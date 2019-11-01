图片版权 Getty Images Image caption 代表“连登”的卡通“连登猪”经常出现在香港各区的“连侬墙”。

香港高等法院因应律政司申请，颁发临时禁制令，禁止任何人在网上平台发布言论鼓励或煽动暴力，意图造成人身伤害或损毁财物，有效期至11月15日。禁制令点名示威者经常用来商讨抗议策略的网上讨论区“连登”及加密通讯软件Telegram。

香港民主派政党及互联网业界人士担心，禁制令会造成寒蝉效应，打击香港言论自由，担心事件是“禁网”的开始；但建制派政党认为禁制令有“阻吓性作用”。

“连登”在社交网站发表声明，称目前未收到香港高等法院的禁制令，在接到更多资讯前不作评论，但呼吁香港政府聆听示威者的诉求以解决问题，避免损害香港声誉。Telegram未有回应。

图片版权 AFP Image caption 示威者依赖网上平台沟通。

禁制令的因由和具体内容

在这场“无大台”（没有公开领袖）示威中，香港网上讨论区“连登”是示威者商讨抗议策略的平台。用户需要以互联网供应商（ISP）或学校、公司电邮作登记，网站上的版面有赞好和负评的功能，方便用户就个别议题投票，示威者有时会在连登提案或作出呼吁，按照赞好数量决定是否把个别抗议策略付诸行动或鼓励别人参与。

Telegram则是加密通讯软件，用户可以选择不以电话号码注册帐号，以匿名方式分享资讯。Telegram除了提供一对一的通讯，也可以设立一些群组以作讨论，有些群组人数达数万人。

香港政府表示，律政司司长是作为“公众利益守护者”，10月31日向法庭申请单方面的禁制令，是想禁制有人滥用媒介，煽动示威者作出违法行为、鼓励使用武器及动员示威者攻击某些目标财产或伤害他人。声明指出，这些媒介“具有匿名、即时交流及便捷的特性”。

颁发禁制令的法官高浩文表示，网上平台在示威者的暴力或破坏行为中扮演重要角色，如果不加以限制，相关暴力不会停止。法庭颁下禁制令目的之一是要告知大众，网上言论并非没有法律后果，虽然批下临时禁制令会损害表达自由，但表达自由并非绝对，要有妥协及平衡。

有关禁制令禁止任何人非法及故意作出以下行为：

（a）故意在任何基于互联网的平台或媒介（包括但不限于LIHKG 连登和Telegram）上传布、传播、发布或重新发布任何促进、鼓励或煽动使用或威胁使用暴力的材料或信息，同时有意图或相当可能会造成

（i）香港境内任何人的非法人身伤害; 或

（ii）香港境内任何财产的非法损害。

（b）协助、造成、怂使、促致、唆使、煽动、协助、教唆或授权他人从事上述任何行为或参与上述任何行为。

图片版权 AFP Image caption 从网上到现实，许多抗议者均是匿名。

禁制令成效疑问

在“反送中”示威活动中，香港政府、香港铁路、香港机场管理局等均曾经向法庭申请禁制令，希望阻止示威者的违法行为。

法庭按警方要求，10月底颁令禁止披露警员个人资料，防止警员被“起底”；港铁在8月获法庭颁布临时禁制令，禁止任何人非法干扰铁路网络。

但这些禁制令颁布后，港铁继续被示威者放火破坏，Telegram一个有近20万人的群组，仍然有警员个人资料及鼓吹攻击警员及其家属的言论。

BBC中文记者在周五（1日）仍然在Telegram群组中见到有制作汽油弹的教学，以及警员被“起底”的资料，亦有“私了”警察的言论。

香港建制派立法会议员兼执业大律师梁美芬表示，互联网的行为受法律约束，包括民事和刑事罪行，但不少人误解，以为蒙了面就捉不到他们。现时有某些人在网上教唆他人犯罪，例如教人制造汽油弹等，政府和执法部门只是“睁一眼，闭一眼”。

她说，法庭发出禁制令虽然和本身法例有所重迭，但有发放信息宣传的作用，“一定要由法庭做，法庭是权威来源，它说的话才会受到尊重，政府说一百次也没用。”

民主派立法会议员杨岳桥向BBC中文反驳指，“如果执法机关睁一眼，闭一眼，那是否有一个禁制令就令执法机关突然打开双眼？”

他说，经历数个月抗争运动，特区政府不是第一次出禁制令，但这些被禁止的行为继续进行，令禁令变成“无牙老虎”，他指出这是警方及条例不被尊重，执法出现困难的问题 。

他指出，鼓吹暴力的言论，在线上线下都是违法，但如何定义“煽动暴力”本身并不容易，网上言论有时候有不同的解读方法，不知道警方和法庭会如何定义。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对BBC中文表示，针对网上言论执法有难度，因为连登和Telegram伺服器不在香港，也不是香港注册公司，就算有搜查令，也不一定得到所需资料。

他认为，政府很难做到禁止网上个别言论，这个禁制令只是想制造“寒蝉效应，白色恐怖”的感觉，但这是一个“愚蠢”的方法，解决不了问题，“其实政治问题就应该政治解决，你收窄他人言论，做法好像极权国家，把香港言论、集会自由都打破，再收窄下去也于无补。”

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民主派忧这是“禁网”的开始

民主派政党公民党主席、资深大律师梁家杰接受香港媒体访问时形容，港府做法威胁香港资讯流通及言论自由，形容是“禁网的先兆”。

杨岳桥质疑当局只是想制造恐慌，让市民不够胆在网络上畅所欲言，“香港政府是否要牺牲香港利益建立中国般的防火墙？”

香港行政会议成员叶国谦在10月初曾经表示，《紧急法》内亦有限制通讯方法的权力，“不排除使用任何方法止暴制乱”，包括“禁网”。

当时林郑月娥也被问到会否“禁网”，她说，除了《禁蒙面法》外，“无任何计划再次启动紧急法来做其他新的规例”。

如果港府需要禁止个别网站或软件，技术上并不容易做到。

2018年，俄罗斯政府以需要监察潜在恐怖分子为由，要求Telegram交出加密钥匙，但遭Telegram拒绝，于是俄国政府希望禁止Telegram，但结果牵连许多使用谷歌（Google）或部分云端伺服器的网站，网上银行服务、网上游戏、影音网站均受到影响，但禁令实施超过一年，在俄罗斯仍然能够使用Telegram。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨解释，如果港府要针对连登或Telegram实行封锁，就是要封锁其云端服务供应商的IP位址，但IP位址每隔一段时间就会自行更改，而其他网站如果使用同一云端服务供应商，亦可能受到牵连。

方保侨认为，如果香港引入中国大陆的防火墙，由政府监管网上言论，“一定好多公司和港府打官司”，因为香港法例订明要有资讯和言论自由，这样做会吓退很多国际公司，相信政府会明白，这样做“香港会玩完”。

“我不敢猜测政府会否做这些愚蠢的动作，因为已经做了很多，我希望他们不要愚蠢到极点，”他说。