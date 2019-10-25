农民一喝成网红 中国酗酒现象到底多严重

图片版权 LIU SHICHAO Image caption 农民网红刘世超

他叫刘世超(音译），今年33岁，来自中国的河北省。他自称自己是个“农民”，也不会讲英语（但可借助网上翻译软件），但却成了一名网红，他的粉丝不仅在中国，而且还分布在全世界各地。

原因是，他能喝酒，而且能在短时间内把各种酒精和饮料混合在一起喝下去，并一喝成名。

比如， 在他的一个视频中，他把一品脱啤酒、一听可乐、一大杯烈性白酒和一个生鸡蛋搅拌在一起，并在8秒钟内一饮而尽。

刘世超经常会在社交媒体上上载这样的豪饮视频，以满足他国内外粉丝的需求。

他的这些视频在推特上经常会有近百万的点击率。刘世超是怎么开始在网上豪饮走红的呢？

豪饮开始

图片版权 LIU SHICHAO Image caption 他能在短时间内喝下大量酒精等混合饮料。

刘世超告诉BBC记者阿莫斯（Owen Amos)说，有一天，他在网上看到一个人们狂饮啤酒的视频，“心想，这有什么了不起，我也可以。”

于是， 3年前， 他录制了自己的第一个视频。在视频中，他用50秒就喝了7瓶啤酒。

受中国网红文化的影响，刘世超也开始在网络上传自己豪饮的视频。他先是把视频上传到一个叫快手的视频分享网站。

由于快手上的视频都比较短（一分钟之内），因此，刘世超练就了快喝的本领。

刘世超在国内的粉丝一度达到近50万人，每月可以赚到一万元人民币。但后来，快手以影响健康为由关闭了他的快手直播账户。

但在8月份，有人把他在快手的视频分享到了国外的社交媒体推特上，这下就让本来只有中国国内人知道的刘世超在国外火了起来。

当有人告诉他，他在推特上很火时，他一头雾水，问人家：“什么是推特？”因为他从未听说过这个网站。

妻子不满

包括推特在内的许多西方社交媒体都在中国遭禁。但是， 自从有人在推特上分享了刘世超的视频后，在短短的六个星期内，他就拥有了6万粉丝。

刘世超表示，外国粉丝特别有热情和“好玩”。 其中， 一名土耳其男子还向刘要他家的地址，因为他想给刘世超往家邮寄土耳其啤酒。

刘世超仍可以通过视频赚钱，但那不是他的主要收入来源。 他还在网上卖肉，过去，还开过餐馆。

刘世超的粉丝主要是男性。但他妻子对他这样做非常不满，而且很担心他的健康。两人为此也经常争吵。

中国酗酒问题

图片版权 Thinkstock Image caption 大量饮酒还可以导致精神健康问题以及肝脏受损、血压升高、心律不齐以及癌症等。

刘世超坚持称，自己不是酗酒者。同时，他还表示，自己豪饮后身体也没有任何不适。

但他承认，自己确实能喝。但英国医生卡亚特（Dr. Sara Kayat)表示， 即使刘世超身体好，没有不良反应。他这样做还是会有昏迷、呕吐甚至窒息等风险。

除此之外，还会有一些长期影响。不仅如此，卡亚特医生说，大量饮酒还可以导致精神健康问题以及肝脏受损、血压升高、心律不齐以及癌症等。

根据世界卫生组织的数据，2004年，中国人在一个月内过渡饮酒的比例为4%，但到了2016年， 这一比例上升到了23%。这一现象在中国男性之间尤其严重。 2003年，大约7.5%的中国男性有酗酒问题，到了2016年则上涨到36%。

随着中国人越来越富裕，人们对酒精饮料的胃口似乎也越来越大。

澳大利亚墨尔本乐卓博大学（La Trobe University)的杰森·姜博士（Dr. Jason Jiang)是中国酗酒问题方面的专家。 他认为，像刘世超这样的豪饮现象非常危险。但问题是，还有许多年轻人喜欢看刘世超的视频，这就更成问题。

杰森·姜博士表示，他也看过一些年轻人在网上贴的类似视频， 这些年轻人热衷于显示自己豪饮的能力，并为此而自豪。但关键是，虽然短期之内可能看不出它对健康有什么影响，但酗酒也会增加其他相关的危害：包括暴力、交通事故、跌倒等。

对刘世超来说，他现在网红的地位使他心里很受用。他本月在社交媒体上写道：“非常感谢你们给我的支持和厚爱”。

他还表示， 自己是一名来自乡下的普通人，非常高兴结识这么多的粉丝。他还说，自己今后将尽最大努力上传一些好视频分享给网友。“我爱你们，”他说。

紧接着，他一按播放按钮，就开始把啤酒、冰果酒、白酒、一听红牛饮料和一个生鸡蛋搅拌在一起，在8秒钟内一饮而尽。