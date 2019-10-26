图辑：台北举行“2019台湾同志游行”
- 2019年 10月 26日
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10月26日，台北举行“2019台湾同志游行”（Taiwan LGBT Pride），这是台湾同性婚姻通过后的首次同志游行，吸引全台各地及各国的同志团体、社会运动者参与。
台北同志游行通常在每年十月底最后一个周六举行，游行首次举办于2003年，是华人社会领导首次的同志游行，今年是第17年，主题为“同志好厝边”——也就是闽南话的“好邻居”。
同志游行组织方说，今年的游行人数与周边参与观光人数预期将突破20万人。
请看BBC中文记者从台北现场发回的报道和图片：