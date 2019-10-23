图片版权 Getty Images Image caption 来自日本的洛丽塔裙在中国的"90后"和"00后"女生中颇受欢迎。

中国现在最炙手可热的投资品是什么？耐克（Nike）的球鞋和来自日本的洛丽塔风格的裙子可能是出乎你意料的两个答案。

“25岁学生炒鞋月入百万”、“4天暴涨9倍”……靠炒球鞋“逆袭”的传说过去几个月来频繁出现在中国社交媒体上。可以与之匹及的，是日本二次元文化爱好者常购买的洛丽塔风格（Lolita）洋裙，中国媒体报道称，一条1000多元购买的裙子转手就可以卖近5000元。

“炒（比特）币已经是老年人，未来是属于炒鞋和炒裙子的！”一则社交媒体上的段子说。

球鞋和洛丽塔裙如何吸引中国年轻人？它们真的可以成为未来的“理财产品”吗？

炒鞋“就像一场大跃进”

“现在大家和陌生人在马路上擦过，很多人的第一反应已经不是看脸，而是我看你穿什么鞋，”来自中国上海的运动鞋贩林凌对BBC说，因为个人隐私原因他要求使用化名。

今年29岁的林凌是限量版球鞋的爱好者，从小喜欢看《灌篮高手》和NBA比赛的他收藏球鞋多年，但在去年12月起他开始决定“投资球鞋”。

图片版权 Getty Images

“能感受到时候到了，因为问我鞋的人越来越多，也一天一个价。”他随后花了近10万元人民币，购买了100多双鞋，包括耐克的Air Jordan（飞人乔丹）系列和阿迪达斯俗称“椰子”的Yeezy系列。林凌称，靠着倒卖这些鞋，他大约在半年时间赚了6万元。

在浙江一所大学读大四的学生陶洲宸同样注意到市场对球鞋的疯狂。今年8月的一天，他以4380元人民币的价格买下了一双他所钟爱的耐克“Air Max 97 上海”球鞋。到了晚上，见这双原价只有1300元的球鞋价格已经突破7800元，他果断将球鞋转卖出去。

林凌和陶洲宸的经历是中国成千上万“炒鞋大军”的缩影。中国咨询公司艾媒咨询的数据显示，2019年全球二手球鞋市场规模达60亿美元，其中，中国二手球鞋转售市场规模超10亿美元，2015年以来每年平均增幅都在35%以上。

图片版权 Nice Image caption Nice的界面一度可以显示价格曲线，宛如"球鞋交易所"，但该功能已被取消。

二手球鞋交易的火爆，被认为与球鞋发售的方式有很大关系。多年来，耐克、阿迪达斯等品牌都通过抽签等方式发售限量鞋与联名鞋，有时用户为了购买一双心仪的鞋，甚至面临多次抽签，这意味着他们几乎无法通过原价购买到这些鞋。

此外，雨后春笋般出现的线上球鞋交易平台也是“炒鞋”的助推剂。目前，大多数中国卖家都将鞋放到了诸如“Nice”和“毒”等专业的手机应用上。它们提供了与美国球鞋平台StockX类似的服务，可以对二手鞋真假进行鉴定并寄存。

“Nice”甚至一度推出一项名为“闪购”的功能。买家购买之后能够立即再次上架进行转卖，货品不用出仓，价格却不断上跳，加之实时显示的价格曲线和涨跌幅，被网友指为“云炒鞋”。

图片版权 Getty Images Image caption NBA在中国拥有大量的粉丝和消费群体，但不久前火箭队总经理莫雷就香港抗议发声事件让NBA在中美两国都陷入危机。

陶洲宸对BBC说，在该功能推出后，开始有越来越多的人通过评论“带节奏”，以拔高鞋子的市场预期进行加价。 “比如猛龙拿了总冠军，那么会有一群人刷AJ5的猛龙款一定翻倍，要抓紧买。”

“这就像一场大跃进，”陶洲宸说。“之前是三个月起屯，但后来几乎要时时关注。人人都相信自己不是最后一枚硬币，但很多人还是追高追到山顶上去了。”

炒裙子：二次元文化的“出圈”

如果说参与炒球鞋的主要是男性体育爱好者，那么在中国被简称为“Lo裙”的服饰则俘获了很多中国女生。

“Lo裙”指的是洛丽塔风格（Lolita）的洋裙。这种多为及膝裙的女装源自日本，多出现在动漫和电子游戏中。虽出自日本，但它实际改编自洛可可等欧洲古典主义的设计风格。穿“Lo裙”的女生自称“Lo娘”。

近两年，在中国年轻人中颇受欢迎的视频应用抖音，让“Lo裙”从小众逐渐走向大众。例如一位名为“蔡萝莉”的播主，拥有的粉丝超过1300万。

图片版权 Getty Images Image caption 洛丽塔裙改编自洛可可等欧洲古典主义的设计风格。

扩大的需求让这种类似欧洲古代贵族服饰的裙子成为了新的投机品。中国媒体报道称，原价不到900元的洛丽塔风格配饰包，现在已经炒到1.5万元以上，而1.8万元入手的裙子，不到两个月，价格就翻了近两倍。

一名“Lo娘”聚会的主办者对中国媒体“梨视频”说，2015年一套Lo裙甚至被拍至34万。很多网友开玩笑称“10个Lo娘9个富”。

21岁的刘嘉欣是安徽一所大学的学生。入“Lo圈”多年的她已拥有近20套Lo裙，并将其作为日常服饰。她对BBC说，目前中国市场上大多数炒作的Lo裙主要是日本品牌，制作过程繁杂。包括绑带、蕾丝等多种材料都需要定制。

“买Lo裙一般都是先付定金，做完了再付尾款，所以数量一般都是定好的。但有时候别的小姐姐穿得很好看，就有很多人想买，价格就上去了，”刘嘉欣说。“转卖的话，萌款服饰一般不愁卖不出去。”

图片版权 Tik Tok Image caption 中国视频应用抖音上有大量"Lo娘"博主。

昂贵的价格，在部分“Lo娘”中也产生了“鄙视链”。

今年7月，一则发布在微博上的视频引发中国网友热议。视频中，四川成都一名身着“Lo裙”的女孩被另外两名女生当街指责。后者称，这是因为前者穿的是“山寨版”。

所以，它们会持久吗？

陶洲宸对未来充满信心。他表示，无论是球鞋还是裙子，都是年轻人“亚文化”的一部分。

“一般也只有学生才会买这些，商业人士会比手表或汽车，”他说，“经济越来越好，需求当然越来越大，而且学生永远不可能是理性的。”

但香港中文大学房地产及金融助理教授胡荣对此持不同看法。她对BBC说，虽然看上去靠球鞋和洛丽塔裙致富的故事很多，但这很难成为一个长期的过程。

图片版权 Getty Images Image caption 突然发生的莫雷事件曾让球鞋平台出现恐慌性抛售。

“这类商品并不是真正意义上的刚需，只是一些品牌商家采取饥饿营销策略，”胡荣说，“潮流趋势说变就变的，今天的流行鞋款说不定明天就无人问津，一钱不值。一旦商家加大供货量，稀缺性也会马上消失。”

据Nice的销售数据，目前在该平台上出售的2600多款收藏类球鞋中，贬值的占56%。只有0.4%的鞋类产品在该应用上的回报率超过1000%。

中国当局也似乎已意识到这背后存在的安全风险。

上周，中国人民银行上海分行警告称，“炒鞋”是一种“击鼓传花式的资本游戏”。官方媒体《光明日报》也发文号召有关部门“给这场来得莫名其妙的炒作降降温”。

“这如同一些没有实际业务的细价股，只靠着炒作来推动股价的话，分分钟都有跌停崩盘的可能，”胡荣说。