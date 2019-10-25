台湾同性婚姻跨不过的墙：跨国伴侣

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 梁展辉与丁则言现在定居高雄，一起开甜点店已经约两年多。

今年5月24日台湾有百对同性伴侣登记结婚，至9月底已有2155对同志情人共结连理，不过还有一些人因为伴侣来自其他国家或地区，而不能结婚。

台湾目前以专法、也就是特别法，保障同性的婚姻权利，其中限制只能与同婚通过的国家公民结婚，台湾公民的另一半若来自中国大陆以及香港、澳门，也无法结婚。

台湾人丁则言与澳门伴侣梁展辉交往近五年，原以为今年5月可以顺利结婚，没想到他们被《婚姻专法》排除在外，虽然在澳门办过婚礼，法律上仍没有婚姻关系。

“台湾的婚姻平权与我无关”

在一间隐身在高雄传统菜市场的甜点店，有对同志伴侣忙着招呼客人，他们是来自台湾及澳门的同志伴侣丁则言与梁展辉。今年初，两人以为台湾同志婚姻合法后，就能迈向婚姻生活，但这个梦至今未完成。

31岁的澳门人梁展辉与台湾伴侣、28岁的丁则言交往近五年，想登记结婚却被台湾政府拒于门外。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 31岁的澳门人梁展辉与台湾伴侣、28岁的丁则言交往近五年，想登记结婚却被台湾政府拒于门外。

这是因为同志婚姻专法规定，台湾公民的另一半必须来自同婚合法化的地区或国家才能结婚，因此只有同志婚姻合法的美、加、英、法国等26国的跨国同婚具有效力，其他皆尚未合法。

梁展辉说：“《香港澳门关系条例》下，澳门人适用涉外法，因此就像外国人一样，所以我就不能和他结婚。”

人称阿古的梁展辉信手捏来就是台湾法律条文，很难想像这段话出自于一名澳门人，对台湾司法体系非常熟悉。

他笑着对BBC中文说：“当‘同志’很辛苦啊，什么都必须懂！”语气中，带点无奈。

“今年三月时，才惊觉台湾的婚姻平权与我无关！”他透露，得知不能与另一半结婚后，就研读许多法律条文及各国类似案件，也请教了很多律师，希望能争取结婚权利。

梁展辉原本在澳门担任自杀防治心理师，与人在台湾的伴侣丁则言分隔两地，远距离恋爱长达三年，直到两年前得知台湾将走向同婚合法化，而决定放弃工作，申请来台湾居留。

相较于外向的梁展辉，来自台湾的丁则言则相对寡言，但谈及持续两年多的远距离恋爱，他忍不住抱怨：“真的很崩溃，为了要累积假期飞到澳门，必须连续上班十几天。”

丁则言透露，两人在网路上认识后交往，通常一个月会飞两到三次。他说，“有时候他到台湾或我到澳门，我们的薪水、存款几乎都花在机票上。”

他的澳门伴侣梁展辉则向BBC中文表示，两人异地恋交往两年后，发现虽有另一伴，但因为总不在身边，所以生命中很多的失落都要自己面对，感觉越来越糟糕。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 同志婚姻专法规定，台湾公民的另一半必须来自同婚合法化的地区或国家才能结婚，因此只有同志婚姻合法的美、加、英、法国等26国的跨国同婚具有效力，其他皆尚未合法。

当时他会问自己：“这段关系是否有存在的必要？”

2017年5月24日，台湾大法官宣告民法没有保障同性婚姻违宪，要求立法机关必须在2年内修正。如果超过2年没有修正，同性恋者就可直接依民法婚姻规定进行结婚登记。

因此，同一年决定搬到台湾，他们以为等待两年就能登记结婚，两年后却发现还有一道槛得跨过。

乐观等待结婚到来

虽然知道不能登记结婚，这对台、澳同志伴侣仍在今年10月1日试图在台北户政事务所登记结婚，借此提起诉愿，希望采取法律行动捍卫结婚权。

这场跨国伴侣登记结婚的行动吸引大批台湾媒体关注报道。台湾伴侣权益推动联盟的常务监事陈明彦表示，结婚是人民的自由、基本人权，不论要不要结婚或是跟谁结婚都应受保障。

该团体秘书长简至洁也向媒体表示，将启动司法程序提诉愿，协助跨国同性伴侣争取结婚权。她并说：“台湾不能因为不同国籍的人而不给予结婚自由。”

澳门行政法务司司长陈海帆则曾向媒体表示，目前澳门仍是一个较为传统的社会，特区政府暂时未有承认同性恋婚姻的立法考虑。

梁展辉与丁则言现在定居高雄，一起开甜点店已经约两年多。留学台湾的梁展辉向BBC中文强调，他是打从心里热爱台湾，喜欢台湾的民主自由和浓厚的人情味。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 31岁的澳门人梁展辉与台湾伴侣、28岁的丁则言交往近五年，想登记结婚会被台湾政府拒于门外。

目前他以台湾毕业生身份成功申请居留，每两年必须重新续签。

今年7月，两人的甜点店入驻传统市场设立实体店面，隐身在高雄传统菜市场里。比起台北，在外界认为相对保守的南部，他们仍不避讳谈论两人关系及同志议题，意外发现周遭的居民、摊贩都非常友善，从7月进驻市场至今，没有遇过任何歧视。

梁展辉笑着说，他们常会被一些婆婆妈妈问到，“聘金是谁要付？回娘家是谁家？”两人对于同志议题能因着两人开店而在地方发酵，非常开心。

不过，虽然两人很满意现在的生活但始终仍希望能得到婚姻保障，否则两人在法律上仍是陌生人，对于未来，他们很乐观，认为在同志团体的帮助一下，可以一步步朝结婚的方向前进。

梁展辉说，据他了解，台湾至少有200对跨国同志伴侣渴望结婚，若有天，台湾的同志婚姻保障能纳入跨国伴侣，那台湾的婚姻平权就确确实实的与他有关了。