中美北京隐形交锋 管控台湾南海冲突风险引关注

图片版权 EPA/US NAVY Image caption 美国最新的里根号航母在一艘驱逐舰和两艘巡洋舰的护卫下进入中国在南海划定的"九段线"进行了"自由航行"。

第九届北京香山论坛落下帷幕。虽然会议气氛总体比较友好，但或明或暗，台湾和南海问题依然是一个焦点。中美之间如何管控冲突风险引起关注。

中国国防部长魏凤和在开幕致词中强调，“台湾问题"是中国"最大的国家利益”，“任何人，任何势力都阻挡不了中国统一”。

北京香山论坛类似新加坡的香格里拉对话，是中国举行的年度安全防务对话，对话旨在促进国际安全合作与亚太地区安全。但是台湾回应说，北京香山论坛已经成为批评美国，恐吓台湾的专门场所。

这次论坛关于大国关系和国际秩序与安全的讨论在中国成立70周年的背景下进行。与此同时，在台湾明年一月总统选举前，台海两岸的紧张关系达到了空前的水平。

魏凤和说，“中国是世界上唯一尚未实现完全统一的大国，解决台湾问题、实现祖国的完全统一，是大势所趋、大义所在、 民心所向。”

图片版权 Reuters Image caption 这次魏凤和在强调国家统一的时候还特别说，绝不会任由台独分子铤而走险，绝不会坐视外部势力插手干涉。

香山论坛恐吓台湾？

1949年国共内战中，国民党政府失败逃往台湾。台湾独立的支持者认为，北京的中共政权从来没有对台湾实行过统治，因此“统一”无从说起。但是北京认为台湾是中国领土的一部分，中国最高领导人习近平今年初重申要不惜使用武力实现台湾统一。

路透社在北京的记者报道说，以民主而自豪的台湾一直就北京专制以及威胁地区和平发出指责。报道说台湾民众对接受北京的专制政权的统治并不感兴趣

台湾问题一直是中美关系中最敏感，而且是具有潜在军事危险的问题。美国不断支持台湾，包括对台军售经常激怒北京，导致中美关系紧张。

这次魏凤和在强调国家统一的时候还特别说，绝不会任由台独分子铤而走险，绝不会坐视外部势力插手干涉。

在魏凤和发表讲话第二天，台湾陆委会做出回应说，“香山论坛已经成为中共专属的批美吓台场域，无助于亚太安全对话，更破坏区域和平”。

“自由航行”激怒中国

魏凤和在讲话中还谈及了南海问题，他说中方反对区域外国家打着航行和飞跃自由的幌子，到中国南海来展示武力，进行挑衅，引发局势紧张。

中国军事科学院的中美防务关系专家赵小卓之前接受《环球时报》采访时说，此次香山论坛讨论不会回避南海和钓鱼岛等热点问题，预计美国航母进入南海岛礁12海里会成为热门话题。

路透社报道说，美国认为南海周边的东南亚国家受到中国“胁迫”，令南海局势紧张。美国海军经常性在南海巡逻进行自由航行，包括此次派遣航母进入巡航。

与此同时美国也加强了对中国的批评，指责中国在南海扩建岛礁，修建军事设施，破坏了地区的安全。路透社报道，中国1700亿美元的庞大军费仅次于美国，南海申索国如文莱，马来西亚，菲律宾，台湾和越南的军费开支增长幅度远远落后于中国庞大的军事开支。

美国除了经常性派遣军舰进入南海靠近中国控制的岛屿，还加强对东南亚国家的游说，要求他们联合起来应对中国日益增强的影响。10月中旬美国，菲律宾和日本在菲律宾西部的南海海域进行了联合演习。这是日本首次参加美国和菲律宾进行的年度演习。

图片版权 Reuters Image caption 史迪威认为中国为维护"九段线"不断挑衅东盟国家，阻止他们进入资源丰富的南海，造成了地区不稳定，增加了冲突风险。

“九段线”潜在冲突

虽然魏凤和在周一的讲话中说中美关系目前遇到很多困难和挑战，但是两国关系总体稳定。但他在谈到南海诸岛，钓鱼岛及其附属岛屿时明确表示，那是"中国固有领土，老祖宗留下来的土地，我们一寸也不能丢"。

在中国70周年国庆日过后，美国最新的“里根”号航母在一艘驱逐舰和两艘巡洋舰的护卫下进入中国在南海划定的“九段线”进行了“自由航行”。《日本时报》报道说，这是美国对中国在南海不断增强军事存在做出的反应。

所谓的“九段线”即中国在地图上用9段虚线把南海350万平方公里，南海90%的海域划入中国领土的标志。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威上周在参院外交委员会作证时对中国基于“九段线”的主权要求发出指责，说“九段线”既不合法，也不合理。

史迪威说，（中国的）这些要求，并非完全没有法理，历史或地理依据，但是它让其它国家付出了代价。他认为中国为维护“九段线”不断挑衅东盟国家，阻止他们进入资源丰富的南海，造成了地区不稳定，增加了冲突风险。