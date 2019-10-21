陈同佳案台港互推：从司法升级至政治角力

Image caption 陈同佳因洗黑钱罪被判入狱。他将在10月23日刑满出狱，日前表明愿意到台湾自首，却遭台湾方面拒绝入境。

涉嫌在台北杀害女友潘晓颖并弃尸，且触发反修订《逃犯条例》争议的香港居民陈同佳，因洗黑钱罪被判入狱的他将在10月23日刑满出狱。陈同佳10月18日向林政政府致信提出愿意到台湾自首，却遭台湾方面拒绝入境。

过去数日内，此案继续在台港两地发酵，从司法层面升级至政治角力。台湾政府对媒体表示，陈同佳投案是政治力量精心操作的安排，刻意矮化台湾主权，香港政府则回应称该指控完全失实，并强调会在法律容许的基础上向台湾司法部门提供所需协助。

台湾前总统、国民党籍的马英九及总统参选人韩国瑜，皆针对该案批评蔡英文此举明显有政治及选举考量。

自行投案为何台湾拒绝？

陈同佳被指去年2月在台湾杀害同为香港居民的女友潘晓颖，并将其尸体藏于行李箱、弃置于草丛，台湾当局曾三度向港府提出司法请求，希望港府遣送陈同佳至台湾受审，却始终不获港府回应。

18日，本案出现新进展，陈同佳向公众表示愿意到台湾投案。

香港政府10月20日透过新闻稿回应，­香港方面从去年6月至今年4月，­直接向台方及透过港台经济文化合作协进会、­台港经济文化合作策进会平台发送四封信件，­以交流案件进程及表示希望会面磋商。­今年3月正式提出愿意派代表团到台磋商处理杀人案的协作安排，­但是没有得到台湾方面的回覆。

声明还说，香港警方在去年3月拘捕陈同佳，­经调查发现只有充分证据控诉陈清洗黑钱罪，而进入司法程序，­因此相关证据不能与第三方，包括台湾互通。

香港政府强调，愿意提供合法可行协助，以便台湾调查台湾杀人案，并驳斥政治操作的指控。

同一天，台湾政府发表声明拒绝陈同佳的入境申请。21日，台湾各部门表态，针对此案口径一致表示，陈愿意到台湾投案是“政治操作”。

台湾陆委会接受媒体时称，“这是背后政治力量精心操作的投案安排”，并批评港府视台湾为中国一部分拒绝司法互助。台湾法务部向媒体称，港方突然操弄疑犯到台湾投案，且不透过正式司法互助管道回应，是港府政治凌驾司法。

台湾内政部长徐国勇10月21日在立法院受访时，质疑港府“是不是意图把这个人送到台湾后，进行和中国有关的政治操作？”他认为，陈不愿留在没有死刑的香港，而是到有死刑的台湾审判，这违反被告人性。

台湾国安局长邱国正也在同一天表示，过去台湾法务部和陆委会曾要求移送陈同佳，但未获港府回应，港府现在却突然要移送，时机不妥，不得不在政治方面考量。

图片版权 Reuters Image caption 陈同佳去信特首林郑月娥，表示已决定刑满後往台湾自首。特区政府表示会用合法丶合理的方法提供协助。

台湾法律界对该案件有不同看法，执业律师丁昱仁认为台湾政府拒绝陈入境受审并不合理，也不符合司法独立。丁昱仁向BBC中文表示，该案件发生地在台湾，领域范围内有司法管辖权，这也是主权的展现。并强调：“既然被告愿意到台湾接受司法审判，为何不呢？这是很奇怪的做法。”

他认为，从司法角度而言，陈同佳投案背后的目的及意图都不需多加臆测，不应该牵扯政治。并说：“若有太多政治考量或太政治化，那做出的判断和决定就会和一般案件不同”，司法就无法独立运作。

虽然台湾和香港之间没有司法互助与引渡协议，但丁昱仁表示，在没有协议下，被告若愿意到台湾，台湾仍没有理由拒绝，他认为这是“政治凌驾司法”。

“政治凌驾司法”

同是台湾执业律师的陈君玮则有不同看法，虽然他同意台湾政府拒绝陈同佳入境台湾也是“政治凌驾司法”。他向BBC中文解释，香港与台湾的政治及司法体系不同，“当涉及不同政治实体，当法律体系发生冲突，要移转到哪里处置，本来就是政治问题。”

陈君玮认为，目前最大的争议点是香港人在台湾杀害香港人，应该归台湾或香港的司法管辖？引述台湾《刑法》规定，只要在中华民国领域内犯罪者，皆适用刑法，因此照理说台湾拥有司法管辖权，但该法条并未规定必定处置罪犯，因此台湾政府拒绝陈同佳入境，并未违法。

他分析，台湾政府考量在没双方之间的司法互助下，就送这块“烫手山芋”到台湾，若证据不够充足，可能很难定罪。并说，陈同佳在香港已被关了约一年，口供、证词都在香港，香港若不愿意送到台湾，查案会很困难，也对审理结果会有很大影响。

图片版权 Reuters Image caption 许多香港市民并不信任中国的司法制度。

然而，陈君玮认为台湾陆委会、法务部过去曾多次要求引渡陈同佳到台湾，如今却改口说不，说法前后不一，而且“发表的声明皆从政治角度出发，人民会对其正当性产生疑虑。”他希望政府能从司法角度提出理由，才能说服大众。

有香港法律学者表示，目前陈同佳杀人案，在香港无法审理，因为依香港现行刑法是属地主义，对杀人案并无管辖权。香港大学法律学院首席讲师张达明向BBC中文表示，若香港政府想要解决问题，也能简单修法，像是将杀人罪行纳入海外司法管辖权，香港法院就能审理该案件。

事实上，香港法例目前有多项规定，赋予香港法院对海外犯下的罪行拥有司法管辖权。例如有名香港男子被控2016年在与家人到泰国旅行期间性侵一名未满16岁的亲属，女事主的母亲回到香港后报警，那名男子被控“与年龄在16岁以下的女童非法性交”罪成，被判监2年9个月。

香港媒体当时报道，案件在泰国发生，香港法院有权审理，是因为香港政府2003年应联合国《儿童权利公约》，协力打击性侵儿童的罪行，并修订了香港相关法例，规定香港居民即使在境外作出性侵犯儿童的行为，回到香港也可以被起诉。

冲击台湾政治

台湾前总统、国民党籍的马英九，10月21日发布新闻稿批评蔡英文政府拒收陈同佳一案，从头到尾都是政治考量与选举计算，且有双重标准。

新闻稿中，他称蔡英文“政治考量胜过人命关天，呼吁蔡英文政府体谅被害者家属的痛苦，不要再借此谋取政治利益。”

台湾明年将举行总统大选，国民党总统参选人韩国瑜也针对此事表示：“找不到不收陈同佳的理由。”并批评蔡政府完全在利用香港“反送中”事件来增加选票，认为“杀人就该回台审判”。

陈同佳“蝴蝶效应”

今年20岁的陈同佳涉嫌在去年2月在台北酒店内杀害同为香港籍并怀有身孕的女友潘晓颖。陈之后潜逃回港，因为在香港盗刷死者信用卡，而被香港法院以洗钱罪判刑29个月。

陈同佳的案件，触发香港政府启动修订《逃犯条例》以及后续震惊国际的香港”反送中“示威。

图片版权 Getty Images Image caption 《逃犯條例》修订计划在6月引起一连串大规模抗议，从相对和平的示威，逐步演变成警民暴力冲突。

为引渡陈同佳赴台接受法律调查，香港政府今年初提出修订《逃犯条例》，以便以个案方式与台方安排引渡。

但这个修订建议若通过，将同时适用于中国大陆和澳门，结果引起香港民众甚至商界的反对，大规模“反送中”示威运动从6月开始至今尚未平息。期间，数次有上百万人上街抵制此案。