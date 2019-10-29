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香港民主派团体“香港众志”秘书长黄之锋原本计划参与11月24日举行的区议会选举，但周二（29日）获选举主任通知其提名无效。

黄之锋强烈谴责政府进行政治筛选和审查，剥夺其参选权利，批评选举主任“沦为思想警察”。

香港政府发言人表示，鼓吹或推动“民主自决”的人士不可能履行区议员的职责，强调有关决定并非部分社会人士所指的“政治审查、限制言论自由或剥夺参选权”。

“民主自决”是否等同“港独”

黄之锋原本计划角逐香港岛南区区议会海怡西选区的区议员，但他在10月29日获选举主任蔡亮致函通知，选举提名无效。

黄之锋此前曾多次被当局要求，对是否认同“民主自决”的主张以及过往发表的言论作出解释。

黄之锋声称自己并不代表“香港众志”参选，他个人提倡和支持香港人可以“自决前途”的意思，是指“50年不变”期限届后的前途问题，香港人可以共同参与决定。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年5月19日，手举自决标语的黄之锋被交通警察带走。这发生在中国高官张德江访问香港之际。

黄之锋说，众志及其本人不提倡或支持港独作为自决选项，他个人“不主张香港独立”，就算有所谓“自决前途”的结果，那结果也不代表会对中国或香港政府具有法律约束力，只是用于表达香港人的意愿。

他强调，任何香港未来前途的决定，都应在“一国两制”的宪政框架内进行，自己也承认香港是中国一部分。

但他的解释不获选举主任蔡亮接纳。

蔡亮在发给黄之锋的通知书表示，“香港众志”的立场是以“港独”作为香港人自决前途的选项，黄之锋在香港众志担任要职，立场亦应一样。

虽然黄之锋曾经表示，众志及其本人不提倡或支持港独作为香港人自决前途的选项，但蔡亮认为这句说话“并非真心”，而是“迫不得已”的情况下要作出妥协，黄之锋尝试“误导”外界认为他和众志已摒弃自决前途的主张。

图片版权 Getty Images Image caption 今年9月，黄之锋（左）和香港歌手何韵诗（中）等在华盛顿参加美国国会听证会。

香港政府发言人在29日回应说，“民主自决”或支持香港独立作为自决前途的选项来处理香港体制等，均不符合香港在《基本法》下的宪制及法律地位，亦与国家对香港既定的基本方针政策相抵触。

政府声明说，“特区政府认同及支持选举主任的决定。鼓吹或推动民主自决与法例要求之声明内拥护《基本法》和保证效忠香港特别行政区的内容相违背，该候选人不可能符合相关选举法律的规定。”

黄之锋质疑，选举主任是主观推测其政治取态，曲解他的回应，质疑这个决定是收到北京命令的政治审查。

他认为政府“杀一不能儆百”，他被取消参选资格，只会激发更多香港人投入抗争，亦证明了为何目前街头抗争仍然持续。

分析：修例风波后，香港自决派被剥夺参政权

BBC中文记者 林祖伟 发自香港

按程序，一个人能否参选是由选举主任决定，但能否入闸的标准自2016年起不断改变。

2016年1月，主张“港独”的本土民主前线发言人梁天琦，顺利入闸参加立法会补选，但同年9月，港府要求参选人签署确认书，梁天琦表明自己放弃“港独”立场，但被选举主任认为他未有放弃原有主张而失去参选资格。

当年，“香港众志”创党主席罗冠聪同样能够入闸参选，但他后来与多名议员，因为宣誓事件而被褫夺议席。当时“香港众志”同样是被视为“自决派”，希望推动2047年前，香港人能以民主方式决定香港前途。

到去年，“香港众志”常委周庭报名参加立法会港岛区补选，但遭选举主任认定她不拥护《基本法》及效忠香港，裁定其提名无效，周庭之后向法院提出选举呈请，高等法院法官在9月2日表示，任何人提倡自决或港独，都不能有意真诚拥护《基本法》，但认为选举主任需要让有意参选人解释，去决定其参选资格。

如今，“香港众志”派出黄之锋参与区议会选举也不成功。

分析认为，这反映“自决派”也不会获港府批准参与选举，可能导致更多曾经表达支持“自决”理念的人都不能够在往后参选。这可能是香港修例风波爆发后，香港选举政治发生的最新变化。

黄之锋曾经向美国国会美中经济与安全审查委员会委员，提供选举主任名单。这些决定参选资格的选举主任，可能成为被制裁的对象。

黄之锋的选区早前出现一些人事变动，引发外界关注。他原拟参选的选区选举主任原本是周佩芬，但周佩芬突然“因病休假”，改由油尖旺民政事务专员蔡亮兼任该区选举主任，有民主派人士怀疑周佩芬是“被休假”，或是不想成为取消黄之锋参选权的选举主任。

图片版权 AFP Image caption 黄之锋曾赴美争取美国国会通过《香港人权与民主法案》。

香港区议会选举是什么？

香港区议会是香港地区层次的议会，处理地区日常生活的事务，向政府提供意见。新一届区议会选举将于11月24日举行，选出452个民选议席，连同27个不用选举的议席，区议会议席共有479席。当选的区议员任期为四年，由2020年1月1日至2023年12月31日。

香港过往很多政客也是区议员出身，透过地区及社区工作汲取从政经验和建立市民支持度，一名区议员的月入约3万多港元。

今届香港区议会选举因为“反送中”示威浪潮而备受关注。

根据香港选举事务处资料，这次区议员选举合资格选民有413万人，本年度多了近40万人登记做选民。

香港媒体和学者分析认为，登记选民增多与反修例运动有关，而民主派明显在今次选举中选情较为有利。