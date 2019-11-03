香港示威：太古城流血事件 多人受伤 区议员被咬掉耳朵

图片版权 AFP Image caption 香港太古城中心外的现场血迹斑斑

香港示威者周日（11月3日）在太古城中心聚集再度发生流血事件，至少有4人遭到持刀攻击者刺伤，区议员赵家贤还被人咬掉部分耳朵。

事发在香港太古城中心外，示威者围起人链，一名灰衣男子突然持刀向群众攻击，刺伤多人，群众随即将他压制并围殴施以私刑。

当时在现场的民主动力召集人、太古城区议员赵家贤也出面压制该名男子，而该名男子却突然挣脱控制，并咬住赵家贤的左耳，咬甩部分耳廓掉落在地上，现场血迹斑斑。

赵家贤被咬伤后被送往东区医院抢救，据医生透露，他的伤势颇为严重，必须立刻动手术，即使接回耳廓，也要看耳朵的微丝血管能否供应血液到受伤的组织，才能恢复耳廓的功能。

血流如注

图片版权 Reuters Image caption 太古城区议员赵家贤遭攻击后被送往东区医院抢救

香港反送中抗议活动持续进行，示威者周日串联发动“七区开花”集会反对警察暴力行为，活动地区包括港岛东部的太古城中心。

有大批群众在商场中庭举行人链活动，防暴警察起先在商场外面戒备，傍晚冲入商场追捕示威者，一时间群众四处走避。

在商场外，防暴警察也释放催泪瓦斯驱散民众。

香港民主党议员林卓廷在他脸书上公布了两张照片，其中一张照片可以看到，赵家贤被咬住左耳，表情痛苦不堪，另一张是他遇袭后手提一个透明塑料袋，袋中装着被咬下的左耳残肉，画面相当惊悚。

港府周日晚上就此事件发表声明说，政府深表遗憾并严厉谴责暴力行为。港府发言人还呼吁意见不同的人士放下分歧，保持理性克制、和不而同的态度，绝不可蔑视法纪，行使私刑。

香港示威持续发生流血暴力

BBC记者麦迪文（Stephen McDonell）从香港发回报道：

周日香港太古城中心外发生的流血事件很快就传遍了香港的社交媒体，持刀伤人并咬人的男子被群众制服，并被群众“私了”（动用私刑围殴），还有人使用金属物件。

事发之前，群众在太古城中心商场内聚集，筑起人链，唱歌呼口号，香港防暴警察包围商场，双方对峙情况紧张，傍晚时分警察冲入商场强制驱散示威活动，顿时现场陷入一片混乱。

有小部分抗议者动手破坏特定店家，遭到破坏的商家都是被抗议者视为是“亲中派”的商家。

我在香港一家小餐馆的电视上看到示威画面，电视报道到一半的时候，餐馆的一名妇女动手把电视关掉，嘴里说着：“看这个太让人心烦了。”

图片版权 Reuters Image caption 香港防暴警察进入商场强制驱散人群

此前，英国政府发表最新一份《香港半年报告书》，重申香港近月示威浪潮中“少数核心示威者”的暴力行为不能接受，但同时强调香港目前的局势需要以政治手法解决，各方必须进行“有意义”的对话。

英国外相拉布（Dominic Raab，又译蓝韬文）在报告前言形容，香港目前的情况“无可置疑”是近年最严峻。他又说英国政府对香港的情况表达“严重关切”，重申香港的高度自治和法治是它未来繁荣和成功的保证，各方必须对它予以保护。