏联“老大哥”关系的破裂，也造成了中国对美国态度的改变。

1971年美国国务卿基辛格秘密访华，美中和解的最直接结果是1971年10月25日，联合国大会通过了《2758号决议》，恢复中华人民共和国政府在联合国的一切合法权利。在就这一决议举行投票之前，中华民国代表宣布退出联合国。

1972年，美国总统尼克松访华，结束了两个国家多年不相往来历史，也改变了国际间的政治格局：中共站到了美国阵营联手对抗苏联。

1979年中美两国政府建立正式外交关系的同时，美国国会通过《台湾关系法》。对台军售，成为其后每一届美国政府无法绕开的坎。

谁主沉浮

中国从1970年代末期开始的经济改革开放，得到美国的全力支持。1979年中国领导人邓小平访问美国，轰动世界。

1990年代末期，两国虽然经历了美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆的关系低潮期，但1999年年底中美仍然就中国加入世界贸易组织达成协议。

2000年5月17日美国参议院和众议院分别通过了给予中国永久性正常贸易关系地位法案，给予中国“贸易最惠国”待遇，助推中国于2001年成为世界贸易组织的成员国。

然而，时过境迁，中美之间当年的密切合作如今有演变成全面对抗的趋势。在很多国际观察人士看来，中美之间的贸易战，不过是两国争夺世界霸主地位冲突的开始。

100多年前，中美关系始自贸易通商，而如今两国贸易通商成为影响全世界的大问题。

最近美国《大西洋》杂志（The Atlantic）刊登了《华盛顿邮报》前北京分社社长潘文（John Pomfret）的文章：“美国没有预想到的中国”。他写道：很长时间以来，（美国）决策者们都忽视了这样一种可能，那就是中国可能改变美国，而不是美国改变中国。