英国集装箱惨案、陈同佳案、英国脱欧等本周更多故事

图片版权 Reuters Image caption 如今泰国贵妃诗妮娜只是被剥夺头衔，她还会面临什么惩罚仍然是未知数。

2019年10月第四周，英国警方发现一辆卡车内藏有39具尸体，并称死者据信均为中国公民，这一案件在华语世界内外均带来极大冲击，但中国官方周五（10月25日）回应表示，有关遇难者的国籍身份“尚待确认”；引发香港“反送中”风波的陈同佳刑满出狱，但又触发台湾与香港之间一场新的司法角力。

同时国际新闻方面，智利、西班牙等全球多地相继爆发大规模示威，不免让人与香港形势联系比较；英国脱欧形势不断变化，关键日期也一变再变；而泰国贵妃被废的新闻也引起我们读者的极大兴趣。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 英国集装箱惨案：数名越南人家属担心亲人遇难

图片版权 Family of Pham Tra My Image caption 26岁的范茶梅（音译 Pham Tra My）的亲属在周二（10月22日）晚上收到了她发来的短信，说她正感到窒息。

本周英格兰东南部一个工业园区内一辆货柜车箱内发现39具尸体，货柜车司机涉嫌谋杀已被拘捕。虽然英国警方称相信本周集装箱惨案39名遇难者据信均为中国公民，但中国官方周五（10月25日）回应表示，有关遇难者的国籍身份”尚待确认“。英国广播公司BBC联系到3名越南人的家属，他们担心他们的亲属可能在英国发现有39具移民尸体的集装箱拖车上。

中国驻英国大使馆发布声明称：我们以沉重的心情看到英国媒体关于埃塞克斯郡发现39人死亡的报道，正与英国警方联系，核实确认相关情况。中国大使刘晓明还说，中方尚不可确认39人都是中国公民。

这起命案是否牵涉走私人口等犯罪仍待调查。事发地点在埃塞克斯郡的沃特格雷德工业园（Watreglade Industrial Park）。据信涉事货柜车在保加利亚注册，10月19日从较偏僻的一个威尔士口岸进入英国，司机25岁，来自北爱尔兰。

2. 陈同佳案：台湾要求派员押解嫌犯 香港政府严辞拒绝

Image caption 陈同佳因洗黑钱罪被判入狱。他将在10月23日刑满出狱，日前表明愿意到台湾自首，却遭台湾方面拒绝入境。

香港居民陈同佳涉嫌在台湾杀害女友潘晓颖的案件，被视为香港“反送中”示威抗议的导火索。嫌犯陈同佳10月23日刑满出狱，此前向香港政府表达了前往台湾自首的意愿，港府也称会协助陈同佳到台投案。

这起案件数日内在台港两地发酵，从司法层面升级至政治角力。因为两岸三地高度的政治敏感紧张关系，以及在香港示威仍未止息的当下，即使陈同佳抵台自首，预计短期间台港在司法合作上阻碍仍在。

3. 英国脱欧：约翰逊称争取12月12日举行大选

英国脱欧大戏仍在紧锣密鼓地上演。英国首相约翰逊表示，他将给予议员们更多时间辩论脱欧问题，但条件是他们必须同意在12月12日举行大选。

短短一周内英国脱欧形势数度转折，我们为你整理了中间重要事件，让你紧跟最新发展。

4. 从香港到智利 全球抗议“遍地开花”的原因

图片版权 AFP/Getty/Reuters Image caption 从智利、香港到黎巴嫩，都有上街的示威者。

最近多个星期，从黎巴嫩到西班牙再到智利，都爆发过大规模的示威。它们无论从原因、行动方式以及目的等方面都各有不同，但是当中却有一些主题是共通的。

几个国家，虽然各自在地理上相距万里，但是示威爆发的原因却有相似之处；有一些人更会从其他国家的示威当中得到启发，并从中找到如何组织和实现目标的方法。

我们总结出一些各地人们走上街头的原因，看看全世界街头抗议都在反抗什么。

5. 台湾同性婚姻跨不过的墙：跨国伴侣

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 31岁的澳门人梁展辉与台湾伴侣、28岁的丁则言交往近五年，想登记结婚却被台湾政府拒于门外。

台湾在10月26日举行一年一度的同志游行。这是今年台湾通过同性婚姻专法后首次举办大规模同志游行，同时也是亚洲最大的同志游行。

今年专法通过后至9月底，台湾已有2155对同志情人共结连理，不过还有一些人因为伴侣来自其他国家或地区不能结婚，我们的记者前往台湾记录了一对这样爱侣的故事。

6. 泰国贵妃诗妮娜被废：我们所知有关她的一切

图片版权 EPA Image caption 诗妮娜·披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）是一名受过专业训练的飞行员，她在今年7月被册封为泰国贵妃。

泰国国王玛哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣布剥夺贵妃诗妮娜·披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）王室封号一事，引发全球关注。

诗妮娜在7月才被授予王室配偶头衔，但王室公告指其“对国王行为不当和不忠”。

在一些泰国观察家看来，这件事并不只是普通“宫斗”，更显示出泰国政治制度的走向。