“台北法案”获美参议会通过 台湾外交是否纳入美国保护

图片版权 SAM YEH/Getty Image caption 规模空前的美国在台新址于2018年6月启用。

美国参议院院会在美东时间10月29日通过“台北法案”（TAIPEI Act），法案内容为因应中国近年持续对台湾压缩外交空间，此法案要求美国行政部门以积极行动支持台湾与世界各国建立“正式及非正式的外交伙伴关系。”该法案又提及，针对损害台湾外交关系的国家，在“符合美方利益下”，美国可考虑降低对其经济或外交的来往为响应。

台湾前外交官刘仕杰告诉BBC中文称，此举可能意味着“台湾的外交关系首度被纳入美国国内法保障”。

外界分析，此案再次折射出近年来在中美贸易战背景下中美台三方角力的持续，在台湾总统大选前夕可能对蔡英文与韩国瑜两位候选人的外交路线产生重大影响。

该法案在美国参议院通过后，中国官方严厉批评台美双方。中国国台办30号称“台湾发展所谓的外交关系不过是痴人说梦”。国台办又称“美国打台湾牌，民进党政府投怀送抱、甘当棋子，最终损害的是台海地区的和平，损害的是两岸同胞，特别是台湾同胞的利益。”

针对国台办批评蔡英文政府“挟洋自重”，蔡英文10月30日受访说“这是一个蛮狭隘的观点，台湾本来就是要走向世界，跟世界上所有的人作朋友。所以，中国这种其实非常狭隘，以中国为中心的想法，不太好。”

“台北法案”强调外交

“台北法案”全名为《台湾友邦国际保护暨强化倡议法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative）。由长期友台的美国共和党联邦参议员加德纳(Cory Gardner)和其他三位参议员联合提出。法案提及立法目的在于“应对中国日益增加对台湾的施压，包含限制台湾国际空间以及全球外交认可。”

此外，该法案并要求美国应以“适当方式”支持台湾在所有“不以国家为会员”资格，且“美国已参与”两个条件下的国际组织中成为会员。并建议美国总统或总统代表在包括领袖峰会及等在“任何美国与中国的相关双边互动场合中，表达支持台湾成为国际组织会员或观察员”。

美中台三方外交角力

相关分析指出，蔡英文上任后，6个邦交国与台湾断交并与中国建交的“断交潮”，让台湾备感压力。因此，在中美贸易战的大背景下，美国连续通过众多友台法案，除了试图出手反制中国对台湾持续外交压迫，也是在回应中国在印太地区的外交扩张。

《华盛顿邮报》在本月26号，法案表决前夕发表评论称，北京能在短期内拿下台湾邦交国，也是美国的“挫败”，这显示美国在南太平洋的影响力减弱，中国在该地区的主宰地位增强。

台北法案特别提到美国应该协助台湾与日本，澳洲以及印太地区国家的外交关系。

台湾前外交官，现任“黑潮政策与经济发展顾问公司”国际公共事务总监刘仕杰告诉BBC中文称，在美国副总统彭斯之前对中国发表谈话后，如果此法之后顺利签署的话，将结构性翻转美国的对中政策以三个外交公报加上台湾关系法的基调。因为“台湾的外交关系首度被纳入美国国内法保障”。

图片版权 BBC CHINESE Image caption “美国在台协会”新馆于去年落成，蔡英文（中）于揭幕后与嘉宾鼓掌。

刘仕杰认为，“台北法案比台湾旅行法更重要，后者讲的是双边高层互访不设限，但前者是针对台湾的邦交国及国际参与。如果法案通过，台湾的外交关系将被正式纳入川普政府的印太安全战略内，美国不会让‘台湾零邦交国’这个状况发生。”

根据台湾《中央社》报导，台湾驻美代表就此表示，“对美国国会长久以来支持深化台美关系、拓展国际空间”表达感谢。 美东时间30号，台北法案将送至美国众议院外交委员会，若通过之后才会在众议院表决。外界分析，由于此案是跨党派众议员合作提出，通过的可能性很大。

台湾大选走向

牛津大学国际关系博士汪浩对BBC中文说，台北法案是这一两年美国通过的各种友台法案之连续。汪浩表示，此案不光是提升台美关系，而是美国希望透过政府的层面，帮助台湾提升国际地位以及参与国际组织的能力。

国民党总统候选人韩国瑜，在上周就《台北法案》表达认同。但国民党党部发表声明表示，“最重要的课题仍是执政当局需提出我巩固友邦、拓展外交空间的具体政策与方案，否则仅倚靠美方的协助绝非根本之道。” 台湾前总统马英九之前也发言表示亲美无法解决台湾的问题。他批评蔡英文以“反中”成为攻击政敌工具，并认为两岸关系恶化的根源，在于蔡英文政府不接受九二共识。

Image caption 所罗门群岛和台湾断交后，目前台湾的邦交国剩下16个国家。

汪浩表示，韩国瑜的外交策略基本上代表国民党20年来自连战开启的亲中外交路线，与蒋介石父子亲美的路线背离。汪浩说，韩国瑜在正式成为总统参选人后婉拒拜访美国的邀请，一来显示韩国瑜对国际关系的不娴熟，二来是显示国民党过往的亲美传统路线，在国民党内面临挑战。