图片版权 黄方兴 Image caption 上半身是娃娃，下半身是鱼，活生生一条“娃娃鱼”。

生在北京，长在美国，现居上海的32岁插画师黄方兴（Frankie Huang）创作的《普通动物》（Putong Animal）把博大精深的中文画成插画，向世界介绍中国文化的智慧和优美。

她说，关于中国的新闻经常出现在（世界）媒体上。但中国（故事）不只只有政治。她想激发大众对中文和中国文化的兴趣。“我想独立于政治之外。向世界展示政治之外的文化魅力”，她补充说，政治有更新，但语言不是。（它很古老）。

中文里“斑马”从字面意思可理解为'有图案的马"。

图片版权 黄方兴 Image caption 斑马也可以不只是黑白条纹。

黄方兴介绍她这套插画系列的创作源头，是看到在推特上很多人讨论，直译名很搞笑。

“我发现以前没人画过。我告诉自己现在时间正好”， 她对BBC 说：“我想创作一些不只看起来美，但也有趣的作品。”

图片版权 黄方兴 Image caption 直译火鸡：“着火的鸡”。

“这幅火鸡是我画的第一幅。就是几只着火的鸡和一个身着防护服的人在喂它们”，她说，“我画得越多，技术越娴熟。”

黄方兴从小接受中西文化熏陶。她说：“因为我的成长背景，我既是局内人也是局外人。有时你需要站在局外才能懂得欣赏。”

图片版权 黄方兴 Image caption “龙虾”插图。

黄方兴最喜欢的插图之一是“龙虾”。

她说：“我想让它看起来很庄严和像神。有人评论说这是天上的甲壳类动物，我觉得那真是个好名字。”

图片版权 黄方兴 Image caption 海豚的豚字，在古汉语中是猪的意思。所以海豚在黄方兴的画里，也可以是“海猪”。

从构思图案到画图，到最后上色，她创作一幅插画需要三个小时。

目前，她已经完成了有关《普通动物》的创作，但她也想把这些动物变成它们自己的角色。

图片版权 黄方兴 Image caption 袋鼠也可以理解为有衣服口袋（手袋）的老鼠。

她说：“早在古希腊产生《伊索寓言》的时期，人们就通过动物来讲故事。”

“我最初写关于火鸡生活的故事。它们生活在一个星球上，人们在生活中使用它们，就像在冬天将火鸡放在被子里取暖。我希望让它们更有个性。”

图片版权 黄方兴 Image caption 小壁虎赢得了“纸老虎”的威名。

除了画字，她也画短语。比如这只装在烟斗里的猫，叫“吸猫”。这幅画表达爱猫之人每日对猫的宠爱，就像吸烟者吸烟一样平常。

图片版权 黄方兴 Image caption 猫奴的日常，也叫吸猫。

下面这幅“露馅”插画指不肯让人知道而隐瞒的事物暴露出来。黄方兴把它画成有馅儿从小笼包里露出来。

她笑着说：“如果你仔细看，会看到有触须露出来，那是我看完《怪奇物语》第3季后画的。”

图片版权 黄方兴 Image caption 露馅

她当然不是第一个把玩中文的人，很多时候别人这么做是出于政治原因。

中国的社交媒体受到严格审查，中国的社交媒体平台删除“敏感”内容的情况并不少见。这是#MeToo（鼓励人们公开谈论自己的性骚扰经历的运动）在中国面临的障碍之一。

为了躲避对 #MeToo的审查，很多人开始用“米兔”来代替。

黄方兴说：“’米兔‘让我更紧密地联系和解码中文”。

“审查制度迫使（中国人）不得不领跑政府，因此他们提出了这些奇妙的创意，就像在巨大压力下造钻石一样。所有这些机智的宝石都可以在中国互联网上被找到。”

黄方兴说，这是她插画的部分愿望，希望帮助大家更了解中国文化的智慧和幽默。“我想让更多人对中文和中国文化感兴趣。”

黄方兴的Instagram上有更多插画。