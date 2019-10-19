图片版权 AFP Image caption 陈同佳案引发“反送中”示威，“反送中”示威引发不满北京管治之香港群众高调纪念台湾双十国庆。

香港与台湾当局分别证实，涉嫌在台北杀害女友潘晓颖并弃尸的青年陈同佳，已经同意在香港服刑完毕后到台湾自首。但台湾官方表示，希望香港政府续押陈同佳。

陈同佳今年4月因洗钱罪名被香港法院判处监禁，预计将于近日刑满出狱。圣公会香港教省秘书长管浩鸣法政牧师星期五（10月18日）表示，陈同佳已经致函香港行政长官林郑月娥告知其决定。

香港特区政府对外表示，港府于台湾没有司法管辖权，无法就陈同佳在台犯行进行司法审查。此前林郑月娥政府为此提出修订《逃犯条例》，结果引爆自6月持续至今之“反送中”示威。台湾大陆委员会星期六（19日）批评港府“刻意放弃司法管辖权、别具用心”。

综合分析，因为两岸三地高度的政治敏感紧张关系，以及在香港示威仍未止息的当下，即使陈同佳抵台自首，短期间台港在司法合作上阻碍仍在。

林郑月娥：陈同佳自首可纾解香港社会紧张氛围

林郑月娥星期六出席香港商业电台议政节目时表示已收到陈同佳方面来函。她认为，陈同佳计划自首“是一个令人释怀和宽心的结局”，她又称陈同佳的决定为香港社会“带来宽松的感觉。”

图片版权 Reuters Image caption 林郑月娥曾多次表示，处理陈同佳案是推动《逃犯条例》修订案的初心之一。

林郑月娥称，香港警务处星期五已致函台湾警政署刑事警察局，并称香港特区政府将提供给台湾合法及合理的协助。

陈同佳预计下星期三（23日）刑满出狱，港府星期五晚间发表新闻稿称，香港律政司没有足以控告陈同佳在台湾涉杀人之证据，对于陈同佳在台湾涉嫌犯的罪，香港法庭并无管辖权，不可能将陈同佳续押，或向他追诉涉嫌在台湾所犯的罪行。

至于圣公会管浩鸣牧师为何会牵涉其中，管浩鸣牧师向香港媒体介绍，他一向有到监狱探望囚犯，半年前主动认识陈同佳。管牧师称，陈同佳对于自己引发了《逃犯条例》争议感到“很不开心”，希望回去台湾自首后，香港的争端能得以平息。

圣公会是香港其中一个主要办学团体，香港媒体曾报道，陈同佳正是香港圣公会旗下某中学的毕业生。

台湾回应：陈同佳一入境台湾将马上被逮捕

台湾中央社报道，负责侦办此案的台湾士林地方检察署发言人邱智宏表示，因为台湾已发通缉令，陈同佳只要入境台湾，当局便可立即逮捕他，再作后续刑事程序。邱志宏说明，“港人的处理程序与其他外国疑犯并无分别”。

但是，台湾陆委会以及法务部都呼吁香港政府继续扣押陈同佳，追诉其杀人罪行。

中央社引述陆委会声明说：“司法单位已尽最大努力积极侦办，但港方迄未提供本案任何在港证据，更漠视应追诉杀人犯罪的执法立场，在在显示其推卸责任、刻意放弃司法管辖权、别具用心。”

陆委会与法务部均呼吁香港秉持“追诉杀人罪”的执法立场，按法律程序续押追诉。台湾会在“对等、尊严及互惠”之基础，提供证据给香港依法追究嫌犯刑责。

法务部称，怀疑陈同佳在香港时已预谋犯案，因此香港“并非无管辖权”。再者，所涉的杀人罪为“万国公罪”，香港应积极续押追诉。

陈同佳“蝴蝶效应”

今年20岁的陈同佳，涉嫌在去年2月，于台北酒店内杀害同为香港籍，并怀有身孕的女友潘晓颖。陈之后潜逃回港，因为在香港盗刷死者信用卡，而被香港法院以洗钱罪判刑29个月。

陈同佳的案件，触发香港政府启动修订《逃犯条例》以及后续震惊国际的香港“反送中”示威。

为引渡陈同佳赴台接受法律调查，香港政府今年初提出修订《逃犯条例》，以便以个案方式与台方安排引渡。但这个修订建议若通过，将同时适用于中国大陆和澳门，结果引起香港民众甚至商界的反对，大规模“反送中”示威运动从6月开始至今尚未平息。期间，数次有上百万人上街抵制此案。

图片版权 CNS Image caption 中国大陆多次按香港要求移交嫌疑犯，但香港因相关引渡法例订明"不适用于香港与中国其他部份之间"，至今未曾公开向大陆移交嫌疑犯。

虽然林郑月娥在9月9日宣布将撤回修例，但似乎无法停止社会疑虑，尤其示威期间的警民冲突，引发的严重社会撕裂 ，尚未止息。

不过，林郑月娥星期六对港媒表示，陈同佳案不是促使港府修订《逃犯条例》的唯一原因，而是因为香港法律制度有不足与漏洞，与一些地方没有刑事法律互助，未能移交逃犯，往往未能伸张正义。

据台湾媒体报道，去年案发后，士林检地检署多次向香港律政司提出司法互助未果，因此对陈同佳发出长达30年时效的通缉令。士林地检署也曾请求香港协助调查、遣送被告来台接受侦审，都未获回复。