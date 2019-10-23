图片版权 Getty Images Image caption 大批媒体记者在香港壁屋监狱外守候陈同佳（中）出狱。

承认在台湾杀害女友后逃回香港的青年陈同佳洗钱罪服刑完毕，离开香港监狱。他在出狱之际向死者潘晓颖与香港社会道歉。

香港高等法院今年4月依陈同佳承认洗钱罪名，将其判囚29个月，因应认罪等原因得到减刑后，于星期三（10月23日）出狱。他亲自证实愿意回到台湾受审服刑，但未说明何时。

在陈同佳案引发之“反送中”抗议浪潮仍未落幕之际，台北与香港政府继续就陈同佳自首安排周旋。香港特区保安局局长李家超称，要是这起案件不能“秉承公义”，“台湾政府要负上全部责任”。

台湾总统蔡英文说，陈同佳“是一个受通缉的凶嫌”，“只有逮捕没有自首问题”。台湾后续要求香港司法互助，“请香港政府不要回避此事”。

与此同时，香港立法会全体大会星期三复会，按照议程，保安局局长李家超将提出恢复辩论因应陈同佳案而提出之《逃犯条例》修订案，同时提出撤回修法，正式终止立法程序。

香港行政长官林郑月娥在9月同意启动撤回修法程序，但仍不足以平息示威。

陈同佳怎样回应整起事件？

图片版权 Reuters Image caption 陈同佳（中）在媒体记者面前鞠躬道歉，然后与管浩鸣牧师（右）一同乘车离开。

陈同佳星期三09:00（格林尼治标准时间01:00）步出香港西贡壁屋监狱，现场早已有大批媒体记者守候。

陈同佳主动发表简短讲话。他说：“我想跟晓颖的家人说声对不起，道歉。我明白因为我自己做了些无可挽救的错事，给他们带来很大的伤痛、痛苦，我自己内心都一直受责备、受谴责。所以我愿意为了自己的冲动，为了自己犯下的错事自首，回去台湾服刑、受审。希望她的家人能够稍稍放下释怀，也让晓颖能够安息。”

“我另外想感谢自己的家人，感谢我的父母。就算我犯下弥天大错，都一直给与我很多支持、关怀，对我不离不弃。我不敢说可以报答他们、回报他们，但我会记住他们对我的支持、对我的养育之恩。”

“最后，对于社会、对于香港人，我只能……对不起。希望各位原谅，希望各位可以给我机会重新做人，给我机会回报社会。”

图片版权 Reuters Image caption 监狱当局严阵以待，派出被称为“惩教飞虎”的惩教紧急应变队（防暴狱警）在壁屋监狱外布防。

陈同佳在香港圣公会教省秘书长管浩鸣法政牧師陪同下乘车离开，最终进入九龙何文田京士柏豪宅区一处住宅小区。但管浩鸣牧師随后会见媒体时称，陈同佳不在该小区内。

近日对外表示就陈同佳自首事宜居中斡旋的管浩鸣牧师证实陈同佳本来已订好当天赴台机票，但已经取消。他说希望先让陈同佳静下来，再跟他交谈。

他说，大家都能从陈同佳出狱时的表现看见，他“是个小孩子而已”，“希望大家给他机会改过自新”。

管浩鸣虽然是英国圣公会牧师，但同时担任中国人民政治协商会议北京市委员会（北京市政协）委员，被香港舆论视为亲建制人物。管浩鸣牧师称，让陈同佳赴台自首的前提是必须确保他能获得公平审讯，但看到过去几天台湾方面之反应“确实让我有很大的担心”。

他还说，自己介入此事，“因为都是我们圣公会的毕业生，才会去探望他”。圣公会是香港主要办学团体之一，陈同佳据报毕业自圣公会旗下的一家中学。

陈同佳自首问题各方有何最新说法？

台湾当局星期二提出派员到香港押解陈同佳返台，香港特区政府星期三凌晨发表声明反对，批评此举为“跨境执法”。

保安局局长李家超抵达立法会出席大会前说：“如果今次不能秉承公义，台湾政府要负上全部责任。”

“台方提出要派员来香港押解陈同佳，这是极度不尊重特区政府的司法管辖权，完全不能接受。”

图片版权 Reuters Image caption 李家超批评台湾当局推卸责任。

李家超还说，“现在陈同佳刑满出狱，已经是一个自由的人，特区政府无权向他采取任何强制性措施。他可以选择任何他认为可以陪同他的人到台湾自首”，但他没有证实警方是否给陈同佳安排了“安全屋”暂住，只称陈同佳向香港警方表示对其人身安全有忧虑，警方正采取相应措施。

台湾总统蔡英文星期三专门向媒体讲话，评论陈同佳案进展。蔡英文说：“既然香港政府不愿行使管辖权，替受害的香港人伸张正义，这件事就由我们中华民国台湾处理。”

“我也要特别说明，这个案子的凶手已经是我们所通缉的对象，是一个受通缉的凶嫌，所以这个案子没有所谓自由行背包客问题，只有逮捕没有自首问题。”

“我们现在做的每件事都是在伸张司法正义，伸张我们的主权，这就是国家主权。后续我们会持续要求香港政府提供司法协助，尤其是相关事证提供，我们请香港政府不要回避这个事情，我相信很多人也都会要求香港政府要负起这个责任。”

陈同佳何以成为香港四个多月大规模冲突之导火索？

Image caption 陈同佳向香港警方承认在台湾酒店内杀害女友潘晓颖。

今年20岁的陈同佳涉嫌在2018年2月在台北酒店内杀害同为香港籍，并怀有身孕的20岁女友潘晓颖。陈之后潜逃回港，因为在香港盗刷死者信用卡被捕。

陈同佳承认四项洗钱罪，被香港高等法院判刑29个月。当时庭审记录显示，陈同佳承认在台北杀害潘晓颖，并于当地弃置其尸体。

为引渡陈同佳赴台接受法律调查，香港政府2019年初提出修订《逃犯条例》，以便以个案方式与台方安排引渡。

但这个修订建议若通过，将同时适用于中国大陆和澳门，结果引起香港民众甚至商界的反对，大规模“反送中”示威运动从6月开始至今尚未平息。期间，数次有上百万人上街抵制此案。

至9月，林郑月娥宣布同意撤回修法。按照立法会议事规则，须留待立法会10月结束暑期休会后再行处理。