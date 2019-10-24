“一带一路”登陆澳洲 中国“锐实力”挑战西方

图片版权 xinhua Image caption 澳大利亚维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯在北京签署了"一带一路"协议，他还敦促澳大利亚其它州政府跟进。

澳大利亚维多利亚州政府在北京签署“一带一路”协议引起联邦政府质疑，中国海外雄心勃勃的大规模基建被认为施展“锐实力”，对西方国家的制度和价值观构成挑战。

周三（10月23日）维多利亚州政府在北京签署这一协议，旨在加强同中国在基础设施，创新，老龄问题和贸易发展等方面的合作。该州州长丹尼尔·安德鲁斯还敦促澳大利亚其它州政府跟进。

但在协议签署前，澳大利亚联邦内政部长彼得·达顿质疑说，维多利亚州与中国的贸易合作是否符合澳大利亚的国家利益。

维多利亚州政府同中国国家发改委签署了共建“一带一路”谅解备忘录后在北京举行了共建“一带一路”基础设施圆桌论坛。中国国家发改委秘书长苏伟和维多利亚州长安德鲁斯出席论坛并致辞。

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚的中国问题学者约翰·菲茨杰拉德认为，澳大利亚处于中国扩大海外影响的前沿，澳洲面对专制国家的影响，捍卫国家主权，公民社会独立和价值观方面的经验值得其他民主国家借鉴。

“一带一路”进入澳洲？

根据签署的协议，双方计划在许多领域进行合作，包括让更多中国公司参加维多利亚州价值1.07亿美元的基建项目，让维多利亚州的企业参加中国“一带一路”在全球其他地方的建设项目。

双方的合作计划还包括增加在高端制造领域的合作，例如在生物技术，农业技术以及在照顾老年人等社会领域分享经验和培训。双方还希望在食品和化妆品方面建立双向贸易。

去年10月维多利亚州政府同中国签署“一带一路”谅解备忘录后就受到联邦政府的批评。去年11月澳大利亚总理斯科特·莫里森说，维多利亚州绕过联邦政府与中国签订协议并非“合作或很有用的做事方式”。

当时澳洲有人批评维多利亚州长安德鲁斯说，他过于天真，没有看清中国的“一带一路”的大型基建项目承诺旨在扩大中国的全球影响力。

在澳大利亚政府与中国关系发生紧张的时候，州长安德鲁斯为维多利亚州政府加强与中国的联系作了辩解。他希望联邦政府能够采取同维多利亚州一样的政策，与中国加强合作，造福于维多利亚的工人。

中国施展“锐实力”？

许多人把中国的“一带一路”比作美国在第二次世界大战后重建欧洲的“马歇尔计划”。澳大利亚前外长毕晓普曾把“一带一路”说成中国“在该地区谋求更大政治和战略影响的工具”。

图片版权 Getty Images Image caption “一带一路”计划涉及全球大量由中国出资的重大基础设施建设，目的是加快中国商品流通到这些市场上的速度。

澳洲《时代报》记者巴什拉德（Michael Bachelard）说，中国在全球70多国，投资万亿的"一带一路"是建立新经济秩序的努力，它甚至比“马歇尔计划”更雄心勃勃。

巴什拉德说，“一带一路”在金融和地理方面宏大规划旨在确立中国在全球的经济和政治地位，促进中国的“硬实力”，“软实力”和“锐实力”（sharp power）。因此澳大利亚在对待“一带一路”时要保持谨慎，对其中的项目有所选择。

美国国家民主基金会发表文章说，面对中国的“一带一路”倡议，以及科技合作，教育交流，公民社会及其决策者需要了解同中国达成协议的含义及其对他们国家造成的冲击，他们需要采取弥补措施，加强监督机制。

文章引用了澳大利亚的中国问题学者约翰·菲茨杰拉德(John Fitzgerald)的话说，澳大利亚处于中国扩大海外影响的前沿，澳洲面对专制国家的影响，捍卫国家主权，公民社会独立和价值观方面的经验值得其他民主国家借鉴。

“锐实力”一词最早出现在2017年，当时美国国家民主基金会在《外交事务》杂志发文为“锐实力”作了如下定义，即专制国家政府通过既不属于“软实力”，也不属“硬实力”的手段在民主国家中扩大国家影响的做法。