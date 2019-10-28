美前议长分析中俄结盟：假如明天北京攻台

图片版权 EPA Image caption 美国前众议院议长纽特·金里奇说，中国急速现代化，经济，军事和世界影响迅速扩大，毛泽东时期的落后状态成为一个真正的世界强国，因此对美国构成多方面的威胁

美国前众议院议长纽特·金里奇（Newt Gingrich）最近出版新书《特朗普VS中国： 正视美国最大的威胁》。书中说，中国急速现代化，经济、军事和世界影响迅速扩大，从毛泽东时期的落后状态成为一个真正的世界强国，对美国构成多方面的威胁。

金里奇周日（10月27日）又在福克斯新闻网上发表评论说，如果中国同俄罗斯结盟，他们会对美国以及全球安全构成严重威胁。他举例说明美国面临的困境：假如中国决定明天入侵台湾，美国怎么办？

中国和俄罗斯目前都受到来自美国的经济压力。俄罗斯在2014年兼并克里米亚以及在2016年被指干预美国选举后受到美国的严厉制裁。美国观察家说，中俄两国关系进一步密切。早在今年1月，当时的美国国家情报总监丹·柯茨（Dan Coats）说，中国和俄罗斯亲密程度达到了1950年代中期以来的最高水平。

Image caption 美国前众议院议长纽特·金里奇新书最近出版新书《特朗普VS中国: 正视美国最大的威胁》。

中俄军事联手？

今年6月，习近平在莫斯科访问期间正式把中俄两国关系描述为“新时期全面战略协作伙伴关系”。习近平对普京说，俄罗斯是我访问过最多的国家，“普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友。”

金里奇在最近发表的评论中说，中国不仅在军事发展和武器方面取得显著进展，而且在很大程度上控制了南海。因此任何军事介入保卫台湾的行动都会被看作是对中国的攻击。

在这种情况下美中两个超级大国就可能发生激烈冲突。金里奇当然认为美国会在这场冲突中胜出，但要付出很大代价。但是他又设想，如果中国在俄罗斯空军力量的帮助下进攻台湾，结果又如何呢？

图片版权 MOD Image caption 俄罗斯派出Tu-95MS战略轰炸机同中国的轰-6K战略轰炸机7月在日本海进行了联合巡航

金里奇认为，如果那种情况发生，对美国来说冲突就会更加困难而且人员牺牲和财力消耗会更大，美国获胜的机会也小得多。因此美国现在不仅要关注在某个地区同中国可能发生冲突的问题，而且要决定是否希望冒险同中俄联盟对抗。

自2013年后，中国领导人习近平同普京会见了多达24次，同期习近平同美国总统会见的次数为16次。金里奇说，如果中俄战略结盟成真，美国就要彻底改变其国家安全计划和战略。

中俄合久必分？

中俄结盟或许是出于双方的短期需要，但其联合的基础是双方同美国和西方的利益冲突和对立。《外交家》杂志上周发表分析说，最近俄罗斯决定帮助中国建立早期导弹预警系统，是两国战略联合得到进一步促进的证明。

图片版权 AFP Image caption 习近平对普京说，俄罗斯是我访问过最多的国家，“普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友。”

10月初俄罗斯总统普京透露，莫斯科正帮助中国建造导弹袭击预警系统。普京在“瓦尔代”国际辩论俱乐部会议上说，目前世界上只有俄罗斯和美国有此类系统，“这是一件非常重大的事，将大大增强中国的防御能力。”

据俄罗斯媒体报道，在开发解放军早期预警系统网络的软件方面，中国和俄罗斯签署了价值约6千万美元的合同。中国目前已经拥有俄罗斯先进的S-400防空导弹系统。

俄罗斯目前正在研发更先进的S-500防空导弹系统，莫斯科认为北京也将购买这种更新的防空系统，那将有助于解放军建立一体化的早期预警和导弹防御系统。

不过《新闻周刊》北京分社社长刘美远最近撰文说，虽然有人担心中俄结盟威胁美国，但或许中俄结盟的威胁被夸大。历史上的大国结盟不会持久，如三国演义中所说的“合久必分”。另外她认为，现在中俄接近的主要原因是中俄两国同特拉普政府之间的紧张、不确定和潜在的的敌对。