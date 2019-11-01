英国政府发表《香港半年报告》：停止示威暴力 寻求政治解决

图片版权 EPA Image caption 香港近月的示威浪潮中，偶然可看见示威者挥舞英国国旗，要求英国向中国和香港政府施压。

英国政府发表最新一份《香港半年报告书》，重申香港近月示威浪潮中“少数核心示威者”的暴力行为不能接受，但同时强调香港目前的局势需要以政治手法解决，各方必须进行“有意义”的对话。

英国政府每半年会就香港的情况发表报告书，讲述英方对《中英联合声明》执行状况的观点。周四（10月31日）发表的报告是香港《逃犯条例》修订引发的示威浪潮后首份《半年报告书》，讲述今年1月起至6月香港的情况。

英国外相拉布（Dominic Raab，又译蓝韬文）在报告前言形容，香港目前的情况“无可置疑”是近年最严峻。他又说英国政府对香港的情况表达“严重关切”，重申香港的高度自治和法治是它未来繁荣和成功的保证，各方必须对它予以保护。

政治方式解决问题

拉布同时在序言透露，他早前会见中国外长王毅和香港特首林郑月娥时分别指出，香港目前必须找寻方法令局势降温，同时以政治方式解决问题。

拉布同时说，示威者必须停止使用暴力，警方处理示威浪潮的手法也必须合乎比例。

他又指出，各方必须以保护香港《基本法》和《中英联合声明》内规定的权利和自由为目标进行对话，这会显示中方尊重“一国两制”的原则。

拉布留意到示威浪潮已经造成超过1000人受伤，包括数百名警察，其中一名示威者更被实弹所伤。他指出英国政府已多次就警察怀疑对示威者滥用暴力表达关注，同时指出《中英联合声明》保证香港人有权举行和平、合法的示威活动。

图片版权 Reuters Image caption 报告指香港示威者必须停止暴力。

过去有关《香港半年报告书》的相关报道

除了欢迎林郑月娥早前举行的社区对话会外，报告没有对香港官员就《逃犯条例》修订相关事件作出评价，也没有透露英方会否就事件制裁任何香港官员。

这份长达19页的报告之后花了三页多讲述至6月30日《逃犯条例》修订引起的示威情况和相关事件，其余部份讲述今年首六月香港发生的其他事件，包括高铁西九龙站“一地两检”的安排、香港民族党因为被指主张“港独”而被禁等。

香港特区政府发表声明回应称，外国政府不应以任何形式干预香港特行政区的内部事务。声明重申，自香港主权移交以来，一直严格按照《基本法》实行”港人治港“、高度自治，充分体现”一国两制“得到全面和成功落实。

声明还说，过去数月在香港发生连串示威及公众活动，部份活动最后演变成暴力违法事件，警方一直保持克制，严格根据法律执法。特区政府已开展了多元化的对话平台。

图片版权 EPA Image caption 报告同时强调香港政府必须尊重市民举行和平合法游行的权力。

“《中英联合声明》仍然有效”

中国和英国政府在1984年签订《中英联合声明》，是香港主权移交的重要文件，《声明》同时列出中国对管治香港的基本方针，包括不在香港实行社会主义制度等。

针对英国再次发表的《香港问题半年报告》，中国外交部驻港公署发言人表示，“香港事务纯属中国内政，对英方一再以所谓报告为幌子干预香港事务表示强烈不满和坚决反对”。

该发言人说，中方“已多次正告英方，从1997年7月1日起，《中英联合声明》中规定的与英国有关的权利和义务都已经履行完毕。英方对回归后的香港一无主权、二无治权、三无监督权，根本不存在任何所谓‘责任’”，并呼吁英国“尊重中国主权“，”停止干预香港事务和中国内政”。

中国外交部发言人陆慷早在2017年一场记者会上回应有关《中英联合声明》的提问时更指出，《中英联合声明》是一份“历史文件，不再具有任何现实意义”。

英国政府当时随即回应指出，《中英联合声明》与30多年前签署时同样有效。

这份最新的《香港半年报告书》也重申这一点，指出《声明》是一份登记在联合国的条约，具法律效力。“任何认为它不再有效的说法都是不能接受的。”