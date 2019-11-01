图片版权 Feng Video Image caption 为了省下钱来照顾患病的弟弟，吴花燕每天只吃白饭拌糟辣椒。

中国贵州省一名女大学生五年来每天只靠两元人民币生活、导致营养不良入院的故事被中国媒体报道之后，社会热心人士合共向她捐助了近100万元。

24岁的吴花燕是大学三年级生，有关她的报道于本周较早前登上中国媒体新闻头条之后，令很多中国人震惊。

她一边学习，一边供养生病的弟弟，自己却已经患上严重的营养不良。

对于她的故事，除了同情，也有人表示对政府未能更早察觉到她的困境加以协助而感到愤怒。

故事被报道之后，各界纷纷给这名大学生捐款，总额据报达到了约80万元人民币（8.8万英镑）。

吴花燕的故事

据中国媒体报道，本月较早前，这名年轻女生因为呼吸困难而被送进医院。

她的身高只有1.35米（4尺5寸），体重仅20公斤多一点。

医生发现，她的心脏和肾脏都有问题，这是五年来一直缺少食物造成的。吴花燕说，她需要省下钱来照顾患有精神病的弟弟。

吴花燕的母亲在她四岁时就去世了，后来父亲也在她上学的时候离世。

她和弟弟之后就跟奶奶生活，后来又由伯父一家抚养，但是伯父每月只能给他们300元的生活费。这笔钱当中的大部分都花在为弟弟治病上。

于是，吴花燕自己每天只有两元的生活费。据媒体报道，她从来不吃早饭，一天只能吃两块钱的米饭，且曾有五年多的时间，大部分时候都靠吃白饭拌糟辣椒过活。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国摆脱贫困的漫漫长路。（英文）

各界捐款

吴花燕的故事引起社会广泛关注的同时，也引来了对政府的不满。

姐弟俩所在的贵州省，是中国最穷的省份之一。

很多人在社交媒体上表示愿意资助这对姐弟，也有很多声音质疑为什么她的学校不帮助她。

有网友说，吴花燕的情况“比阿富汗的难民还惨”，另一些人则批评中国在建国70周年的庆典上花销如此之大，这个国家却没有帮助这样的穷人。

“又不是深山老林里，为什么一个女大学生变成了这个样子才会引起重视？说明我们的学校，我们的社会都存在着严重的问题！”新浪微博上的一条评论说。

有些人则对她一边上学一边仍坚持照顾弟弟的责任心表示赞赏：“这个女孩儿太不容易了，是个真正善良，有责任感的好人。”

除了一些众筹平台上筹得的捐款之外，吴花燕的老师和同学也合共捐出了4万元（4400英镑），当地村民也筹措了3000元来帮助她。

政府官员发表声明指，吴花燕一直在接受最低生活保障金——据称每月在300至700元之间——现在还将得到2万元的“急难救助资金”。

铜仁市民政局表示，将会“继续跟踪关注这位坚强、善良女孩的生活情况，根据民政部门承担的低保、临时救助职责，积极会同相关部门协商解决”。

中国的贫困状况有多严重？

吴花燕的故事令人想起2018年的一个报道：中国云南省一名小男孩由于天气寒冷，早上赶到学校时头发已经满布冰霜。

这个当时被称为“冰花男孩”的小男孩王福满因此在网上走红，令中国内外均有人送来捐助。他们被他的坚韧所打动，同时也对他的贫困处境感到惊讶。

图片版权 People's Daily Image caption 去年在网上走红的云南省“冰花男孩”王福满。

过去数十年中，中国总体经济增长迅速，但是贫困人口却没有消失，贫富差距也在拉大。

其中主要原因包括城乡收入水平之间依然存在的鸿沟。

根据中国国家统计局的数字，2017年首都北京市居民人均可支配收入为人民币57229元，对比一下，贵州省这一数字仅为16703元。

统计局数据还显示，在2017年，中国有3046万的农村人口仍然生活在国家划定的每天1.9美元人民币的贫困线以下。

中国在过去曾称，到2020年要“消灭绝对贫困”。

另一方面，国际货币基金组织（IMF）在2018年的一份报告指，中国的贫穷不均程度已经从1990年的“中等”变成如今“世界上最贫富不均的国家之一”。