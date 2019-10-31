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中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议周四（10月31日）在北京闭幕。在新华社发布的官方公报中，中共最高领导层提及要在特别行政区建立“维护国家安全的法律制度”。

官方公报没有提及事前曾引发外界广泛猜测的诸如习近平是否会选定接班人，以及党内是否会出现诸如常委七变九等的高层重大人事调动传闻。

四中全会公报透露信号

新华社周四发布的四中全会公报指出：“坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，是全党的一项重大战略任务”。

公报还同时指出，中国必须在“一国两制”下，依照宪法和基本法对香港和澳门特别行政区实行管治，维护香港、澳门长期繁荣稳定。

（四中公报）好像什么都说了，但又好像什么都没说 中国历史学者, 章立凡

其中，公报提到要“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，但未提及具体做法。

过去五个月，香港因政府提出修订能将在港逃犯引渡至台湾和中国大陆的条例，引发长时间、大规模的反政府示威，至今仍未停息。

有专家向BBC中文表示，四中公报整体上显示中共未来一段时间内会致力“加强专政”。

对于台湾，全会则提出要坚定“和平统一”的进程，并致力反对“台独”。

“要坚定推进祖国和平统一进程，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，团结广大台湾同胞共同反对‘台独’、促进统一。”

治理能力“现代化”

新华社周一（28日）公布，中国领导人习近平代表政治局向全会做工作报告，会议讨论的重点包括“坚持和完善中国特色社会主义制度”以及“推进国家治理体系和治理能力现代化”。

中共中央政治局在8月底确定10月召开四中全会。这次十九届四中全会和三中全会之间相隔一年零八个月，十分罕见。

中央政法委公众号“长安剑”根据习近平以往讲话解读，“国家治理体系”是在共产党领导下管理国家的制度体系，包括经济、政治等各领域体制机制和法律法规安排；国家治理能力则是运用国家制度管理社会各方面事务的能力。

香港时评人刘锐绍则指出，治理能力现代化其实是用经济、政治、监控等手段保证中共执政。

刘锐绍认为，由于中美贸易战和长年发展的积弊，中国经济目前面临巨大困难，所以经济上会开放改革，但在政治上会进一步收紧，利用人脸识别和信用管理体系监控民众。

中国历史学者章立凡则认为，有关“治理能力现代化”的具体表现，才是接下来一段时间关注的重点。

“好像什么都说了，但又好像什么都没说，”章立凡在电话中这样评价四中全会的第一份公报，他认为真正的“干货”要等到有关国家治理能力现代化的具体文件出台。

他还表示，公报整体上显示中共是要“加强专政”：“通篇讲的也是加强党的领导——东西南北中，党政军民学，党是领导一切的。”

“我觉得这场会议，我觉得经济上的举措基本上没有谈——基本上是在谈党建和以党治国……凡是出现这样的情况，一般都是有很多事情摆不平，”章立凡说。

港澳特区管治

至于具体有什么事情摆不平，章立凡则说，他不记得以前的全会公报里会有关于“港澳管治”的说法。

公报中特别提到，要“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”。

对此，章立凡表示，这一提法“恐怕是这次才有的”：“本来一直在讲，‘一国两制’嘛，就是香港要实行资本主义制度——资本主义制度应该也包括资本主义的法治，不是中共的法治。”

“现在中共的这套所谓的法治可能……要延伸到港澳去了。”

近年香港备受关注的基本法第二十三条立法，章立凡认为接下来中共有可能会想落实，但是现在会比较“碍手”。

“‘一国两制’本来是做给台湾看的……但是现在中共把‘一国两制’的橱窗打了个稀巴烂，那还怎么搞‘和平统一’？”章立凡说。

“我觉得这个是非常矛盾的。”

人事变动传言

四中全会是神秘的闭门会议，会议内容引发外界诸多揣测，路透社引述消息人士称，即使会议结束后新华社发布的公报不提及，但会议将讨论贸易战、中国经济放缓以及香港问题。

会议召开前，外界十分关注这次会议是否会出现人事变动，是否会出现习近平的“接班人”。

2017年10月召开的中共十九大，新一届中央权力核心全部都是“50后”，并没有包括较为年轻的潜在接班人，曾一度被认为有望成为常委的胡春华和陈敏尔都不在此列。胡春华现任国务院副总理，陈敏尔是重庆市委书记。

去年中国修改宪法，去除了国家主席任期限制，外界将其视作习近平寻求连任的重要讯号。

路透社引述外交官和领导层消息人士称，虽然习近平目前没有明显接班人，但3名与习近平较亲近的官员较有机会：上海市委书记李强、重庆市委书记陈敏尔以及广东省委书记李希。

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习近平2002年至2007年担任浙江省委书记时，李强与陈敏尔曾与其共事，李强当时是省委秘书长，陈敏尔则是省委宣传部长。期间，《浙江日报》头版推出特色栏目《之江新语》，习近平以笔名“哲欣”评论官员执政为人的大小事，而陈敏尔一直被视为该栏目的幕后操刀人。

刘锐绍指出，即使陈敏尔和胡春华此次入常，也不代表他们就是未来的接班人。

“顶多就是李克强的接班人，是未来总理人选。习近平去年年初才取消国家主席任期的限制，他做那么多功夫，然后四中全会就亮出接班人？”刘锐绍说，“尽管有入常的人事安排，都不说明习近平在二十大后会淡出以及交权。”

习近平过去讲话引关注

四中全会前，中共党刊《求是》发表2018年1月习近平在中央党校对新进中央委员会委员和省部级领导干部的一篇讲话，其中提及“祸起萧墙”引发公众关注与讨论。

习近平称，共产党自身要过硬，“怎样才算过硬，就是要敢于进行自我革命，敢于刀刃向内，敢于刮骨疗伤，敢于壮士断腕，防止祸起萧墙”。

不少人将其解读为习近平的领导地位受到威胁。但刘锐绍认为，目前无人挑战习近平的地位，但他为了继续巩固权力，需要“制造凝聚力量的机会”。