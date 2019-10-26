图辑：台北举行“2019台湾同志游行”

图片版权 BBC NEWS CHINESE

10月26日，台北举行“2019台湾同志游行”（Taiwan LGBT Pride），这是台湾同性婚姻通过后的首次同志游行，吸引全台各地及各国的同志团体、社会运动者参与。

台北同志游行通常在每年十月底最后一个周六举行，游行首次举办于2003年，是华人社会领导首次的同志游行，今年是第17年，主题为“同志好厝边”——也就是闽南话的“好邻居”。

同志游行组织方说，今年的游行人数与周边参与观光人数预期将突破20万人。

请看BBC中文记者从台北现场发回的报道和图片：

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE

图片版权 BBC NEWS CHINESE